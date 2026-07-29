मुलांच्या ताटात आता फक्त पौष्टिक आहार! राज्यातील सर्व शाळांसाठी तुकाराम मुंढे यांची नवी नियमावली, विनापरवाना खाद्यविक्रीवर थेट…

तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते १२ वीपर्यंतच्या सर्व शाळा आणि वसतिगृहांना २०२० च्या नियमावलीनुसार एफएसएसएआयचे नियम लागू राहतील. शाळेत अन्न पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराकडे एफएसएसएआयचा (FSSAI) परवाना असणे बंधनकारक आहे. विनापरवाना खाद्यपदार्थ विक्री होत नसल्याची खात्री करण्याची थेट जबाबदारी शाळा प्रमुखांची असेल. शाळेच्या ५० मीटर परिसरातील सर्व दुकाने आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांवर एफडीएची करडी नजर असेल.
शाळांना आहाराची आदर्श केंद्रे बनवण्यासाठी ‘ईट राईट स्कूल’ ही संकल्पना राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची मदत घेतली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाणार असल्याचेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
मोठी बातमी ! तुकाराम मुंढे यांना हायकोर्टाचा दणका; ‘त्या’ कारवाईला स्थगिती