Thalapathy Vijay यांचा मूलांक 4 का आहे खास? अंकज्योतिषात दडलंय यशाचं रहस्य

Thalapathy Vijay यांचा मूलांक 4 असल्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात शिस्त, मेहनत आणि ठाम निर्णयक्षमता दिसून येते. अंकज्योतिषानुसार मूलांक 4 असलेल्या व्यक्ती अत्यंत कष्टाळू आणि ध्येयवेड्या असतात.

Updated On: May 05, 2026 | 01:04 PM
अभिनय क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर, दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील ‘थलपथी’ जोसेफ विजय चंद्रशेखर यांनी आता राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. विजयने आपल्या नवीन पक्ष, टीव्हीके (TVK) सोबत निवडणुकीत मिळवलेले यश हा आज चर्चेचा विषय आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की, अंकशास्त्र, म्हणजेच अंक ४ ने सुद्धा त्यांच्या या अविश्वसनीय प्रवासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे?

थलपथी विजय यांचा जन्म २२ जून १९७४ रोजी झाला. अंकशास्त्रानुसार, त्यांच्या जन्म तारखेचा मूळ अंक ४ आहे (२+२=४). राहू स्वामी असलेल्या या अंकाने त्यांना एका सामान्य अभिनेत्यापासून थलपथी आणि आता एका उदयोन्मुख राजकारण्यापर्यंत कसे रूपांतरित केले.

अंक ४ मध्ये असे काय विशेष आहे?

अंकशास्त्रानुसार, कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा अंक ४ असतो. राहू ग्रहाला या अंकाचा स्वामी मानले जाते, जो व्यक्तीला नाविन्यपूर्ण विचार, संघर्षाची वृत्ती आणि असामान्य मार्ग स्वीकारण्याची क्षमता प्रदान करतो.

थलपथी विजय आणि अंक ४ यांमधील संबंध

अंक ४ असलेले लोक सहसा स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी पारंपरिक मार्गांपासून दूर जातात आणि विजय यांचे जीवन याचे उत्तम उदाहरण आहे. अभिनेते-राजकारणी थलपथी विजय यांना त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला अनेक चढ-उतारांचा सामना करावा लागला, पण त्यांनी कधीही हार मानली नाही. वारंवार खाली पडूनही पुन्हा वर येणे, हे अंक ४ चे वैशिष्ट्य आहे. त्यांची चित्रपटशैली, संवादफेक आणि पडद्यावरील उपस्थिती त्यांना इतर अभिनेत्यांपेक्षा वेगळे ठरवते. राहूचा प्रभाव व्यक्तीला अद्वितीय बनवतो. आणि त्यांचा राजकारणातील अचानक प्रवेश आणि स्वतःच्या पक्षाची स्थापना हे देखील अंक ४ च्या अद्वितीय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे.

राहूचा प्रभाव

अंकशास्त्रानुसार, राहूला ४ या अंकाचा स्वामी मानले जाते. राहू हा ग्रह अचानक होणारे बदल, क्रांतिकारक विचार आणि चौकटीबाहेरच्या विचारांसाठी ओळखला जातो. राहू प्रधान व्यक्तींना त्यांच्या आयुष्यात अनेकदा अचानक आणि मोठे बदल अनुभवायला मिळतात. विजयचा राजकारणातील प्रवेश आणि त्याचे झटपट यश हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ४ अंक असलेले लोक जुन्या परंपरांना आव्हान देण्यावर विश्वास ठेवतात. आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना चित्रपटसृष्टी सोडून राजकारणात येण्याचा विजयचा धाडसी निर्णय देखील राहूचा प्रभाव दर्शवतो.

चित्रपटसृष्टीपासून राजकारणापर्यंत: सुपरस्टार

विजयची लोकप्रियता केवळ चित्रपटांपुरती मर्यादित नाही. त्याचा चाहतावर्ग आता त्याला एक प्रबळ राजकीय व्यक्तिमत्व बनवत आहे. ४ या अंकाचा प्रभाव त्याला इतरांपेक्षा वेगळा विचार करण्याचे आणि धाडसी निर्णय घेण्याचे धैर्य देतो, जे एका नेत्यासाठी आवश्यक गुण आहेत.

Published On: May 05, 2026 | 01:04 PM

