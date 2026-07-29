बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Makarand Waingankar Demand Enter Vaibhav Suryvanshi In Odi Team For Word Cup 2027 Bcci And Indian Cricket Team

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

Updated On: Jul 29, 2026 | 06:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय क्रिकेटमधील नवोदित आणि युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीमुळे सतत चर्चेत आहे. अवघ्या 15 व्या वर्षी त्याने सर्वांना चकित केले आहे.

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

वैभव सूर्यवंशीला वनडे संघात घेण्याचा सल्ला (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीने झिबॅाम्बेविरुद्ध केली शानदार कामगिरी 
  • झिबॅाम्बेविरुद्ध तीन सामन्यांमध्ये केल्या 151 रन्स 
  • मकरंद वायंगणकर यांनी केली मोठी मागणी 
Team India: वैभव सूर्यवंशी या 15 वर्षीय खेळाडूने भारतीय क्रिकेटमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. जागतिक क्रिकेटमध्ये वैभव सूर्यवंशीने आपली छाप सोडली आहे. आयपीएलमध्ये त्याने अत्यंत शानदार कामगिरी केली. तसेच झिबॅाम्बेविरुद्ध देखील आक्रमक फलंदाजी करत दोन अर्धशतके लगावली. त्यातच आता वैभव सूर्यवंशीला लवकरात लवकर वनडे संघात सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी केली जात आहे. भारतीय क्रिकेटचे माजी प्रशासक मकरंद वायंगणकर यांनी याबाबत भाष्य केले आहे.

भारतीय क्रिकेटमधील नवोदित आणि युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीमुळे सतत चर्चेत आहे. अवघ्या 15 व्या वर्षी त्याने सर्वांना चकित केले आहे. त्याची प्रतिभा पाहता  भारताचे माजी क्रिकेट प्रशासक आणि ज्येष्ठ क्रिकेट अभ्यासक मकरंद वाइंगणकर यांनी बीसीसीआय आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनाला एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे.

झुकेगा नही साला! Vaibhav Suryvanshi ने घातला धुमाकूळ; ICC रॅंकिंगमध्ये थेट 230…, वाचा सविस्तर

मकरंद वायंगणकर यांनी बीसीसीआय आणि संघ व्यवस्थापनाला एक सल्ला दिला आहे. 2026 च्या वर्ल्डकपच्या आधी भारताने आपली ताकद वाढवली पाहिजे. तसेच बेंच स्ट्रेंथ देखील मजबूत करणे आवश्यक आहे. वैभव सूर्यवंशीसारख्या अत्यंत गुणवान आणि आक्रमक फलंदाजाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे.

यासाठी त्याला लवकरात लवकर एकदिवसीय संघात संधी दिली गेली पाहिजे. त्यामुळे तर २०२७ च्या वर्ल्डकपपर्यंत तो भारतीय संघातील एक महत्त्वाचा आणि परिपक्व फलंदाज म्हणून तयार होऊ शकतो.

86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?

Vaibhav Suryvanshi ने घातला धुमाकूळ

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन टी 20 सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीने 151 रन्स केल्या आहेत. या सिरिजमध्ये त्या दोन अर्धशतके लगावली आहेत. या कामगिरीच्या जोरावर वैभव सूर्यवंशीने प्लेयर ऑफ द सिरिज आणि प्लेयर ऑफ द मॅच हे दोन पुरस्कार आपल्या नावावर केले आहेत. 15 व्या वर्षी हा मान मिळवणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.

 

Web Title: Makarand waingankar demand enter vaibhav suryvanshi in odi team for word cup 2027 bcci and indian cricket team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 06:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी
1

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

क्रिकेटविश्वात खळबळ अन् Team India मध्ये भूकंप! ‘या’ व्यक्तीने दिला तडकाफडकी राजीनामा, कारण काय?
2

क्रिकेटविश्वात खळबळ अन् Team India मध्ये भूकंप! ‘या’ व्यक्तीने दिला तडकाफडकी राजीनामा, कारण काय?

86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?
3

86 सिक्सर्स मारूनही वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, सर्वात जास्त T20 मध्ये 6 मारणारा भारतीय फलंदाज कोण?

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी
4

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास

विराट कोहलीची RCB सुपरहिट! विक्रमी ब्रँड व्हॅल्यूने क्रिकेटविश्वात रचला जागतिक इतिहास

Jul 29, 2026 | 06:29 PM
मुलांच्या ताटात आता फक्त पौष्टिक आहार! राज्यातील सर्व शाळांसाठी तुकाराम मुंढे यांची नवी नियमावली, विनापरवाना खाद्यविक्रीवर थेट…

मुलांच्या ताटात आता फक्त पौष्टिक आहार! राज्यातील सर्व शाळांसाठी तुकाराम मुंढे यांची नवी नियमावली, विनापरवाना खाद्यविक्रीवर थेट…

Jul 29, 2026 | 06:18 PM
भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

भाकरी फिरवावी लागणार! Vaibhav Suryavanshi खेळणार 2027 चा वर्ल्डकप? मकरंद वायंगणकरांचा सल्ला चर्चेत

Jul 29, 2026 | 06:16 PM
Ulhasnagar Crime News: गांजा विक्रीवर पोलिसांचा आणखी एक घाव; ४२५ ग्रॅम गांजासह आरोपी अटकेत

Ulhasnagar Crime News: गांजा विक्रीवर पोलिसांचा आणखी एक घाव; ४२५ ग्रॅम गांजासह आरोपी अटकेत

Jul 29, 2026 | 06:01 PM
Swiggy Zomato Boycott : स्विगी-झोमॅटो सर्व्हिस बंद होणार? ‘या’ तारखेचा दिला अल्टीमेटम; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Swiggy Zomato Boycott : स्विगी-झोमॅटो सर्व्हिस बंद होणार? ‘या’ तारखेचा दिला अल्टीमेटम; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jul 29, 2026 | 05:58 PM
Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jul 29, 2026 | 05:35 PM
Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप

Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप

Jul 29, 2026 | 05:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा