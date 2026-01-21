Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

सध्या महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ साठी जोरदार तयारी पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीचे वारे देहूगावात सुद्धा वाहत आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:02 AM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला

  • राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 चे जोरदार वारे
  • म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ
  • जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी गणेश बौत्रे तर पंचायत समिती सदस्य पदासाठी आश्विन तरस
बद्रीनारायण घुगे/देहूगांव: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 साठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ आज म्हाळुंगे नाणेकर गटात मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषी वातावरणात पार पडला. सकाळपासूनच परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला होता. ढोल-ताशांचा गजर, घोषणांचा निनाद आणि घड्याळ चिन्ह असलेल्या उपरण्यांमुळे संपूर्ण गावात उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या प्रचाररॅलीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस आगामी निवडणुकीसाठी पूर्ण ताकदीने सज्ज असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले.

प्रचाराच्या शुभारंभापूर्वी उमेदवारांनी येलवाडी-सावरदरी-म्हाळुंगे येथील आराध्य दैवत जोपाई देवी तसेच मातांचे दर्शन घेतले. देवदर्शनानंतर विजयासाठी आशीर्वाद मागत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भव्य रॅली काढण्यात आली. धार्मिक परंपरा आणि राजकीय संकल्प यांचा सुंदर संगम या प्रसंगी पाहायला मिळाला. देवाची कृपा आणि जनतेच्या पाठबळावर विजय निश्चित असल्याचा आत्मविश्वास उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

या रॅलीत म्हाळुंगे नाणेकर जिल्हा परिषद गटाचे उमेदवार गणेश बोत्रै तसेच पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार आश्विन तरस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, स्थानिक नेते, माजी लोकप्रतिनिधी आणि असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शिस्तबद्ध रॅली आणि मोठी उपस्थिती यामुळे राष्ट्रवादीची संघटनात्मक ताकद अधोरेखित झाली.

रॅलीदरम्यान म्हाळुंगे नाणेकर परिसरातील सर्व वयोगटांतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. महिला भगिनींनी पारंपरिक वेशात सहभाग नोंदवत रॅलीची शोभा वाढवली, तर युवक-युवतींनी जोरदार घोषणा देत वातावरण अधिक भारावून टाकले. ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या उत्साहाने रॅलीत सहभागी झाले होते. अनेकांच्या गळ्यात घड्याळ चिन्ह असलेल्या उपरण्या झळकत होत्या, तर दुचाकी वाहनांवर घड्याळाचे झेंडे फडकत होते. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या ग्रामस्थांनी रॅलीचे स्वागत करत उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या.

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

यावेळी उमेदवारांनी उपस्थित जनसमुदायाला अभिवादन करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. “गावाचा सर्वांगीण विकास, पारदर्शक प्रशासन आणि सामान्य माणसाला न्याय देणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय आहे,” असे उमेदवारांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विकास योजनांचा उल्लेख करत, त्या योजनांचा लाभ तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर घड्याळ चिन्हाचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी निवडणुकीत विजयासाठी त्यांनी नागरिकांकडे आशीर्वाद मागितले.

नागरिकांनीही उमेदवारांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत जोरदार पाठिंबा दर्शवला. टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि घोषणांच्या गजरात संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.

यावेळी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी “घड्याळ चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व राष्ट्रवादी उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजयी करा,” असे आवाहन केले. या कार्यक्रमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या एकजुटीचा ठोस संदेश देण्यात आला.

एकूणच म्हाळुंगे नाणेकर गटातून जिल्हा परिषद उमेदवार गणेश बोत्रै आणि पंचायत समिती उमेदवार आश्विन तरस यांचा विजय निश्चित असल्याचे चित्र या प्रचाररॅलीतून स्पष्टपणे दिसून आले.

Web Title: Zilla parishad election 2026 in dehugaon national congress candidate

Published On: Jan 21, 2026 | 08:40 PM

