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Japanese Study Trick: परीक्षा क्रॅक करण्यासाठी जपानचे विद्यार्थी नेमकी कोणती ट्रिक वापरतात ? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 15, 2026 | 02:35 PM IST
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सारांश

Japanese Study Trick 2026: जपानमधील विद्यार्थी आपली स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी आणि परीक्षेची उजळणी करण्यासाठी 'अंकी शीट' किंवा 'रेड शीट मेथड'चा वापर कसा करतात, या वैज्ञानिक पद्धतीचा सविस्तर रिव्ह्यू वाचा.

japan study

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Japanese Study Trick 2026: जेव्हा शिक्षण, शिस्त आणि नवनवीन संशोधनांचा विचार केला जातो, तेव्हा जपानचे नाव सर्वात वर येते. येथील विद्यार्थी आपल्या अफाट स्मरणशक्तीसाठी आणि कठीण परीक्षा सहज उत्तीर्ण (क्रॅक) करण्यासाठी जगभरात ओळखले जातात. परंतु, जेव्हा तुम्ही एखाद्या जपानी विद्यार्थ्याला अभ्यास करताना पाहाल, तेव्हा त्यांच्या पुस्तकांवर तुम्हाला एक अनोखी गोष्ट दिसेल. अभ्यास करताना ते आपल्या पुस्तकांवर किंवा नोट्सवर लाल रंगाची पारदर्शक प्लास्टिक शीट किंवा कागद ठेवतात.

सुरुवातीला हे पाहताना एखादा खेळ किंवा छंद वाटू शकतो. परंतु, प्रत्यक्षात यामागे अभ्यासाचे एक अत्यंत प्रभावी वैज्ञानिक तंत्र दडलेले आहे. जपानमध्ये हे तंत्र ‘अंकी शीट’ (Anki Sheet) किंवा ‘रेड शीट मेथड’ (Red Sheet Method) म्हणून प्रसिद्ध आहे. जपानमधील जवळपास प्रत्येक स्टेशनरी दुकानात ही लाल शीट मोठ्या प्रमाणावर विकली जाते. बहुतांश जपानी विद्यार्थी या लाल कागदाचा वापर का करतात आणि हे अभ्यासासाठी कसे फायदेशीर ठरते, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

जपानमधील ‘रेड शीट’चे गणित काय आहे?

हा कोणताही जादूचा प्रयोग नसून रंगांचे एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन आहे. जपानी विद्यार्थी जेव्हा आपल्या पुस्तकात किंवा नोट्समधील एखादा महत्त्वाचा शब्द, तारीख किंवा सूत्र लक्षात ठेवू इच्छितात, तेव्हा ते त्याला हिरव्या रंगाच्या मार्करने (Green Highlighter) हायलाईट करतात. यानंतर, जेव्हा ते त्या पानाच्या वर लाल रंगाची पारदर्शक प्लास्टिक शीट ठेवतात, तेव्हा हिरव्या रंगाने लिहिलेला तो शब्द अदृश्य होतो, म्हणजेच पूर्णपणे काळा (Black out) पडतो.

जेव्हा लाल शीट ठेवल्यामुळे पानावरील महत्त्वाचे शब्द दिसेनासे होतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांना ती रिकामी जागा पाहून स्वतःलाच प्रश्न विचारावा लागतो की, “येथे नक्की काय लिहिले होते?” वैज्ञानिक भाषेत याला ‘ॲक्टिव्ह रिकॉल’ (Active Recall) असे म्हणतात. जेव्हा आपले मेंदू एखाद्या लपलेल्या उत्तराचा स्वतःहून शोध घेण्याचा किंवा ते आठवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ती माहिती आपल्या शॉर्ट-टर्म मेमरीमधून थेट लॉंग-टर्म मेमरीमध्ये जाते. यामुळे गोष्टी खूप जास्त काळासाठी लक्षात राहतात.

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स्वतःची परीक्षा घेणे होते सोपे

या तंत्राचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला स्वतःची परीक्षा घेण्यासाठी किंवा टेस्ट घेण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गरज भासत नाही. तुम्ही फक्त ती लाल शीट बाजूला करा, तुमचे उत्तर तपासा आणि पुन्हा शीट ठेवून पुढे जा. हे अगदी तुमच्या फोनमधील एखाद्या ‘फ्लॅशकार्ड ॲप’ वापरण्यासारखेच आहे, परंतु हे पूर्णपणे ऑफलाईन आणि पुस्तकांसोबत काम करते.

वेळेची होते बंपर बचत

सर्वसाधारणपणे विद्यार्थी एकच धडा किंवा चॅप्टर वारंवार वाचतात, ज्याला ‘पॅसिव्ह री-रीडिंग’ (Passive Re-reading) म्हटले जाते. यामुळे वेळ तर खूप वाया जातोच, पण परीक्षेच्या वेळी गोष्टी विसरण्याची शक्यताही जास्त असते. जपानी विद्यार्थी या लाल शीटच्या मदतीने केवळ त्याच मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतात जे ते विसरत आहेत. यामुळे संपूर्ण चॅप्टरची उजळणी (रिव्हिजन) अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होते.

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भारतीय विद्यार्थीही याचा वापर करू शकतात का?

हा मार्ग कोणत्याही भाषेसाठी आणि कोणत्याही विषयासाठी सारखाच प्रभावी ठरू शकतो. इतिहासामधील महत्त्वाच्या तारखा लक्षात ठेवायच्या असोत, विज्ञानातील कठीण नावे असोत की गणिताची सूत्रे; यासाठी फक्त एक ग्रीन हायलाईटर आणि बाजारात सहज मिळणारी लाल रंगाची पारदर्शक प्लास्टिक शीट आवश्यक आहे. जर तुम्हालाही परीक्षेत कमी मेहनतीत जास्त गुण मिळवायचे असतील, तर तुम्ही ही जपानी ट्रिक वापरून पाहू शकता.

Web Title: Japanese study trick anki red sheet method active recall memory tips students

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Published On: Jul 15, 2026 | 02:35 PM

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