Apara Ekadashi 2026 : अपरा एकादशी म्हणजे काय ? हिंदू धर्मात या दिवसाला इतकं महत्व का आहे ?

अपरा एकादशी
अपरा एकादशीचा उपवास ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला पाळला जातो. ही तिथी 12 मे रोजी दुपारी 2.52 वाजता सुरू होते आणि 13 मे रोजी दुपारी1.29 वाजता संपते. त्यामुळे, अपरा एकादशी 13 मे रोजी साजरी केली जाईल.
2026 मध्ये अपरा एकादशीसाठी शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त – 4:08 AM ते 4:50 AM
विजया मुहूर्त – दुपारी 2:33 ते दुपारी 3:27 पर्यंत
गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 7:02 ते संध्याकाळी 7:23
निशिता मुहूर्त – दुपारी 11:56 ते दुपारी 12:38 पर्यंत
Lakshmi narayan rajyog 2026: लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे नशिब पालटणार ; मे संपताच ‘या’ तीन राशींना मिळणार पैसाच पैसा
धार्मिक ग्रंथांनुसार, अपरा एकादशीचा उपवास केल्याने अश्वमेध यज्ञ करणे, पवित्र स्थळांमध्ये स्नान करणे आणि इतर दानधर्म करण्याने मिळणाऱ्या पुण्याइतकेच पुण्य मिळते. ज्यांनी आपल्या आयुष्यात पापे किंवा दुष्कृत्ये केली आहेत आणि त्यांचे प्रायश्चित्त करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हा उपवास विशेषतः फायदेशीर मानला जातो.असे मानले जाते की या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केल्याने, उपवासाची कथा ऐकल्याने आणि दानधर्म केल्याने मनुष्याची सर्व पाप नष्ट होतात आणि त्याला मोक्ष मिळतो.
Thalapathy Vijay यांचा मूलांक 4 का आहे खास? अंकज्योतिषात दडलंय यशाचं रहस्य
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)