Swiggy Zomato Boycott : स्विगी-झोमॅटो सर्व्हिस बंद होणार? ‘या’ तारखेचा दिला अल्टीमेटम; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय
खरं तर, बंगळूरमधील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, जर त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या समस्यांवर तोडगा निघाला नाही, तर शहरातील अनेक रेस्टॉरंट्स १५ ऑगस्टनंतर या प्लॅटफॉर्म्सवरून ऑर्डर घेणे बंद करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
बंगळूरू हॉटेल असोसिएशनला स्विगी आणि झोमॅटोविरुद्ध बऱ्याच तक्रारी मिळाल्या आहेत, ज्यामुळे हा इतका मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. असोसिएशनच्या मते, स्विगीविरुद्ध सर्वाधिक तक्रारी येत आहेत, जरी झोमॅटोदेखील रेस्टॉरंट मालकांचे लक्ष्य आहे. भविष्यात, नवीन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म बंगळूरूमध्ये चांगल्या सेवा देऊन या दोन प्रमुख प्लॅटफॉर्मसाठी स्पर्धा वाढवू शकतात.
बंगळूरू रेस्टॉरंट असोसिएशनने डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मकडून पेमेंट आणि बिलिंगमध्ये अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. त्यांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
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