बापरे! तब्बल 1413 कोटींची संपत्ती! DK Shivakumar देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री; तर सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या CM कडे?

Updated On: May 31, 2026 | 03:20 PM IST
सारांश

विस्तार

The country’s wealthiest Chief Minister : कर्नाटकात, डी.के. शिवकुमार यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली आहे. ३ जून रोजी ते कर्नाटक राज्याचे २५ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. वयाच्या ६४ व्या वर्षी, शिवकुमार हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री बनणार आहेत. त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता १,४१३ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू त्यांच्या ९३१ कोटी रुपये संपत्तीवरुन दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय त्यांच्या ६५८ कोटी रुपये संपत्तीवरुन तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. याचा अर्थ असा की, देशातील तीन सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री हे दक्षिण भारतातील आहेत. पण मग या सगळ्यात कमी संपत्ती असलेले CM कोण असा प्रश्न पडतोच. जाणून घेऊयात.

Time Of India च्या एका अहवालानुसार, ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे हे विश्लेषण केले आहे. या आकडेवारीनुसार, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे ३३२ कोटी रुपयांच्या घोषित मालमत्तेसह या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. याउलट, देशातील सर्वात कमी मालमत्ता असलेले मुख्यमंत्री हे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरचे उमर अब्दुल्ला आहेत; त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता केवळ ५५ लाख रुपये इतकी आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी या दोघांचीही घोषित मालमत्ता प्रत्येकी १ कोटी रुपये इतकी आहे.

देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री

डी.के. शिवकुमार कर्नाटक ₹१,४१३ कोटी
एन. चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश ₹ 931 कोटी
सी. जोसेफ विजय तामिळनाडू ₹648 कोटी
पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश ₹३३२ कोटी

शिवकुमार यांच्या संपत्तीत वाढ होण्याची कारणं?

सामान्यतः बहुतेक राजकारणी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात साधेपणाची प्रतिमा सादर करतात; पण शिवकुमार यांची प्रतिमा यापलीकडची आणि बरीच वेगळी आहे. त्यांना लुई व्हिटॉन, शनेल, प्राडा, बरबरी आणि गुच्ची यांसारख्या आलिशान ब्रँड्सची आवड आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे रोलेक्स आणि कार्टियर यांसारख्या ब्रँड्सची महागडी घड्याळेदेखील आहेत. शिवकुमार यांची एकूण स्थावर मालमत्ता ₹१,१४० कोटी आहे, तर त्यांची जंगम मालमत्ता ₹२७३ कोटी आहे. इतकेच नाही, तर त्यांच्यावर ₹२६५ कोटींचे कर्जदेखील आहे.

2008 नंतर टप्प्यात वाढ?

२००८ मध्ये, त्यांनी आपली एकूण मालमत्ता ₹७५.५ कोटी असल्याचे जाहीर केले होते; ही रक्कम २०१३ मध्ये वाढून ₹२५१ कोटी, २०१८ मध्ये ₹८४० कोटी आणि २०२३ मध्ये ₹१,४१३ कोटींवर पोहोचली. त्यांच्या संपत्तीचा बहुतांश भाग हा वडिलोपार्जित जमीन आणि गुंतवणुकीतून निर्माण झालेला आहे. बेंगळुरू, म्हैसूर, कनकपुरा आणि दिल्ली या ठिकाणी त्यांच्या मालकीच्या निवासी मालमत्ता आहेत. तसेच, बेंगळुरू येथील गोपालपुरा येथे त्यांच्या मालकीचा एक मॉलही आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये, कर्नाटकातील जमिनींच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे; या प्रवृत्तीचा शिवकुमार यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री

ओमर अब्दुल्ला  जम्मू आणि काश्मीर ₹ 55 लाख
भजनलाल शर्मा  राजस्थान  ₹ 1 कोटी
मोहन चरण माझी ओडिशा ₹ 1 कोटी

Published On: May 31, 2026 | 03:20 PM

