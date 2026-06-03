मोठी बातमी ! पक्षाचा आदेश मानून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या सिद्धरामय्या यांना मिळाली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकाच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सिद्धरामय्या यांनी पक्षाचा आदेश मानून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा काही दिवसांपूर्वीच दिला. त्यानंतर आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. तत्पूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची काँग्रेस कार्यकारिणी समिती (CWC) चे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. काँग्रेस कार्यकारिणी समिती ही पक्षाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. डी. के. शिवकुमार बुधवारी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. तत्पूर्वी ही निवड झाली आहे. काँग्रेस पक्षाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सिद्धरामय्या यांची काँग्रेस कार्यकारिणी समिती सदस्य म्हणून तात्काळ प्रभावाने नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या या निवडीचे पत्र सोशल मीडियावरही दिसून येत आहे. यामध्ये पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांची स्वाक्षरी असलेल्या पत्रात सिद्धरामय्या यांच्या नव्या जबाबदारीची माहिती दिली जात आहे.
Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय
दरम्यान, ६४ वर्षीय डी. के. शिवकुमार हे कर्नाटकचे ३४ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. सिद्धरामय्या यांचे पुत्र आणि विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) यतींद्र सिद्धरामय्या (वय ४५) यांच्यासह सुमारे १० आमदार मंत्री म्हणून शपथ घेतील.
शपथविधी सोहळ्याला राहुल गांधी आणि खर्गे उपस्थित राहणार
डी. के. शिवकुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. शिवकुमार यांच्यासोबत शपथ घेणाऱ्या १० मंत्र्यांच्या संभाव्य यादीत सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळातील अनेक ज्येष्ठ सदस्य आणि दोन तरुण चेहरे मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे आणि कृष्णा बायरेगौडा यांचा समावेश आहे. पहिल्याच फेरीत मंत्रिमंडळ स्थापन करून कर्नाटकातील जातीय समीकरणे संतुलित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल.
काँग्रेस जातीय समीकरणे संतुलित करणार
याच कारणामुळे लिंगायत समाजाचे एम. बी. पाटील आणि ईश्वर खंड्रे हे दोघेही आज शपथ घेण्याची शक्यता आहे. दलित समाजाचे जी परमेश्वर, वोक्कालिगा समाजाचे रामलिंगा रेड्डी, अनुसूचित जमातीचे सतीश जारकीहोळी आणि ख्रिश्चन समाजाचे के. जे. जॉर्ज हे आज शपथ घेण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळासाठी मुस्लिम उमेदवार म्हणून विद्यमान सभापती आणि माजी मंत्री यू. टी. खादर यांची निवड होण्याची शक्यता आहे. सिद्धरामय्या यांच्या जागी त्यांचे पुत्र आणि ओबीसी उमेदवार यतींद्र यांची निवड होऊ शकते, तर प्रियांक खर्गे हे दलित उमेदवार असू शकतात.
सिद्धरामय्या सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये फेरबदल?
सिद्धरामय्या सरकारमधील ज्या मंत्र्यांमध्ये फेरबदल होऊ शकतो, त्यांमध्ये शिवराज तंगडगी, मंकल वैद्य, बायराथी सुरेश आणि जमीर अहमद खान यांचा समावेश आहे. कर्नाटकमध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान शिवकुमार यांच्या जागी नवीन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांच्या नियुक्तीचाही समावेश असू शकतो.
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