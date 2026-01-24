Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख २७ जानेवारी असून, त्याच दिवशी निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:00 PM
  • महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपच्या सर्वाधिक जागा बिनविरोध
  • जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका
  • बांदा जिल्हा परिषद्तील भाजपचे उमेदवार आणि माजी सभापती प्रमोद कामत हेदेखील बिनविरोध
: महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपच्या सर्वाधिक जागा बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. त्यावरून विरोधकांनी भाजपसह महायुतीवर जोरदार टिकाही केली होती. संपूर्ण राज्यभरात जवळपास ७० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. त्यात सर्वाधिक भाजपचे नगरसेवक होते. त्याखालोखाल शिंदे गटाचे नगरसेवकही बिनविरोध निवडणूक आले.या बिनविरोध नगरसेवक निवडून येण्यामुळे भाजपला लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियाच संपवायची असल्याची टिका होऊ लागली. पण आता हा बिनविरोधाची मालिका जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही चालूच असल्याचे समोर आले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा बिनविरोधाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. खारेपाटण जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार प्राची इस्वालकर यांची पहिली बिनविरोध निवड झाली आहे. कारेपाटन जिल्हा परिषदेच्या ठाकरे गटाच्या उमेदवार मीनल तळगावकर यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय भाजपचा दुसराही उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची माहिती आहे. बांदा जिल्हा परिषद्तील भाजपचे उमेदवार आणि माजी सभापती प्रमोद कामत हेदेखील बिनविरोध निवडून आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या गटातील अपक्ष उमेदवार सुशांत पांगम यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतल्याने प्रमोद सावंत यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली त्यामुळे भाजपने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून २ उमेदवार विजयी करत इथेही विजयाचे खाते उघडले आहे.

राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख २७ जानेवारी असून, त्याच दिवशी निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडून भाजपकडून जिल्हा परिषदेतही ‘बिनविरोध’चा पॅटर्न राबवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय रणनीती आणि चुरस

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापले बालेकिल्ले राखण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. २७ जानेवारीपर्यंत उमेदवारांची मनधरणी करणे, अर्ज मागे घ्यायला लावणे किंवा युती-आघाडीची गणिते जुळवणे यामध्ये नेते व्यस्त आहेत. भाजपने अनेक ठिकाणी ‘बिनविरोध’ निवडीवर भर दिला असला तरी, महाविकास आघाडी आणि इतर स्थानिक आघाड्यांनी त्यांना कडवे आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.

 

 

