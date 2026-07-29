Sheikh Hasina: मी पुन्हा येईन! मृत्युदंडाची आणि अटकेची धमकी तरीही मायदेशी परतणार शेख हसीना; राजकीय वर्तुळात खळबळ

बांगलादेशच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा एक अत्यंत मोठा भूकंप झाला आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (sheikh hasina) यांनी भारतात निर्वासित म्हणून राहत असताना आपल्या मायदेशी परतण्याबाबत एक अत्यंत धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था एएफपी (AFP) आणि रॉयटर्सला (Reuters) दिलेल्या विशेष मुलाखतींमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अटकेची भीती, तुरुंगवास किंवा अगदी फाशीची शिक्षा झाली तरी त्या येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत बांगलादेशात परतणार आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर सत्ता गमावून भारतात आश्रय घेतलेल्या शेख हसीना यांच्या या वक्तव्यामुळे बांगलादेशच्या सध्याच्या प्रशासनात आणि राजकीय गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
गेल्या वर्षी बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) शेख हसीना यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय त्यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे असतानाही, ७८ वर्षीय शेख हसीना यांनी स्पष्ट केले की, देशातील जनता आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांना हाक मारत आहेत, त्यामुळे त्या कोणत्याही परिणामांची पर्वा न करता मायदेशी परततील आणि न्यायालयाचा सामना करतील.
मुलाखतीदरम्यान अत्यंत भावुक झालेल्या शेख हसीना यांनी आपल्या कुटुंबाचा भूतकाळ आणि देशाशी असलेले भावनिक नाते व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, “जर मृत्यू माझ्या वाट्याला येणारच असेल, तर तो माझ्या स्वतःच्या देशाच्या भूमीवरच यावा अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. ज्या भूमीवर माझ्या आई-वडिलांना दफन करण्यात आले आहे आणि जिथे त्यांचे रक्त सांडले गेले होते, तिथेच मला शेवटचा श्वास घ्यायचा आहे.”
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उल्लेखनीय आहे की, १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी बांगलादेशात झालेल्या भीषण लष्करी बंडात शेख हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशचे राष्ट्रपिता ‘बंगबंधू’ शेख मुजीबुर रहमान यांची त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासह निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. लष्कराच्या एका तुकडीने राष्ट्रपती भवनात घुसून मुजीबुर रहमान, त्यांची पत्नी आणि मुलांची कत्तल केली होती. त्या काळी शेख हसीना आणि त्यांची बहीण शेख रेहाना या देशाबाहेर असल्यामुळे सुदैवाने या भीषण हत्याकांडातून वाचल्या होत्या. आपल्या कुटुंबाचा हा रक्तरंजित इतिहास आठवून त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या देशासाठी कोणताही त्याग करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अभूतपूर्व विद्यार्थी आंदोलन पेटले होते. या आंदोलनाने हळूहळू उग्र रूप धारण केले आणि संपूर्ण देशात सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष पसरला. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी निदर्शकांनी ढाका येथील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानावर धडक दिल्यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि घाईघाईने हेलिकॉप्टरने भारतात पलायन केले.
I may be killed, arrested or jailed: Sheikh Hasina vows Bangladesh return by Decemberhttps://t.co/lJuHDtBiUA — Economic Times (@EconomicTimes) July 29, 2026
credit – social media and Twitter
त्यानंतर भारतात आल्यापासून त्या दिल्लीतील एका सुरक्षित ठिकाणी स्व-निर्वासित जीवन जगत आहेत. दुसरीकडे, बांगलादेशात स्थापन झालेल्या अंतरिम आणि नवीन प्रशासनाने स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) त्यांच्यावर विद्यार्थ्यांना चिरडण्यासाठी अत्याचाराचे आदेश दिल्याचा ठपका ठेवला आणि त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. बांगलादेश सरकारने भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची अधिकृत मागणीही केली आहे.
रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत शेख हसीना यांनी सांगितले की, बांगलादेशातील सध्याचे सरकार त्यांच्या पक्षाच्या (अवामी लीग) हजारो नेते आणि कार्यकर्त्यांवर भीषण अत्याचार करत आहे. अनेक नेते तुरुंगात आहेत तर लाखो कार्यकर्ते भूमिगत झाले आहेत. अशा कठीण प्रसंगी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणे त्यांना मान्य नाही.
त्या म्हणाल्या, “माझे हजारो कार्यकर्ते सध्या दडपशाहीचा सामना करत आहेत. मी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतेन आणि माझ्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह न्यायालयात आत्मसमर्पण करेन. जेव्हा खटला प्रत्यक्ष सुरू होईल, तेव्हा या न्यायालयाचे काम किती राजकीय द्वेषाने प्रेरित आहे हे जगभरातील आणि बांगलादेशातील जनतेला स्पष्टपणे दिसून येईल.” आपल्याला तुरुंगात टाकले जाण्याची किंवा आपली हत्या केली जाण्याची पूर्ण जाणीव असतानाही त्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
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शेख हसीना यांच्या या घोषणेमुळे ढाका आणि दिल्लीतील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे (BNP) प्रमुख तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सध्या देशात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा स्थितीत शेख हसीना यांचे बांगलादेशात पुनरागमन झाल्यास अवामी लीगचे कार्यकर्ते पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेख हसीना यांच्या पुनरागमनाच्या घोषणेने दक्षिण आशियाई राजकारणात एक नवीन वादळ निर्माण केले असून, डिसेंबर महिन्यात बांगलादेशात काय घडते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.