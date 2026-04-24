Pradosh Vrat 2026: वैशाख महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, महत्त्व आणि नियम

हिंदू धर्मात प्रदोष व्रत अत्यंत पवित्र आणि फायदेशीर मानले जाते. हे व्रत भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. असा विश्वास आहे की, जे भक्त या दिवशी खऱ्या मनाने आणि पूर्ण भक्तीने पूजा करतात, त्यांना शिवाचा आशीर्वाद मिळतो. यामुळे जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि सुख-समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो.
हा उपवास प्रत्येक महिन्यात दोनदा तेराव्या दिवशी पाळला जातो. भक्त दिवसभर उपवास करतात. सकारात्मक ऊर्जा आणि मनःशांती मिळवण्यासाठी ते संध्याकाळी विधीवत प्रार्थना करतात. यावेळी, वैशाख महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, शुभ मुहूर्त, महत्त्व आणि नियम जाणून घ्या
पंचांगानुसार, वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची त्रयोदशी तिथी २८ एप्रिल रोजी सायंकाळी ६:५१ वाजता सुरू होणार आहे आणि २९ एप्रिल रोजी सायंकाळी ७:५१ वाजता संपेल. प्रदोष काळात प्रदोष व्रत पाळले जाते आणि म्हणूनच, वैशाख महिन्यातील हे प्रदोष व्रत २८ एप्रिल रोजी पाळले जाणार आहे. हे व्रत मंगळवारी येत असल्याने त्याला भौम प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते.
जेव्हा प्रदोष व्रत मंगळवारी येते, तेव्हा त्याला भौम प्रदोष म्हणतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी उपवास केल्याने मंगळ दोष, जमिनीचे वाद, कर्ज आणि शत्रूंच्या अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते. शिवाय, वैवाहिक जीवनातील समस्या हळूहळू कमी होतात. अनेक भक्त या दिवशी भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा करतात, कारण प्रदोष काळ हा शिव आणि शक्तीच्या मिलनाचा काळ मानला जातो. या उपवासाने मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होते, अशीही श्रद्धा आहे.
प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि त्यानंतर सूर्यदेवाची प्रार्थना करून उपवास करण्याचा संकल्प करावा. यानंतर, पूजास्थळ पूर्णपणे स्वच्छ करून भगवान शिवाला पंचामृताने अभिषेक करावा.
यानंतर शिव परिवाराची पूजा करून त्यांना बेलपत्र, फुले, धूप, दिवे इत्यादी अर्पण करा. मग प्रदोष व्रताची कथा वाचावी किंवा ऐकावी
पूजेच्या शेवटी, भगवान शिवाची आरती करा आणि शिवचालिसाचे पठण करा. यानंतरच उपवास सोडा.
Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिवाला समर्पित उपवास आहे, जो प्रत्येक त्रयोदशी तिथीला (शुक्ल व कृष्ण पक्ष) केला जातो. संध्याकाळच्या “प्रदोष कालात” शिवपूजा करणे विशेष फलदायी मानले जाते.
Ans: पापांचा नाश होतो, मानसिक शांती मिळते, आरोग्य आणि समृद्धी वाढते, मनोकामना पूर्ण होतात
Ans: हे व्रत केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि सुख-समृद्धी वाढते असे मानले जाते.