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US Strikes Iran: इराणवर अमेरिकेचा 7 तास थरारक बॉम्बहल्ला! होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ युद्ध पेटले; युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने मैदानात

Updated On: Jul 15, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

US Strikes Iran : अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील अनेक इराणी लष्करी तळांवर सात तासांचा मोठा बॉम्बहल्ला केला असून, व्यापारी जहाजांवरील इराणी हल्ले पूर्णपणे थांबवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

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US Strikes Iran: अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इराणवर सात तास चाललेली मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ७ तासांचा महाभयंकर बॉम्बहल्ला
  • व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचे प्रत्युत्तर
  • कडक सागरी नाकेबंदी लागू

मध्य पूर्वेतील (Middle East) तणावाने आता अत्यंत भीषण आणि धोकादायक वळण घेतले आहे. अमेरिकेने इराणच्या हुकूमशाही आणि आक्रमक कारवायांना अत्यंत कठोर लष्करी प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ’ (Strait of Hormuz) इराणी लष्करी तळांवर तब्बल सात तास सलग आणि विध्वंसक बॉम्बहल्ला केला आहे. व्यापारी जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि इराणच्या आक्रमकतेला पूर्णपणे लगाम घालणे हा या ऐतिहासिक लष्करी कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

या थरारक लष्करी मोहिमेत अमेरिकेची अत्यंत प्रगत लढाऊ विमाने, लांब पल्ल्याचे ड्रोन आणि नौदलाच्या विनाशक युद्धनौका थेट सहभागी झाल्या होत्या. अमेरिकेच्या वेळेनुसार रात्री १० वाजता ही धडक मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली. या मोहिमेदरम्यान इराणी लष्कराचे क्षेपणास्त्र तळ, किनारपट्टीवरील संरक्षण यंत्रणा आणि नौदलाच्या महत्त्वाच्या तळांना लक्ष्य करून अचूक निशाणे साधण्यात आले. इराणची आक्रमक लष्करी क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करणे, हाच या हल्ल्यांमागचा अमेरिकेचा मुख्य हेतू होता.

होर्मुझची नाकेबंदी आणि जागतिक ऊर्जा संकट

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा संपूर्ण जगाच्या खनिज तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा सागरी महामार्ग मानला जातो. ज्या दिवशी अमेरिकेने हा भीषण बॉम्बहल्ला केला, त्याच दिवशी दुपारी ४ वाजल्यापासून अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर कडक सागरी नाकेबंदी (Naval Blockade) जाहीर केली आहे. या नाकेबंदीअंतर्गत इराणच्या हद्दीत जाणाऱ्या आणि तिथून बाहेर पडणाऱ्या सर्व संशयास्पद जहाजांवर अमेरिकन नौदल करडी नजर ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून प्रवास करणाऱ्या निरपराध व्यापारी जहाजांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे अनिवार्य होते, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.

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सध्या या आखाती प्रदेशात अमेरिकेने आपले प्रचंड लष्करी बळ उभे केले आहे. लष्करी सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या २० हून अधिक अत्याधुनिक युद्धनौका आणि शेकडो लढाऊ विमाने या भागात चोवीस तास गस्त घालत आहेत. अमेरिकन लष्करी कमांडने इराणी लष्कराला थेट शब्दांत इशारा दिला आहे की, “आमचे सैन्य अत्यंत घातक, चोख सज्ज आणि कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी युद्धाच्या मैदानात उतरण्यास तयार आहे”.

इराणने ७ दिवसांत केले ७ मोठे हल्ले: कमांडर कूपर यांचा गौप्यस्फोट

अमेरिकन नौदलाचे कमांडर ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी या कारवाईचे सविस्तर समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या अवघ्या सात दिवसांत इराणी सैन्याने आखाती समुद्रातून जाणाऱ्या सात मोठ्या व्यापारी जहाजांवर अत्यंत क्रूर आणि प्राणघातक हल्ले केले होते. या भ्याड हल्ल्यांमध्ये अनेक निरपराध आंतरराष्ट्रीय खलाशी आणि कर्मचारी मारले गेले असून, अनेक जण गंभीर जखमी किंवा अद्याप बेपत्ता आहेत. इराणच्या या बेजबाबदार आणि हिंसक वागण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला मोठा धक्का बसला होता, ज्याला थांबवणे अत्यंत गरजेचे होते.

credit – social media and Twitter

ॲडमिरल कूपर यांनी पुढे अत्यंत धक्कादायक माहिती देताना सांगितले की, केवळ समुद्रापुरतेच मर्यादित न राहता इराणने शेजारील मित्र आखाती देशांच्या हद्दीत देखील डझनभर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोन डागले आहेत. इराणच्या या अनावश्यक आणि बेकायदेशीर आक्रमकतेमुळे संपूर्ण आखाती देश भीतीच्या छायेखाली होते. निष्पाप लोकांच्या जीवाला निर्माण झालेला हा धोका कायमचा संपवण्यासाठीच अमेरिकेने आपल्या सामर्थ्याचा वापर करून हे हवाई हल्ले केले आहेत.

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हल्ल्यांची नेमकी माहिती अद्याप गुप्त; पुढील युद्धाची तयारी

या महाभयंकर ७ तासांच्या लष्करी कारवाईत इराणचे नेमके किती नुकसान झाले आणि किती इराणी सैनिक मारले गेले, याविषयीची अचूक आकडेवारी अमेरिकन कमांडने अद्याप जाहीर केलेली नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि राजनैतिक संवेदनशीलतेमुळे ज्या जहाजांवर आणि आखाती देशांवर इराणने हल्ले केले होते, त्यांची नावे देखील अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आली आहेत.

परंतु, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) इराणला सर्वात मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून थेट आदेश मिळताच, यापेक्षाही अत्यंत भीषण आणि प्राणघातक कारवाई इराणच्या मुख्य भूमीवर करण्यासाठी अमेरिकेचे सैन्य सज्ज आहे. मध्य-पूर्वेतील या महायुद्धाच्या भडक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचे मोठे चटके बसू शकतात.

Web Title: Us strikes iran strait of hormuz air strikes naval blockade centcom brad cooper

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Published On: Jul 15, 2026 | 02:23 PM

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