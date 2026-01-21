म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

प्रचाराच्या शुभारंभापूर्वी उमेदवारांनी येलवाडी-सावरदरी-म्हाळुंगे येथील आराध्य दैवत जोपाई देवी तसेच मातांचे दर्शन घेतले. देवदर्शनानंतर विजयासाठी आशीर्वाद मागत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भव्य रॅली काढण्यात आली. धार्मिक परंपरा आणि राजकीय संकल्प यांचा सुंदर संगम या प्रसंगी पाहायला मिळाला. देवाची कृपा आणि जनतेच्या पाठबळावर विजय निश्चित असल्याचा आत्मविश्वास उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.
या रॅलीत म्हाळुंगे नाणेकर जिल्हा परिषद गटाचे उमेदवार गणेश बोत्रै तसेच पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार आश्विन तरस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, स्थानिक नेते, माजी लोकप्रतिनिधी आणि असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शिस्तबद्ध रॅली आणि मोठी उपस्थिती यामुळे राष्ट्रवादीची संघटनात्मक ताकद अधोरेखित झाली.
रॅलीदरम्यान म्हाळुंगे नाणेकर परिसरातील सर्व वयोगटांतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. महिला भगिनींनी पारंपरिक वेशात सहभाग नोंदवत रॅलीची शोभा वाढवली, तर युवक-युवतींनी जोरदार घोषणा देत वातावरण अधिक भारावून टाकले. ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या उत्साहाने रॅलीत सहभागी झाले होते. अनेकांच्या गळ्यात घड्याळ चिन्ह असलेल्या उपरण्या झळकत होत्या, तर दुचाकी वाहनांवर घड्याळाचे झेंडे फडकत होते. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या ग्रामस्थांनी रॅलीचे स्वागत करत उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी उमेदवारांनी उपस्थित जनसमुदायाला अभिवादन करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. “गावाचा सर्वांगीण विकास, पारदर्शक प्रशासन आणि सामान्य माणसाला न्याय देणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय आहे,” असे उमेदवारांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विकास योजनांचा उल्लेख करत, त्या योजनांचा लाभ तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर घड्याळ चिन्हाचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी निवडणुकीत विजयासाठी त्यांनी नागरिकांकडे आशीर्वाद मागितले.
नागरिकांनीही उमेदवारांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत जोरदार पाठिंबा दर्शवला. टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि घोषणांच्या गजरात संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.
यावेळी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी “घड्याळ चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व राष्ट्रवादी उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजयी करा,” असे आवाहन केले. या कार्यक्रमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या एकजुटीचा ठोस संदेश देण्यात आला.
एकूणच म्हाळुंगे नाणेकर गटातून जिल्हा परिषद उमेदवार गणेश बोत्रै आणि पंचायत समिती उमेदवार आश्विन तरस यांचा विजय निश्चित असल्याचे चित्र या प्रचाररॅलीतून स्पष्टपणे दिसून आले.