क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

‘किंग’ Kohli ला पछाडत ‘प्रिन्स’चा जलवा! Shubman Gill बनला वनडेचा ‘बादशाह’ ; ICC रँकिंगमध्ये नंबर-१ चा ताज
शुभदिप हे टी. दिलीप यांची जागा घेतील. दिलीप यांचा कार्यकाळ इंग्लंड दौऱ्यावर संपला होता. यानंतर बीसीसीआयने करार न वाढवण्याचा निर्णय घेतला. वृत्तानुसार, गेल्या काही मालिकेत भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या घसरल्याने टी दिलीप यांना पदावरून हटवण्यात आले. आयर्लंड, इंग्लंड आणि झिम्बाब्वेच्या अलीकडील दौऱ्यांमध्ये टीम इंडियाने एकूण २१ कॅच सोडले, ज्यामुळे बीसीसीआयने टी. दिलीप यांच्या जागी शुभदीप घोष यांची नियुक्ती केली. शुभदीप घोष भारतीय संघासोबत आपल्या कार्यकाळाची सुरुवात श्रीलंका दौऱ्याने करतील, जिथे दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत ते ही जबाबदारी सांभाळतील.
१३ नोव्हेंबर १९६८ रोजी आसाममधील दिगबोई येथे जन्मलेल्या शुभदीप घोषने १७ प्रथम-श्रेणी आणि १७ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यांनी ३१६ आणि ३०७ अशा धावा केल्या आहेत. त्यांनी आपला शेवटचा देशांतर्गत सामना २००५ मध्ये खेळला. या उजव्या हाताच्या फंलदाजाने आसाम आणि रेल्वे संघाकडून फलंदाजी आणि ऑफ-ब्रेक गोलंदाजी केली आहे. चाहत्यांमध्ये ‘जॉय’ या नावाने ओळखला जाणारा शुभदीप भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे.
शुभदिप यांनी आयपीएलमध्ये प्रशिक्षणाचा अनुभवही आहे. त्यांनी आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या संघांसोबत काम केले आहे. याशिवाय, २०२० मध्ये केकेआरसोबत संबंध तोडल्यानंतर, ते बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये सामील झाले. याशिवाय त्यांनी २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारत ‘अ’ संघासोबत क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून सहभाग घेतला होता. तसेच ते गेल्या सहा वर्षांपासून भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहेत.
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