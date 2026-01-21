Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Kalyan Dombivali Election News: कल्याण-डोंबिवलीत मनसेने शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्यानंतर संजय राऊत यांनी राज ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख करत मोठा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 07:42 PM
संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील 'त्या' निर्णयावर फोडला बॉम्ब (Photo Credit- X)

  • मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज?
  • संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
  • स्थानिक नेत्यांवर कारवाईची मागणी
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या राजकारणात आज एक मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यावर तुफान टीका करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) निकालानंतर चक्क शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात असतानाच, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी यावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज ठाकरे या निर्णयाशी सहमत नाहीत – संजय राऊत

संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना खळबळजनक दावा केला आहे की, कल्याण-डोंबिवलीत मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतलेला निर्णय हा राज ठाकरे यांच्या अधिकृत भूमिकेशी विसंगत आहे. राऊत म्हणाले, राज ठाकरे या निर्णयामुळे व्यथित आहेत. स्थानिक नेत्यांनी आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा अन्य कारणांमुळे हा निर्णय घेतला असून, तो पक्षाच्या धोरणांच्या विरोधात आहे.

स्थानिक नेत्यांवर कारवाईची मागणी

संजय राऊत यांनी यावेळी काँग्रेसच्या कारवाईचे उदाहरण देत मनसेवर निशाणा साधला. अंबरनाथमध्ये भाजपसोबत गेलेल्या १२ नगरसेवकांवर काँग्रेसने जशी तात्काळ हकालपट्टीची कारवाई केली, तशीच कारवाई आता मनसेने आपल्या स्थानिक नेत्यांवर करायला हवी, असे राऊत यांनी सुचवले. पक्षाच्या मूळ भूमिकेला हरताळ फासणाऱ्या नेत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी अप्रत्यक्ष मागणी त्यांनी केली.

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

विरोधकांचा सवाल: ही ‘वापरून’ घेण्याची रणनीती?

प्रचारादरम्यान ज्या सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रान पेटवले, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसण्याच्या मनसेच्या या निर्णयामुळे मतदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. ठाकरे गटाकडून याला ‘संधीसाधूपणा’ म्हटले जात असून, आगामी काळात मनसे आणि ठाकरे गट यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

काय होणार महापालिकेचे नवे समीकरण?

मनसेच्या पाठिंब्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिंदे गटाची ताकद वाढली असली, तरी राज ठाकरे यावर काय अधिकृत भाष्य करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर राज ठाकरेंनी या निर्णयावर नापसंती दर्शवली, तर मनसेच्या स्थानिक गटात फूट पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Published On: Jan 21, 2026 | 07:42 PM

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
