मोठी बातमी ! काँग्रेसच्या दोन आमदारांचा राजीनामा; पक्षावर केला विश्वासघाताचा आरोप

बंगळूर : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारच्या पहिल्या मोठ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या अगदी आधी, सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने नाराज झालेल्या पक्षाच्या दोन ज्येष्ठ आमदारांनी विधानसभेचा राजीनामा दिला आहे. यामध्ये विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी मतदारसंघाचे आमदार यशवंथ राय गौडा व्ही. पाटील आणि शिवमोग्गा जिल्ह्यातील सागर मतदारसंघाचे आमदार बेलूर गोपालकृष्ण यांचा समावेश आहे. या दोघांनीही काँग्रेसवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे.
यशवंथ राय गौडा व्ही. पाटील आणि बेलूर गोपालकृष्ण या दोन्ही आमदारांनी उपसभापतींकडे आपले राजीनामे सादर केले. शपथविधी सोहळ्याच्या अगदी आधी यशवंत राय गौडा यांनी राजीनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली. ते विधान सौधमध्ये गेले आणि विधानसभेचे उपसभापती रुद्रप्पा लामानी यांच्याकडे आपला अधिकृत राजीनामा सादर केला. त्यानंतर लगेचच, त्यांच्या समर्थकांनी बंगळूरुमध्ये आंदोलन केले.
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राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर, गोपालकृष्ण यांनी पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप करत म्हटले, ‘आता काँग्रेस पक्षात केवळ माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांनाच प्राधान्य आणि महत्त्व दिले जाते.’ त्यांनी असा आरोप केला की, मंत्रिमंडळ विस्तारात पक्षाने अनुभवी आणि तळागाळातील नेत्यांना पूर्णपणे बाजूला सारले आहे. परिणामी, त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिवकुमार?
मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान दोन आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर, काँग्रेस नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘३४ सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळात केवळ २० जागा रिक्त होत्या, ज्या प्रादेशिक, जातीय आणि गटबाजीच्या संतुलनाच्या आधारावर भरण्यात आल्या आहेत.
कर्नाटकात देशातील पहिले सरकारी AI विद्यापीठ होणार
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे (AI) वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी 14 जुलै रोजी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, कर्नाटक राज्यात देशातील पहिले सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. यासोबतच एक ‘एआय हब’ देखील तयार केले जाईल, जिथे स्टार्टअप्स, संशोधक आणि कंपन्या एकत्र येऊन नवीन तंत्रज्ञानावर काम करू शकतील.
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