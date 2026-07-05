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LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम? सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:14 PM IST
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सारांश

भारत सरकारने लिक्विफाइड नॅशनल गॅसच्या पुरवठ्यावरील निर्बंध किंवा बंदी उठवण्याचा एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा घडामोडी आणि देशांतर्गत एलपीजी गॅस सिलिंडर किमतींवर परिणाम होणार का? हा मोठा प्रश्न सामान्यांचा मनात आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • LPG सिलेंडरच्या किमतींवर होणार परिणाम?
  • सरकारने LNG सप्लायवरील बंदी हटवली
  • जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार?
महागाईच्या काळात देशाला काहीसा दिलासा मिळावा अशी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने LNG पुरवठ्यावरील आणीबाणीची बंदी उठवली आहे. मध्य पूर्वेकडून भारताला होणारा LNG पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे गॅसच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता, ज्यामुळे सरकारला विशेष व्यवस्था करावी लागली होती. आता परिस्थिती सुधारल्याने हे निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. त्याचा भारतीयांवर काय परिणाम होणार आहे? LPG सिलेंडर स्वस्त होणार का? असे सगळे प्रश्न सामान्यांच्या मनात असतील तर त्याच प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात.

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नेमके प्रकरण काय?

मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्यामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून LNG जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. यामुळे जगभरातील इतर देशांसोबतच भारताला होणाऱ्या संभाव्य गॅस पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली होती. या तणावाच्या काळात परिस्थिती बरीच हाताबाहेर गेली होती. मार्च महिन्यात, सरकारने अत्यावश्यक ठिकाणी सर्वप्रथम गॅस पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्कालीन नियम लागू केले. आता शांतता प्रस्थापित झाली असून जलवाहतूक पूर्ववत झाल्यामुळे, या नियमांची आवश्यकता राहिलेली नाही.

कोणाला फायदा होणार?

LNG वरील बंदी उठवल्याने नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. यामध्ये सीएनजी, पीएनजी, खते, रिफायनरी, शहर गॅस वितरण आणि अनेक उद्योगांचा समावेश आहे. ज्या गोष्टी भारता मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्यासगळ्याच गोष्टींचा समावेश यामध्ये होत आहे. गॅस पुरवठा आता पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध होईल. पण यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की ज्यावेळी अंदाधुंद परिस्थिती होती तेव्हा गॅस सिलेंडरच्या किंमती धडाधड वाढवण्यात आल्या होत्या पण आता त्या तशाच स्वरुपात कमी होणार का?

LPG स्वस्त होईल का?

सरकारने अद्याप एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल जाहीर केला नसला तरी, सुधारित गॅस पुरवठ्यामुळे भविष्यात पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांवर होऊ शकतो. हे लक्षात घ्यावे की, दरांमधील बदल तेल कंपन्या आणि सरकारद्वारे स्वतंत्रपणे ठरवले जातात.

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Web Title: Govt lifts ban on lng supply impact on lpg cylinder prices see more details

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Published On: Jul 05, 2026 | 02:14 PM

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