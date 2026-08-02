पोलिसांची व्हॅन आडवणारी Riya Ahir राजकारणात येणार? शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण

अलीकडेच, रिया अहिरने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो समोर आल्याने, रिया लवकरच सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार का, या अटकळांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे तिने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी जनशक्ती दाखवली आहे, त्यामुळे ती एक खंबीर तरुण नेत्या म्हणून प्रस्थापित झाली आहे.
Met Rhiya Ahir in Mumbai, who fearlessly stood in front of a police van during the students’ protest. Her courage became a powerful symbol of the students’ movement and inspired people across the country. It is deeply disturbing that she is now facing death threats and a… pic.twitter.com/uN4Ezvk2gj — Supriya Sule (@supriya_sule) August 1, 2026
या भेटीदरम्यान खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे रियाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. सुळे म्हणाल्या की, रियाने दाखवलेले धाडस देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. मात्र, या धाडसी कृत्यानंतर रियाला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असून तिचे व्हिडिओ आणि फोटो मॉर्फ करून तिला बदनाम करण्याचे प्रयत्न होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सुळे यांनी याला लोकशाहीविरोधी म्हटले असून, सरकारने रियाच्या सुरक्षेची खात्री करावी अशी मागणी केली आहे.
आणखी एका महत्त्वाच्या राजकीय दृष्टिकोनातून, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही रिया अहिरच्या धाडसाची प्रशंसा करून तिचा सन्मान केल्याची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील विविध विचारसरणीचे प्रमुख नेते एकाच वेळी एका तरुण चेहऱ्याकडे इतके लक्ष देत आहेत, हे दुर्मिळ आहे. त्यामुळेच रियाच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीबद्दलचे कुतूहल अधिकच वाढले आहे.
रिया अहिर केवळ एक आंदोलक नाही; ती मनोरंजन आणि फॅशन जगतातील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे. ती ‘रियासत’ नावाचा स्वतःचा कपड्यांचा ब्रँड चालवते आणि ‘दिलबरा’ सारख्या अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्ये दिसली आहे. रिया म्हणते की, ती कोणत्याही राजकीय अजेंड्यामुळे नव्हे, तर माणुसकीच्या भावनेतून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे तिला वाटते.
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