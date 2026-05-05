Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Apara Ekadashi 2026 What Is Apara Ekadashi Why Is This Day So Important In Hinduism

Apara Ekadashi 2026 : अपरा एकादशी म्हणजे काय ? हिंदू धर्मात या दिवसाला इतकं महत्व का आहे ?

Apara Ekadashi 2026 : हिंदू धर्मात एकादशीच्या उपवासाला विशेष महत्त्व दिले जाते आणि ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात पाळल्या जाणाऱ्या एकादशीच्या उपवासाला 'अपरा एकादशी' म्हटले जाते.

Updated On: May 05, 2026 | 05:36 PM
Apara Ekadashi 2026

फोटो सौजन्य : गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • अपरा एकादशी म्हणजे काय ?
  • हिंदू धर्मात या दिवसाला इतकं महत्व का आहे ?
Apara Ekadashi 2026 :  हिंदू धर्मात एकादशीच्या उपवासाला विशेष महत्त्व दिले जाते आणि ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात पाळल्या जाणाऱ्या एकादशीच्या उपवासाला ‘अपरा एकादशी’ म्हटले जाते. हा उपवास भगवान विष्णूला समर्पित असून, मनुष्याला पापांपासून मुक्ती देणारी एकादशी म्हणून ओळखला जातो.असे मानले जाते की या दिवशी विहित विधींनुसार उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील संकटांपासून मुक्ती मिळते आणि पुण्यकर्मे मिळतात. तथापि, यावर्षी एकादशी दोन दिवसांवर येत असल्याने, अपरा एकादशीबाबत अनिश्चितता आहे. तर मग जाणून घेऊया की अपरा एकादशीची तारीख कोणती आहे आणि पूजेसाठी शुभ वेळ कोणती आहे.

अपरा एकादशी
अपरा एकादशीचा उपवास ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला पाळला जातो. ही तिथी 12 मे रोजी दुपारी 2.52 वाजता सुरू होते आणि 13 मे रोजी दुपारी1.29 वाजता संपते. त्यामुळे, अपरा एकादशी 13 मे रोजी साजरी केली जाईल. 

2026 मध्ये अपरा एकादशीसाठी शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त – 4:08 AM ते 4:50 AM
विजया मुहूर्त – दुपारी 2:33 ते दुपारी 3:27 पर्यंत
गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 7:02 ते संध्याकाळी 7:23
निशिता मुहूर्त – दुपारी 11:56 ते दुपारी 12:38 पर्यंत

Lakshmi narayan rajyog 2026:  लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे नशिब पालटणार ; मे संपताच ‘या’ तीन राशींना मिळणार पैसाच पैसा

धार्मिक ग्रंथांनुसार, अपरा एकादशीचा उपवास केल्याने अश्वमेध यज्ञ करणे, पवित्र स्थळांमध्ये स्नान करणे आणि इतर दानधर्म करण्याने मिळणाऱ्या पुण्याइतकेच पुण्य मिळते. ज्यांनी आपल्या आयुष्यात पापे किंवा दुष्कृत्ये केली आहेत आणि त्यांचे प्रायश्चित्त करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हा उपवास विशेषतः फायदेशीर मानला जातो.असे मानले जाते की या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केल्याने, उपवासाची कथा ऐकल्याने आणि दानधर्म केल्याने मनुष्याची सर्व पाप नष्ट होतात आणि त्याला मोक्ष मिळतो.

Thalapathy Vijay यांचा मूलांक 4 का आहे खास? अंकज्योतिषात दडलंय यशाचं रहस्य

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Web Title: Apara ekadashi 2026 what is apara ekadashi why is this day so important in hinduism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 05:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट
1

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ
2

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय
3

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास
4

Mahalakshmi Temple: श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा सुंदर संगम; जाणून घ्या महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM