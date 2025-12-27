Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • The Aam Aadmi Party Has The Support Of The Vanchit Bahujan Aghadi In Kolhapur

आम आदमी पक्षाला कोल्हापुरात वंचित बहुजन आघाडीची साथ; निवडणुकीचे चित्र बदलणार?

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी आश्वासन दिले होते की, येणाऱ्या निवडणुका इंडिया आघाडी म्हणून लढवू आणि सर्वांना न्याय देऊ. मात्र, महापालिका निवडणुकीत असं झालं नाही. आमच्यावर अन्याय झाला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:06 PM
आम आदमी पक्षाला कोल्हापुरात वंचित बहुजन आघाडीची साथ; निवडणुकीचे चित्र बदलणार?

आम आदमी पक्षाला कोल्हापुरात वंचित बहुजन आघाडीची साथ; निवडणुकीचे चित्र बदलणार? (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीनंतर राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगूल वाजले आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष समीकरणं जुळवून युती-आघाडी करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, कोल्हापुरात आम आदमी पार्टीच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून वंचित बहुजन आघाडीसोबत महानगरपालिका निवडणुकीत ‘कार्यकर्ता पॅटर्न’ राबवणार असल्याची घोषणा केली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी आश्वासन दिले होते की, येणाऱ्या निवडणुका इंडिया आघाडी म्हणून लढवू आणि सर्वांना न्याय देऊ. मात्र, महापालिका निवडणुकीत असं झालं नाही. आमच्यावर अन्याय झाला. फक्त आम आदमी पार्टीवर अन्याय झाला नाही तर सर्व घटक पक्षांवरही अन्याय झाला. महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी मागण्यासाठी गेलेल्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांना तुझ्याकडं ५० लाख, १ कोटी रुपये आहेत का? निवडणूक लढवण्याची औकात आहे का? असे प्रश्न विचारले. त्यामुळे नाराज झालेल्या आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी इंडिया आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत वंचित बहुजन आघाडीसोबत महानगरपालिका निवडणुकीत ‘कार्यकर्ता पॅटर्न’ राबवणार आहे, अशी घोषणा आपचे प्रदेश संघटक संदीप देसाई आणि वंचितचे महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत केली.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आता खासदार आणि आमदारांच्या मुलांना तिकीट द्यायचा प्रयत्न चालू आहे. ज्यांच्या घरात महापौरपद होतं. त्याच्या घरात तिकीट देण्यासाठी पदाधिकारी हट्ट करून बसलेत. मग सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनं करायचं काय? राब-राब राबलेल्या कार्यकर्त्यांनी तुमची धुनी धुवायची की भांडी घासायची? म्हणून आम्ही इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीशी संपर्क केला. सुशिक्षित आणि कष्टकऱ्यांचं प्रतीक एकत्र आल्यानं आमची युती झाली आहे.

कार्यकर्ताच करू शकतो कोल्हापूरचा विकास 

कोल्हापूरचा विकास करायचा असेल तर कार्यकर्ताच करू शकतो. आतापर्यंत कार्यकर्त्यांने तळमळीनं काम केलं. घराणेशाही आणि टक्केवारीच्या विरोधात आम आदमी पार्टीची आणि वंचितची युती करत आहे. आम्ही घटक पक्षांना न्याय देणार आणि प्रस्थापितांना धूळ चारणार असून कोल्हापुरातील टक्केवारीची कीड संपवणार, असं वंचितचे महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.

उमेदवारी देताना अटी घातल्या

“लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं मतांसाठी आमच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा वापर केला. आता उमेदवारी देताना अटी घातल्या आहेत. यामुळं नाराज झालेल्या आम आदमी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीशी काडीमोड घेत आपल्या भूमिका जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं काँग्रेस आघाडीला गुरुवार सायंकाळपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अजूनही निर्णय न झाल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न आहे,” असं आपचे प्रदेश संघटक संदीप देसाई यांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा : Vidarbha Municipal Election: चारही महानगरपालिकांत महायुतीचा निर्णय; उद्या संध्याकाळपर्यंत जागावाटप जाहीर होणार: चंद्रशेखर बावनकुळे

Web Title: The aam aadmi party has the support of the vanchit bahujan aghadi in kolhapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
2

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार
3

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात
4

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM