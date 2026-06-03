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Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय

Updated On: Jun 03, 2026 | 07:11 AM IST
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सारांश

काँग्रेसचे मुख्य लक्ष आता आगामी २०२८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे. या बदलातून एक मजबूत निवडणूक वातावरण निर्माण करण्याची पक्षाला आशा आहे.

डी. के. शिवकुमार आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार,

डी. के. शिवकुमार आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार,

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विस्तार

बंगळुरु : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकाच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा काही दिवसांपूर्वीच दिला. त्यानंतर आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. या मोठ्या राजकीय बदलामुळे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एका नव्या कार्यकाळात प्रवेश करत आहे. मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यामुळे हा मोठा बदल झाल्याचे समोर आले आहे.

काँग्रेसचे आमदार शरत कुमार बाचेगौडा यांनी या शपथविधी सोहळ्याचे वर्णन कर्नाटकासाठी एका नव्या अध्यायाची सुरुवात असे केले. पक्षाचे हायकमांड लवकरच शिवकुमार यांच्यासोबत शपथ घेणाऱ्या मंत्र्यांची नावे जाहीर करेल. सिद्धरामय्या यांच्या गेल्या तीन वर्षांत आणि मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राबवलेले सुशासन आणि सामाजिक न्यायाचे कार्यक्रम पुढेही सुरू राहतील, अशी आशा काँग्रेस आमदाराने व्यक्त केली. काँग्रेसचे मुख्य लक्ष आता आगामी २०२८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे. या बदलातून एक मजबूत निवडणूक वातावरण निर्माण करण्याची पक्षाला आशा आहे.

Web Title: Dk shivakumar to take oath as chief minister of karnataka today

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Published On: Jun 03, 2026 | 07:10 AM

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