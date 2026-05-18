Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

रविवार, १७ मे रोजी अधिक महिन्याची सुरुवात झाली आहे आणि १५ जून रोजी अधिक महिना संपणार असून हा एक दुर्मिळ दोन महिन्यांचा ज्येष्ठ अधिक मास आहे. हिंदू धर्मात अधिक मासाला विशेष धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. अधिक मास, ज्याला पुरुषोत्तम मास असेही म्हणतात, साधारणपणे दर तीन वर्षांनी एकदा येतो. या महिन्यात भगवान नारायणाची पूजा करणे, दानधर्म करणे आणि आध्यात्मिक साधना करणे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. असे मानले जाते की या महिन्यात केलेल्या भक्ती आणि पुण्यकर्मांचे फळ अनेक पटींनी वाढते. असे मानले जाते की या महिन्यात केलेल्या भक्ती आणि पुण्यकर्मांचे फळ अनेक पटींनी वाढते. धर्मशास्त्रामध्ये अधिक मासाविषयी खासकरून खाण्यापिण्यासंबंधी काही नियम सांगण्यात आले आहे. अधिक मासामध्ये काय खावे काय खावू नये यासंबंधी नियम जाणून घेऊया
हिंदू पंचांग चंद्र आणि सूर्याच्या हालचालींवर आधारित आहे. चांद्र वर्ष अंदाजे ३५४ दिवसांचे असते, तर सौर वर्ष ३६५ दिवसांचे असते. या दोन्हींमधील फरक अंदाजे ११ दिवसांचा असतो. सुमारे एका महिन्याइतका असलेला हा फरक दर तीन वर्षांनी बदलतो. हा समतोल राखण्यासाठी, हिंदू पंचांगामध्ये अधिक मास नावाचा एक अतिरिक्त महिना जोडला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान विष्णूंनी या महिन्याला ‘पुरुषोत्तम मास’ असे नाव देऊन विशेष महत्त्व दिले आहे.
अधिक मास सुरू झाल्याने, या पवित्र काळात काय खावे आणि काय खाऊ नये याबद्दल लोकांना प्रश्न पडला आहे. असे मानले जाते की अधिक मास हा ईश्वरभक्ती, दानधर्म आणि सद्गुणी जीवनशैलीसाठी एक विशेष काळ आहे, त्यामुळे खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. धार्मिक परंपरेनुसार, या काळात फळे, मोसमी भाज्या, साधे घरगुती जेवण, कडधान्ये आणि कमी तिखट पदार्थ यांसारखे ताजे, हलके आणि सहज पचणारे अन्न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
दरम्यान, तळलेले, अति मसालेदार, जंक फूड, मांस आणि मद्य टाळणे. अनेक भक्त या महिन्यात लसूण आणि कांदा यांचे सेवन टाळतात, उपवास करतात आणि फळे खातात किंवा दिवसातून फक्त एकदाच जेवतात. भक्तांचा असा विश्वास आहे की अधिक मासात शुद्ध आणि सात्विक आहार घेतल्याने शरीर हलके तर राहतेच, शिवाय मन शांत होऊन भक्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
अधिक महिन्यात डाळ, मुळा, कांदा, लसूण, कोबी, शेंगदाणे, सोयाबीन, उडीद, वांगी, मध, चंदन, बीट, भाज्या, मासे, मांस, अंडी, कोणताही तामसिक पदार्थ, तिळाचे तेल आणि गाजर यांचे सेवन टाळावे. यासोबतच, दुसऱ्यांचे अन्न, तंबाखू आणि दारू यांचे सेवन कायमचे टाळावे.
महर्षी वाल्मीकींच्या मते, अधिक महिन्यात गहू, तांदूळ, गाईचे तूप, मूग, जव, वाटाणे, तीळ, फणस इत्यादींचे सेवन करावे. तसेच आंबा, केळ, आवळा, काकडी, बाथुआ, जिरे, सुंठ आणि सैंधव मीठ यांचेही सेवन करावे.
Ans: हा महिना धार्मिक साधना, उपवास आणि सात्विक जीवनासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे आहारात शुद्धता आणि संयम ठेवण्यावर भर दिला जातो.
Ans: काही लोक परंपरेनुसार कांदा, लसूण, मांसाहार, मद्य आणि तामसिक पदार्थ टाळतात.
Ans: हलका आणि सात्विक आहार घेतल्याने पचन सुधारण्यास आणि शरीर हलके राहण्यास मदत होऊ शकते.