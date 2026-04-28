  • Eknath Shinde Politics Internal Rift In Shinde Led Shiv Sena Leaders Oppose Mlc Candidacy Of Neelam Gorhe And Bachchu Kadu

Eknath Shinde Politics: विधानपरिषदेपूर्वी शिंदेसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर! गोऱ्हे आणि बच्चू कडूंना पक्षांतर्गत विरोध

विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३० एप्रिल ही आहे. त्यामुळे एकनाथा शिंदे यांच्याकडे आता केवळ दोन दिवसांचा अवधी उरला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:04 PM
अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत

  • विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी १२ मे रोजी होत असलेल्या निवडणूक
  • मित्रपक्ष आग्रही असताना ठाकरे गट दहावा उमेदवार देण्याच्या तयारीत
  • माजी उपसभापती नीलम गोन्हे आणि प्रहार संघटनेचे संस्थापक बच्चू कडू यांची नावे निश्चित
  • या दोन्ही नावांना शिवसेनेच्या अंतर्गत वर्तुळातून प्रचंड विरोध
Maharashtra Politics: विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी १२ मे रोजी होत असलेल्या निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी रंगत आणली आहे. महाआघाडीला एकच जागा मिळणार असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी ही निवडणूक लढवावी, यासाठी मित्रपक्ष आग्रही असताना ठाकरे गट दहावा उमेदवार देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत मात्र संभाव्य उमेदवारांच्या नावावरून पक्षात मोठी नाराजी उफाळून आली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती नीलम गोन्हे आणि प्रहार संघटनेचे संस्थापक बच्चू कडू यांची नावे निश्चित केल्याचे वृत्त आहे.

या दोन्ही नावांना शिवसेनेच्या अंतर्गत वर्तुळातून प्रचंड विरोध होत आहे. शिवसेनेतील काही ज्येष्ठ मंत्री आणि नेत्यांनी नीलम गो-हे यांच्या उमेदवारीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘ज्याप्रमाणे राज्यसभेवर ज्योती वाघमारे यांच्या रूपाने नवा आणि आक्रमक चेहरा दिला गेला, तोच निकष विधान परिषदेसाठीही लावायला हवा,’ असा सूम पक्षात उमटत आहे. जुन्याच चेहऱ्यांना पुन्हा संधी देण्यापेक्षा निष्ठावंत कार्यकत्यांना वाव् मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

अंतिम निर्णयाकडे लक्ष

विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३० एप्रिल असल्याने, उपमुख्यमंत्री एकनाथा शिंदे यांच्याकडे आता केवळ दोन दिवसांचा अवधी उरला आहे. ते पक्षातील नाराजी दूर करून उमदेवार निश्चित करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

बच्चू कडूंचा पक्ष विलीन करून घेण्याची मागणी

प्रहार संघटनेचे सर्वेसर्वा बच्चू कडू यांच्या नावावरूनही शिवसेनेत मोठी नाराजी आहे. ‘बच्चू कडू यांचा शिवसेनेशी संबंध काय?’ असा थेट सवाल काही नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. बच्चू कडू यांना जर शिवसेनेच्या कोट्यातून उमेदवारी द्यायची असेल, तर त्यांनी आपली ‘प्रहार जनशक्ती संघटना’ शिवसेनेत विलीन करावी, अशी अट काही नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ठेवल्याचे समजते. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

 

