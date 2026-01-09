Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Political News: नाशिकमध्ये आयोजित सभेमध्ये बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शब्दांच्या फैरी झाडल्या.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:28 PM
नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, फडणवीसांवर घणाघाती हल्ला (photo Credit- X)

नाशिकमध्ये उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली, फडणवीसांवर घणाघाती हल्ला (photo Credit- X)

  • उद्धव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची नाशिकमध्ये सभा
  • महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये ठाकरेंची पहिलीच जाहीर सभा
  • भाजपवर केला जोरदार प्रहार
 Nashik Municipal Election 2026: महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज नाशिकमध्ये आयोजित सभेमध्ये बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शब्दांच्या फैरी झाडल्या. या सभेचे विशेष आकर्षण म्हणजे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची व्यासपीठावरील उपस्थिती होती.

भाजप हा उपटसुंभांचा पक्ष

उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच भाजपच्या ‘दत्तक’ विधानावरून केली. “देवेंद्र फडणवीस नाशिक दत्तक घेतल असे म्हणाले होते. ज्यांना राजकारणात पोरं होत नाहीत, ते आज आमची पोरं पळवत आहेत,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. भाजप आता निष्ठावंतांचा राहिला नसून तो ‘उपटसुंभांचा’ आणि ‘उपऱ्यांचा’ पक्ष झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून सवाल

भाजपच्या हिंदुत्वावर शंका उपस्थित करत ठाकरे म्हणाले की, तुमचं हिंदुत्व खरं आहे की चुनावी? राम मंदिराचा डंका पिटता, पण रामाच्या तपोभूमीतील झाडे कापली जात आहेत. उद्या प्रभू राम कुठे राहिले? असं विचारल्यावर ते शासकीय विश्रामगृहात राहिले असं सांगणार का? सलिम कुत्ताच्या साथीदारासोबत फोटो असलेल्या नेत्यांना पक्षात घेण्यावरून त्यांनी भाजपच्या ‘कुत्ता-बिल्ली’ राजकारणावर जोरदार प्रहार केला.

Maharashtra Politics: “कुणाच्या सोंगट्या कोणाच्या भोकात…”; राज ठाकरे काय बोलून गेले?

उद्या हे रावणालाही पक्षात घेतील, इतके हे निर्लज्ज

भाजपमधील मूळ कार्यकर्त्यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करताना ठाकरे म्हणाले, देवयानी फरांदे यांच्यासारख्या निष्ठावंतांना आज रडू येत आहे, कारण पक्ष आज उपऱ्यांच्या हातात गेला आहे. सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात भाजपला दरवाजे नाहीत, पण या उघड्या दरवाज्यातून उद्या हे रावणालाही पक्षात घेतील, इतके हे निर्लज्ज झाले आहेत.

निवडणूक आयोगावर टीका

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयोग शेपूट घालून बसले आहे. आज आपण सावध झालो नाही, तर भविष्यात गुलामीत राहावे लागेल. आम्हाला सत्ता केवळ खुर्चीसाठी नको, तर तुमच्या विकासासाठी पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी नाशिककरांना केले.

Prakash Mahajan : “युती तोडून उबाठाला महाविकास आघाडीत बसवण्याची किती दलाली घेतली”, प्रकाश महाजन यांची संजय राऊतवर खरमरीत टीका

Published On: Jan 09, 2026 | 09:28 PM

