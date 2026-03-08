Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज

अभिनेत्री अमृता खानविलकरने ‘अमूल्य’ या स्वतःच्या साडी ब्रँडची घोषणा केली आहे. आज महिला दिनानिमित्त अभिनेत्रीने ही आनंदाची बातमी चाहत्यांसह शेअर केली आहे. तसेच चाहते आता तिचे अभिनंदन करत आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 12:06 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास
  • महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँड लाँच
  • अमृताने चाहत्यांना दिले सरप्राईज’
 

अमृता खानविलकरसाठी 2026 वर्षाची सुरुवात खऱ्या अर्थाने दमदार ठरली आहे. Netflix वरील ‘तस्करी’ आणि Disney+ Hotstar वरील ‘स्पेस जेन’ या वेब सिरीजच्या यशानंतर तसेच ‘लग्न पंचमी’ या चर्चेत असलेल्या नाटकामुळे अमृताने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. अभिनय आणि निर्मिती क्षेत्रात यश मिळवल्यानंतर आता अमृताने उद्योजिकेच्या भूमिकेत नवं पाऊल टाकत ‘अमूल्य’ नावाचा स्वतःचा साडी ब्रँड लाँच केला आहे.

महिला दिनाच्या खास मुहूर्तावर सुरू झालेला हा ब्रँड साड्यांशी असलेल्या अमृताच्या वैयक्तिक आणि भावनिक नात्याचा उत्सव साजरा करतो. अमृताच्या मते, साडी ही केवळ फॅशन नसून परंपरा, आठवणी आणि ओळखीचं प्रतीक आहे. लहानपणापासून साडीत दिसणाऱ्या स्त्रियांच्या ग्रेसने प्रेरित होऊन साड्यांशी तिचं एक खास नातं जुळलं आणि त्यातूनच ‘अमूल्य’ची कल्पना आकाराला आली.

‘अमूल्य’ या नावाचा अर्थच अनमोल असा असून प्रत्येक साडीमागे एक कथा, कौशल्य आणि भावना दडलेली असते, असं अमृताचे म्हणणे आहे. या नव्या प्रवासाची सुरुवात करण्यापूर्वी तिने तिरुपती बालाजी मंदिर येथे दर्शन घेऊन ही कल्पना अर्पण केली आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. “अनेक अर्थांनी ‘अमूल्य’ हा फक्त एक ब्रँड नसून माझ्यासाठी खूप मनापासून सुरू केलेला प्रवास आहे.” असे अभिनेत्रीने म्हटले आहे.

 

पारंपरिक हस्तकलेचा वारसा जपत अधिकाधिक महिलांपर्यंत सुंदर साड्या पोहोचवण्यावर या ब्रँडचा भर आहे. परवडणारी किंमत, दर्जा आणि अस्सलपणा टिकवून ठेवत साडी अधिक महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ‘अमूल्य’च्या माध्यमातून केला जाणार आहे. सुरुवातीला हा ब्रँड डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे उपलब्ध होणार असून पुढे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पॉप-अप्स, कोलॅबोरेशन्स आणि खास शोकेसेसद्वारे त्याचा विस्तार करण्याचा अमृताचा मानस आहे.

या नव्या प्रवासाबद्दल सांगताना अभिनेत्री म्हणाली, “हो हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. मला ‘अमूल्य’ खास वाटावा असंही वाटतं आणि तो सहज उपलब्धही असावा असंही वाटतं. सुंदर, काळजीपूर्वक निवडलेल्या साड्या महिलांना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे ज्या दर्जा आणि अस्सलपणा टिकवून ठेवतील आणि तरीही अनेक महिलांसाठी परवडणाऱ्या असतील. आम्ही असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत की साडी हस्तकलेत आणि भावनेत समृद्ध वाटेल पण तिची किंमतही परवडणारी असेल ज्यामुळे अधिकाधिक महिलांना अर्थपूर्ण आणि देखणी साडी परिधान करण्याचा आनंद घेता येईल.”

अभिनयासोबत उद्योजिकेची ही नवी इनिंग सुरू करत अमृता खानविलकरने पुन्हा एकदा स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून ‘अमूल्य’चा हा प्रवास अनेक महिलांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 12:05 PM

