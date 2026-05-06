Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला राशींनुसार करा या वस्तूंचे दान, तुम्हाला अनेक पटींनी मिळेल पुण्य

सनातन धर्मात एकादशीच्या उपवासाला विशेष महत्त्व आहे आणि ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी जिला अपरा एकादशी म्हणतात, ती नावाप्रमाणेच प्रचंड पुण्य देणारी मानली जाते. असे मानले जाते की या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा आणि दानधर्म केल्याने मनुष्य अजाणतेपणीच्या पापांपासून मुक्त होतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते. यंदा अपरा एकादशी नेमकी कधी आहे आणि आपल्या राशीनुसार कोणते दान करावे, हे जाणून घेऊया.
पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात मंगळवार, १२ मे रोजी दुपारी २:५२ वाजता होणार आहे आणि १३ मे रोजी दुपारी १:२९ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार, अपरा एकादशीचे व्रत बुधवार १३ मे रोजी पाळले जाणार आहे.
मेष राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी गूळ आणि गहू यांचे दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढेल.
वृषभ राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी दूध, दही आणि पांढरे कपडे दान करावेत. यामुळे सुख, समृद्धी आणि संपत्तीत वाढ होईल.
मिथुन राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी मूग आणि हिरव्या रंगाचे कपडे दान करावेत. यामुळे त्यांची बुद्धी आणि संवाद कौशल्ये मजबूत होतात.
कर्क राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी तांदूळ आणि दुधाचे दान करावे. यामुळे मानसिक शांती आणि कौटुंबिक आनंद वाढतो.
सिंह राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी गहू, गूळ आणि तांब्याची भांडी दान करणे शुभ ठरेल. यामुळे त्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल.
कन्या राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी हिरव्या भाज्या, मूग आणि पुस्तके दान करावीत. यामुळे करिअर आणि शिक्षणात यश मिळेल.
अपरा एकादशीच्या दिवशी तूळ राशीच्या व्यक्तींनी पांढऱ्या मिठाई आणि कपड्यांचे दान करावे. यामुळे जीवनात संतुलन आणि आनंद टिकून राहील.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी लाल रंगाचे कपडे आणि डाळींचे दान करावे. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल.
धनु राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी पिवळे कपडे, हळद आणि हरभरा दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे त्यांचे भाग्य बळकट होते.
मकर राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी काळे तीळ आणि ब्लँकेट दान करावेत. यामुळे शनि दोषापासून मुक्ती मिळते.
अपरा एकादशीच्या दिवशी कुंभ राशीच्या लोकांनी निळ्या रंगाचे कपडे आणि उडीद डाळ दान करावी. यामुळे जीवनातील अडथळे दूर होतील.
मीन राशीच्या लोकांनी पिवळे कपडे, भगवे आणि हरभरा दान करावा. यामुळे भगवान विष्णूचा आशीर्वाद लाभेल.
अपरा एकादशीला दान करताना तुमच्या हृदयात भक्ती आणि नम्रता असणे आवश्यक आहे. दान नेहमी गरजू लोकांनाच केले पाहिजे. याशिवाय, या दिवशी ब्रह्मचर्य पाळणे, सात्विक अन्न भोजन करणे आणि भगवान विष्णूला समर्पित मंत्रांचा जप करणे विशेष फलदायी मानले जाते.
धार्मिक ग्रंथांनुसार, अपरा एकादशीला उपवास केल्याने अश्वमेध यज्ञासारखेच लाभ मिळतात. असेही मानले जाते की, या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केल्याने मागील जन्मातील पापांचे क्षालन होते. जे लोक जीवनात आर्थिक समस्या, अडथळे किंवा मानसिक अशांततेचा सामना करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही एकादशी विशेष महत्त्वाची मानली जाते.
Ans: अपरा एकादशी ही भगवान विष्णु यांना समर्पित पवित्र एकादशी आहे. या दिवशी व्रत आणि दान केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: एकादशीला दान केल्याने अनेकपटीने पुण्य प्राप्त होते. अन्न, वस्त्र किंवा गरजूंना मदत केल्याने जीवनात सकारात्मकता वाढते.
Ans: अन्नदान, वस्त्रदान, तिळ-गूळ आणि गरजूंना मदत करणे हे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.