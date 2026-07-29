बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

Updated On: Jul 29, 2026 | 05:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

Who is Shubhdeep ghosh new Fielding Coach of Team india: श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांच्या जागी अशा प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यांनी आजपर्यंत एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही.

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एकही सामना न खेळता बनला टीम इंडियाचा कोच
  • कोण आहेत शुभदीप घोष?
  • कधी सुरु होणार कार्यकाळ?
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टॅन डोशेट यांच्या राजीनाम्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांनाही पदावरून हटवण्यात आले आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजीसह संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ बदलण्यात आला. वृत्तानुसार भारतीय क्रिकेट संघाला नवे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक मिळणार आहेत. बीसीसीआयने अनुभवी प्रशिक्षक शुभदीप घोष यांची भारतीय संघाचे नवे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

‘किंग’ Kohli ला पछाडत ‘प्रिन्स’चा जलवा! Shubman Gill बनला वनडेचा ‘बादशाह’ ; ICC रँकिंगमध्ये नंबर-१ चा ताज

कधी सुरु होणार कार्यकाळ?

शुभदिप हे टी. दिलीप यांची जागा घेतील. दिलीप यांचा कार्यकाळ इंग्लंड दौऱ्यावर संपला होता. यानंतर बीसीसीआयने करार न वाढवण्याचा निर्णय घेतला. वृत्तानुसार, गेल्या काही मालिकेत भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या घसरल्याने टी दिलीप यांना पदावरून हटवण्यात आले. आयर्लंड, इंग्लंड आणि झिम्बाब्वेच्या अलीकडील दौऱ्यांमध्ये टीम इंडियाने एकूण २१ कॅच सोडले, ज्यामुळे बीसीसीआयने टी. दिलीप यांच्या जागी शुभदीप घोष यांची नियुक्ती केली. शुभदीप घोष भारतीय संघासोबत आपल्या कार्यकाळाची सुरुवात श्रीलंका दौऱ्याने करतील, जिथे दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत ते ही जबाबदारी सांभाळतील.

कोण आहेत शुभदिप घोष?

१३ नोव्हेंबर १९६८ रोजी आसाममधील दिगबोई येथे जन्मलेल्या शुभदीप घोषने १७ प्रथम-श्रेणी आणि १७ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यांनी ३१६ आणि ३०७ अशा धावा केल्या आहेत. त्यांनी आपला शेवटचा देशांतर्गत सामना २००५ मध्ये खेळला. या उजव्या हाताच्या फंलदाजाने आसाम आणि रेल्वे संघाकडून फलंदाजी आणि ऑफ-ब्रेक गोलंदाजी केली आहे. चाहत्यांमध्ये ‘जॉय’ या नावाने ओळखला जाणारा शुभदीप भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे.

शुभदिप यांनी आयपीएलमध्ये प्रशिक्षणाचा अनुभवही आहे. त्यांनी आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या संघांसोबत काम केले आहे. याशिवाय, २०२० मध्ये केकेआरसोबत संबंध तोडल्यानंतर, ते बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये सामील झाले. याशिवाय त्यांनी २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारत ‘अ’ संघासोबत क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून सहभाग घेतला होता. तसेच ते गेल्या सहा वर्षांपासून भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहेत.

सैन्यात जाण्याचे स्वप्न, पण नशिबाने बनवला भारताचा स्टार धावपटू; CWG 2026 मध्ये रौप्य जिंकणारा गुलवीर सिंग कोण?

Web Title: Subhadeep ghosh become new team india fielding coach bcci

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 05:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गंभीरही हसतो राव! नेट्समध्ये नूडल्सवर ताव मारताना दिसला टीम इंडियाचा हेड कोच; नेटिझन्स म्हणतात…
1

गंभीरही हसतो राव! नेट्समध्ये नूडल्सवर ताव मारताना दिसला टीम इंडियाचा हेड कोच; नेटिझन्स म्हणतात…

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी
2

No IPL, No Glamour! अखेर ३३ व्या वर्षी उघडले Team India चे दरवाजे; वाचा Saransh Jain ची भावूक कहाणी

IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर…
3

IND Vs SL: श्रीलंकेचा धूर निघणार! टेस्ट सिरिजसाठी Team India ची घोषणा; Bumrah लावणार आग तर…

वाद अन् एकच खळबळ! संंजूवर अन्याय, अभिषेकवर मेहेरबानी का? कृष्णमाचारी श्रीकांत भडकले, म्हणाले…
4

वाद अन् एकच खळबळ! संंजूवर अन्याय, अभिषेकवर मेहेरबानी का? कृष्णमाचारी श्रीकांत भडकले, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

क्रिकेट वर्तुळात खळबळ! आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा ‘झिरो’ ठप्पा? तरीही ‘हा’ खेळाडू Team India च्या कोचपदी

Jul 29, 2026 | 05:42 PM
Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jul 29, 2026 | 05:35 PM
Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप

Rahul Gandhi PC: माईक बंद कराल, पण विद्यार्थ्यांचा आवाज नाही!; संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींचा आरोप

Jul 29, 2026 | 05:28 PM
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! ‘या’ घोटाळा प्रकरणात माजी पंतप्रधान Manmohan Singh यांना क्लीन चिट; काय होते प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! ‘या’ घोटाळा प्रकरणात माजी पंतप्रधान Manmohan Singh यांना क्लीन चिट; काय होते प्रकरण?

Jul 29, 2026 | 05:20 PM
Oil Crisis : सौदी अरब ची अरामको पूणर्पणे ठप्प , नुकसानच नुकसान ?

Oil Crisis : सौदी अरब ची अरामको पूणर्पणे ठप्प , नुकसानच नुकसान ?

Jul 29, 2026 | 05:18 PM
Partur School Reality: परतूरच्या शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा; कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार?

Partur School Reality: परतूरच्या शाळेचा भोंगळ कारभार उघडा; कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार?

Jul 29, 2026 | 05:15 PM
Paytm Bank News : पेमेंट्स बँक बंद; मग तुमच्या Paytm Wallet आणि UPI चे काय होणार? जाणून घ्या सविस्तर

Paytm Bank News : पेमेंट्स बँक बंद; मग तुमच्या Paytm Wallet आणि UPI चे काय होणार? जाणून घ्या सविस्तर

Jul 29, 2026 | 05:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा