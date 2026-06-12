Old Clothes Donate Rules: जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या ‘हे’ महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान

Kala Dhaga: हातात काळा धागा बांधण्याचे नियम, सर्वांनाच नसतो फलदायी; वाईट नजर आणि नकारात्मक उर्जेपासून कसे वाचाल
तुम्ही तुमचे किंवा घरातील व्यक्तींचे जुने कपडे दान करण्याचा विचार करत आहात का? जुने कपडे दान करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. अनेकदा आपण सण आणि उपवासांसारख्या शुभ प्रसंगी गरीब आणि गरजू लोकांना जुने कपडे दान करतो. मात्र यादरम्यान आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. ज्यामुळे आपल्याला नुकसान होऊ शकतं. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कधीही जुने कपडे दान करण्यापूर्वी त्यांना व्यवस्थित स्वच्छ धुवा. त्यानंतर हे कपडे काही वेळासाठी मीठाच्या पाण्यात ठेवा आणि त्यानंतर पूर्णपणे सुकल्यानंतरच गरीब आणि गरजू लोकांना द्या. ही क्रिया करण्याचे कारण असे आहे की, असं मानलं जातं की, कपड्यांमध्ये आपली सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जा असतात. मीठाच्या पाण्याने कपडे धुतल्यामुळे ऊर्जा त्याच ठिकाणी नष्ट होते. यानंतर कोणत्याही व्यक्तीने ते कपडे परिधान केले तरी देखील त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
कधीही जुने, फाटलेले किंवा खराब-घाणेरडे कपडे कोणालाही दान करू नका. असे केल्यास पुण्य मिळवण्याऐवजी पापाचे भागिदारी बनू शकता. कपडे नेहमी धुवून, स्वच्छ करून दान करावे. जर कपडे फाटले असतील तर त्यांना व्यवस्थित शिवून दान करावे.
काय आहे वेद-पुराणांमधील अश्वमेध यज्ञ? या पौराणिक आणि ऐतिहासिक विधीमागील सत्य जाणून घ्या!
शास्त्रानुसार, दान असे करावे की, डाव्या हाताने द्यावे अन् उजव्या हाताला त्याची जाणीवही होऊ नये. अन्यथा पुण्य प्राप्त होत नाही. म्हणूनच, धार्मिक ग्रंथांमध्ये गुप्तपणे केलेल्या दानाला सर्वोत्तम मानले जाते. ज्योतिष शास्त्रानुसार, कपडे दान करण्यासाठी सकाळची वेळ, अमावस्या तिथी, पौर्णिमा आणि शनिवार हे सर्वात चांगले दिवस मानले जातात.