Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला राशींनुसार करा या वस्तूंचे दान, तुम्हाला अनेक पटींनी मिळेल पुण्य

हिंदू धर्मात एकादशी तिथीला विशेष महत्त्व आहे आणि ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या एकादशीला अपरा एकादशी म्हणतात. या दिवशी आपल्या राशींनुसार वस्तूंचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते.

Updated On: May 06, 2026 | 10:10 AM
  • अपरा एकादशी कधी आहे
  • अपरा एकादशीला राशीनुसार दान
  • अपरा एकादशीचे महत्त्व
 

 

सनातन धर्मात एकादशीच्या उपवासाला विशेष महत्त्व आहे आणि ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी जिला अपरा एकादशी म्हणतात, ती नावाप्रमाणेच प्रचंड पुण्य देणारी मानली जाते. असे मानले जाते की या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा आणि दानधर्म केल्याने मनुष्य अजाणतेपणीच्या पापांपासून मुक्त होतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते. यंदा अपरा एकादशी नेमकी कधी आहे आणि आपल्या राशीनुसार कोणते दान करावे, हे जाणून घेऊया.

अपरा एकादशी कधी आहे

पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात मंगळवार, १२ मे रोजी दुपारी २:५२ वाजता होणार आहे आणि १३ मे रोजी दुपारी १:२९ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार, अपरा एकादशीचे व्रत बुधवार  १३ मे रोजी पाळले जाणार आहे.

राशींनुसार या गोष्टींचे करा दान

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी गूळ आणि गहू यांचे दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी दूध, दही आणि पांढरे कपडे दान करावेत. यामुळे सुख, समृद्धी आणि संपत्तीत वाढ होईल.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी मूग आणि हिरव्या रंगाचे कपडे दान करावेत. यामुळे त्यांची बुद्धी आणि संवाद कौशल्ये मजबूत होतात.

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी तांदूळ आणि दुधाचे दान करावे. यामुळे मानसिक शांती आणि कौटुंबिक आनंद वाढतो.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी गहू, गूळ आणि तांब्याची भांडी दान करणे शुभ ठरेल. यामुळे त्यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी हिरव्या भाज्या, मूग आणि पुस्तके दान करावीत. यामुळे करिअर आणि शिक्षणात यश मिळेल.

तूळ रास

अपरा एकादशीच्या दिवशी तूळ राशीच्या व्यक्तींनी पांढऱ्या मिठाई आणि कपड्यांचे दान करावे. यामुळे जीवनात संतुलन आणि आनंद टिकून राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी लाल रंगाचे कपडे आणि डाळींचे दान करावे. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी पिवळे कपडे, हळद आणि हरभरा दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे त्यांचे भाग्य बळकट होते.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांनी अपरा एकादशीच्या दिवशी काळे तीळ आणि ब्लँकेट दान करावेत. यामुळे शनि दोषापासून मुक्ती मिळते.

कुंभ रास

अपरा एकादशीच्या दिवशी कुंभ राशीच्या लोकांनी निळ्या रंगाचे कपडे आणि उडीद डाळ दान करावी. यामुळे जीवनातील अडथळे दूर होतील.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांनी पिवळे कपडे, भगवे आणि हरभरा दान करावा. यामुळे भगवान विष्णूचा आशीर्वाद लाभेल.

दान करतेवेळी या गोष्टी लक्षात ठेवा

अपरा एकादशीला दान करताना तुमच्या हृदयात भक्ती आणि नम्रता असणे आवश्यक आहे. दान नेहमी गरजू लोकांनाच केले पाहिजे. याशिवाय, या दिवशी ब्रह्मचर्य पाळणे, सात्विक अन्न भोजन करणे आणि भगवान विष्णूला समर्पित मंत्रांचा जप करणे विशेष फलदायी मानले जाते.

अपरा एकादशीचे धार्मिक महत्त्व

धार्मिक ग्रंथांनुसार, अपरा एकादशीला उपवास केल्याने अश्वमेध यज्ञासारखेच लाभ मिळतात. असेही मानले जाते की, या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केल्याने मागील जन्मातील पापांचे क्षालन होते. जे लोक जीवनात आर्थिक समस्या, अडथळे किंवा मानसिक अशांततेचा सामना करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही एकादशी विशेष महत्त्वाची मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अपरा एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: अपरा एकादशी ही भगवान विष्णु यांना समर्पित पवित्र एकादशी आहे. या दिवशी व्रत आणि दान केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: या दिवशी दान करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: एकादशीला दान केल्याने अनेकपटीने पुण्य प्राप्त होते. अन्न, वस्त्र किंवा गरजूंना मदत केल्याने जीवनात सकारात्मकता वाढते.

  • Que: कोणत्या गोष्टी दान करणे सर्वात शुभ मानले जाते?

    Ans: अन्नदान, वस्त्रदान, तिळ-गूळ आणि गरजूंना मदत करणे हे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

Published On: May 06, 2026 | 10:10 AM

