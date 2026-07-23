Shani Vakri: शनिच्या वक्री चालीमुळे या राशींच्या लोकांना करावा लागू शकतो अडचणींचा सामना

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेवाला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली ग्रह मानले जाते. तो सर्व ग्रहांमध्ये सर्वात हळू चालणारा ग्रह आहे. त्याला न्याय, कर्म, संयम आणि शिस्तीचा देव मानले जाते. शनि सुमारे अडीच वर्षे एका राशीत राहतो, त्यानंतर तो पुढच्या राशीत प्रवेश करतो आणि राशीचक्राभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी त्याला ३० वर्षे लागतात. शनी सध्या मीन राशीत संक्रमण करत असून २७ जुलै रोजी त्याची वक्री गती सुरू होईल आणि तो ११ डिसेंबरपर्यंत याच स्थितीत राहील. याचा अर्थ शनी १३८ दिवस वक्री गतीत राहील. शनीच्या वक्री गतीमुळे, विशिष्ट राशीच्या लोकांना या १३८ दिवसांसाठी सतर्क राहण्याची गरज भासू शकते. शनी वक्रीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांच्या अडचणी वाढणार आहे जाणून घ्या
मेष राशीचे लोक सध्या शनीच्या साडेसातीच्या पहिल्या टप्प्यातून जात आहेत आणि शनी तुमच्या कुंडलीतील बाराव्या घरात संक्रमण करत आहे. शनीच्या वक्री भ्रमणामुळे येत्या काही दिवसांत खर्चात वाढ होऊ शकते. अनावश्यक घाई होऊ शकते आणि तुमच्या योजनांमध्ये काही अडथळे येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला थोडे सावध राहावे लागेल आणि पैशाच्या बाबतीत विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
कर्क राशीच्या लोकांवर शनीच्या वक्री गतीचा परिणाम होईल, ज्यामुळे त्यांच्या भाग्याला अडथळा येईल. कर्क राशीच्या लोकांसाठी शनी नवव्या घरात वक्री असल्याने त्यांना येत्या काळात भाग्य मिळवणे कठीण जाईल. नोकरीच्या बाबतीत तुम्हाला खूप सावधगिरी बाळगावी लागेल. करिअरमधील तणावाची शक्यता आहे. तुम्हाला आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. या काळात तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितींना अत्यंत सावधगिरीने सामोरे जावे लागू शकते.
तूळ राशीसाठी शनी सहाव्या घरात वक्री होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील सहाव्या घरात शनीची उपस्थिती सामान्यतः शुभ मानली जाते. या काळात, तुमच्या सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढेल, परंतु मानसिक अस्वस्थता कायम राहील. तुम्हाला कौटुंबिक आणि प्रेमसंबंधांमध्ये काही गैरसमजांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यासोबतच तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत संवाद साधताना तुम्हाला बोलण्यात संयम ठेवावा लागेल. कायदेशीर बाबींमध्ये वाद घालणे टाळा.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शनीच्या वक्री संक्रमणामुळे येत्या काही दिवसांत समस्या वाढू शकतात. शनी तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरात, म्हणजेच धन-संपत्तीच्या घरात वक्री आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत तुम्हाला संमिश्र परिणाम मिळतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होऊ शकते आणि तुम्हाला पैशासाठी अधिक संघर्ष करावा लागू शकतो. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित कोणतेही काम करणाऱ्या लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
मीन राशीमध्ये शनी वक्री होत आहे. मीन राशी सध्या शनीच्या साडेसातीच्या दुसऱ्या टप्प्यातून जात आहे. मीन राशीतील शनीच्या वक्री भ्रमणामुळे जुने आजार पुन्हा उद्भवू शकतात. आर्थिक बाबींमधील अडथळे दूर होतील. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शनि प्रत्यक्ष मागे फिरत नसला तरी पृथ्वीच्या गतीमुळे तो आकाशात उलट दिशेने जात असल्याचा भास होतो. यालाच वक्री चाल म्हणतात.
Ans: करिअर, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार, कौटुंबिक जीवन, आरोग्य आणि मानसिक तणाव यावर परिणाम होऊ शकतो.
Ans: शनिच्या वक्रीमुळे मेष, कर्क, तूळ, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो