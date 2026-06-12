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Old Clothes Donate Rules: जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या ‘हे’ महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान

Updated On: Jun 12, 2026 | 01:19 PM IST
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सारांश

हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये दानाला अत्यंत पुण्याचे कर्म मानले गेले आहे. मात्र जुने कपडे दान करताना काही धार्मिक नियम आणि परंपरा पाळणे महत्त्वाचे मानले जाते, अन्यथा दानाचे अपेक्षित फळ मिळत नाही असे सांगितले जाते.

जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या 'हे' महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान

जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या 'हे' महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान

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विस्तार
  • जुने कपडे दान करण्यापूर्वी ते स्वच्छ धुवून मीठाच्या पाण्यात ठेवून सुकवावेत, असे धार्मिक मान्यतेनुसार सांगितले जाते.
  • फाटलेले, घाणेरडे किंवा वापरण्यायोग्य नसलेले कपडे दान करू नयेत.
  • गुप्तपणे केलेले दान सर्वोत्तम मानले जाते आणि अमावस्या, पौर्णिमा तसेच शनिवार हे दानासाठी शुभ दिवस मानले जातात.
हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये प्रत्येक काम करण्याचे काही नियम आणि पद्धती सांगितल्या आहेत. यामध्ये दान करण्यासंबंधित काही महत्त्वपूर्ण नियमांचा देखील समावेश आहे. प्रत्येक धर्मात दान करणं हे सर्वात चांगल्या कर्मांपैकी एक मानले जाते. मात्र दान करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा दान करण्याचे पुण्य मिळत नाही. उलट, दान करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं तर आपलं नुकसान होऊ शकतं.

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जुने कपडे दान करण्याचा विचार करताय?

तुम्ही तुमचे किंवा घरातील व्यक्तींचे जुने कपडे दान करण्याचा विचार करत आहात का? जुने कपडे दान करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. अनेकदा आपण सण आणि उपवासांसारख्या शुभ प्रसंगी गरीब आणि गरजू लोकांना जुने कपडे दान करतो. मात्र यादरम्यान आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. ज्यामुळे आपल्याला नुकसान होऊ शकतं. (फोटो सौजन्य – AI Created)

दान करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

कधीही जुने कपडे दान करण्यापूर्वी त्यांना व्यवस्थित स्वच्छ धुवा. त्यानंतर हे कपडे काही वेळासाठी मीठाच्या पाण्यात ठेवा आणि त्यानंतर पूर्णपणे सुकल्यानंतरच गरीब आणि गरजू लोकांना द्या. ही क्रिया करण्याचे कारण असे आहे की, असं मानलं जातं की, कपड्यांमध्ये आपली सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जा असतात. मीठाच्या पाण्याने कपडे धुतल्यामुळे ऊर्जा त्याच ठिकाणी नष्ट होते. यानंतर कोणत्याही व्यक्तीने ते कपडे परिधान केले तरी देखील त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

चांगले कपडे दान करा

कधीही जुने, फाटलेले किंवा खराब-घाणेरडे कपडे कोणालाही दान करू नका. असे केल्यास पुण्य मिळवण्याऐवजी पापाचे भागिदारी बनू शकता. कपडे नेहमी धुवून, स्वच्छ करून दान करावे. जर कपडे फाटले असतील तर त्यांना व्यवस्थित शिवून दान करावे.

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शास्त्रानुसार, दान असे करावे की, डाव्या हाताने द्यावे अन् उजव्या हाताला त्याची जाणीवही होऊ नये. अन्यथा पुण्य प्राप्त होत नाही. म्हणूनच, धार्मिक ग्रंथांमध्ये गुप्तपणे केलेल्या दानाला सर्वोत्तम मानले जाते. ज्योतिष शास्त्रानुसार, कपडे दान करण्यासाठी सकाळची वेळ, अमावस्या तिथी, पौर्णिमा आणि शनिवार हे सर्वात चांगले दिवस मानले जातात.

( टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तू, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/ बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navrashtra या तथ्यांची पुष्टी करु शकत नाही)

Web Title: Planning to donate old clothes know these important rules to avoid negative effects

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Published On: Jun 12, 2026 | 01:18 PM

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