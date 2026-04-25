  Travel Trend 2026 Tourists Are Now Shifting Away From Expensive Spots Towards More Affordable Destinations

Travel Trend 2026 : महागडे स्पॉट सोडून आता स्वस्त ठिकाणांकडे अधिक वळू लागलेत पर्यटक, जाणून घ्या कारण

New Travel Trend : आजकाल पर्यटकांमध्ये सुप्रसिद्ध ठिकाणे नाहीत तर हिडन डेस्टीनेशन्स जास्त लोकप्रिय होऊ लागली आहेत. कमी खर्चात केल्या जाणाऱ्या या पर्यटनातून तरुणांना नक्की काय साध्य करता येतं ते जाणून घ्या.

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:53 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • महागड्या पर्यटनस्थळांऐवजी आता लोक स्वस्त आणि कमी गर्दीच्या ठिकाणांना प्राधान्य देत आहेत.
  • नव्या ट्रेंडमुळे कमी खर्चात चांगला प्रवास अनुभव मिळत आहे.
  • तरुणांना आता फक्त फोटोसाठी नाही तर वेगळा आणि शांत अनुभव घेण्यासाठी प्रवास करायचा आहे.
प्रवास हा आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला मानला जातो. प्रवासाने मानिसक आरोग्य सुधारते, यामुळे ताणतणाव दूर होतो आणि मूड रिफ्रेश होतो. अनेकांना ठाऊक नाही पण सोशल मिडियावर दरवर्षी निरनिराळे ट्रव्हल ट्रेंड्स देखील ट्रेंडिगमध्ये असतात. महागड्या सुंदर ठिकाणी जाण्याचा लोकांचा कल आधी जास्त होता पण अलिकडे हा कल कमी होत असल्याचे दिसून आले. आजकाल पर्यटकांना महागड्या नाही तर स्वस्त आणि गजबटापासून दूर असलेल्या ठिकाणांना भेट द्यायला अधिक आवडू लागले आहे. या नव्या ट्रेंडचे नाव आहे डेस्टिनेशन ड्यूप्स. सोप्या भाषेत याचा अर्थ असा होतो की, अशी ठिकाणे जी कमी लोकप्रिय आहेत, स्वस्त आहेत आणि परवडणारी देखील… विशेषत: तरुणांमध्ये हा ट्रेंड जास्त फाॅलो केला जात आहे. चला या नव्या ट्रेंडविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

पूर्वी लोक पॅरिस, स्विझरलँडसारख्या परदेशी पर्यटनाचे स्वप्न पाहत होते पण अलिकडे त्यांच्या आवडीत काहीसा बदल घडून आला आहे. आता तरुणांना माँटेनेग्रोच्या शांत गल्ल्यांमध्ये, होइ आनमधील कंदील-प्रकाशित रस्त्यांवर आणि ल्युब्लियानाच्या नयनरम्य नदीकिनार्यात अधिक रस निर्माण झाला आहे. खरंतर हा ट्रेंड डुप कल्चरमधून आला आहे. जसं लोक कपडे खरेदी करताना महागड्या ब्रँड्सऐवजी स्वस्त पर्याय निवडतात त्याचप्रमाणे हा ट्रेंड प्रवासाच्या बाबतीतही हे बदल घडवून आणतो. महागड्या देशांऐवजी आता लोक कमी खर्चात उत्तम अनुभव देणाऱ्या ठिकाणांची अधिकतर निवड करत आहेत.

एका अहवालानुसार, जर लोकप्रिय ठिकाण सोडून लोकांनी दूसऱ्या कमी लोकप्रिय ठिकाणाची निवड केली तर त्यांच्या प्रवासाच्या खर्चात ३० ते ५० टक्क्यांची बचत होऊ शकते. यामुळेच अधिकाधिक लोक आता कमी लोकप्रिय ठिकाणांची अधिक निवड करत आहेत. जनरेशन झेडची मानसिकताही बदलली आहे. त्यांना आता इंस्टाग्रामवर फोटोज टाकण्यासाठी प्रवास करायचा नाहीये तर अस्सल आणि अनोखा अनुभव घेण्यासाठी प्रवास करायचा आहे. भारतातही अनेक पर्यटक आता ग्लॅमस ठिकाणे सोडून गावांकडील नैसर्गिक दृष्य पाहण्यात अधिक रस घेत आहेत.

हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की यामागे फक्त पैसे हे एक एकमेव कारण नसून एक चांगला अनुभव मिळवणे हा देखील आहे. बऱ्याचदा प्रसिद्ध ठिकाणी लोकांचा इतका घोळखा असतो की त्या ठिकाणाला नीट पाहता येत नाही, तिथे स्वत:चा असा मोकळा वेळ घालवता येत नाही. यामुळेच लोक आता हिडन लोकेशनला अधिक भेट देऊ लागले आहेत.

 

Published On: Apr 25, 2026 | 08:53 AM

