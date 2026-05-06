Visfotak Yoga: मंगळ आणि शनिच्या युतीने तयार होणार स्फोटक योग, या राशींच्या लोकांना सामोरे जावे आव्हानांना

मंगळ आणि शनिच्या स्फोटक युतीमुळे काही राशींसाठी आव्हाने, तणाव आणि अडथळे वाढू शकतात. स्फोटक योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना आव्हानांना सामोरे जावे लागेल ते जाणून घ्या

Updated On: May 06, 2026 | 09:30 AM
  • मंगळ आणि शनिची होणार युती
  • स्फोटक योगाचा या राशींच्या लोकांवर होणार परिणाम
  • या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी
 

 

मंगळाच्या मीन राशीतील संक्रमणामुळे शनिसोबत युती झाली आहे, जी ज्योतिषशास्त्रात ‘स्फोटक युती’ म्हणून ओळखली जाते. ही युती बरीच शक्तिशाली आणि आव्हानात्मक मानली जाते, कारण मंगळ ऊर्जा, आक्रमकता आणि गती दर्शवतो, तर शनि संयम, अडथळे आणि कर्माच्या फळांचे प्रतिनिधित्व करतो. या दोन्हींच्या संयोगामुळे जीवनात अचानक चढ-उतार, मानसिक ताण आणि अडथळे येऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या संयोगाचे परिणाम ‘अंगारक योगा’सारखेच मानले जातात, जो कठीण परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी ओळखला जातो. या काळात काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. स्फोटक योगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या

मिथुन रास

मंगळ आणि शनिच्या युतीमुळे मिथुन राशीच्या व्यक्तींचा मानसिक ताण वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी वारंवार येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे कामाचा वेग मंदावू शकतो आणि निकालांना विलंब होऊ शकतो. इतरांसोबतचे गैरसमज आणि मतभेद देखील वाढू शकतात. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. अन्यथा अनपेक्षित खर्च होण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना वरिष्ठांकडून दबावाला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या आत्मविश्वासाला धक्का बसू शकतो. प्रवासाशी आणि आरोग्याशी संबंधित किरकोळ समस्या देखील उद्भवू शकतात.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात कौटुंबिक आणि मानसिक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. घरातील वातावरण थोडे तणावपूर्ण असू शकते आणि अगदी लहानसहान गोष्टींवरूनही वाद होऊ शकतात. कामामध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती कमकुवत राहील. खर्चामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याच्या समस्या, विशेषतः झोप किंवा पचनाशी संबंधित समस्या, हीदेखील चिंतेची बाब असू शकते.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा काळ चढ उताराचा असू शकतो. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि घेतलेल्या निर्णयांचे अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी सततच्या अडथळ्यांमुळे निराशा वाढू शकते. आर्थिक नुकसान किंवा अनियंत्रित खर्च होण्याची शक्यता असते. नात्यांमधील वाढत्या गैरसमजांमुळे एकटेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते. मानसिक ताण आणि थकवा दीर्घकाळ टिकू शकतो, ज्याचा तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: स्फोटक योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ आणि शनि एकाच राशीत येतात, तेव्हा “स्फोटक योग” तयार होतो. हा योग ऊर्जेचा आणि संघर्षाचा संगम मानला जातो.

  • Que: मंगळ-शनि युती का महत्त्वाची मानली जाते?

    Ans: मंगळ हा ऊर्जा, आक्रमकता आणि कृतीचा ग्रह आहे, तर शनि संयम, शिस्त आणि कर्माचा ग्रह आहे. दोघांची युती जीवनात तणाव, संघर्ष आणि आव्हाने निर्माण करू शकते.

  • Que: स्फोटक योगामध्ये कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: स्फोटक योगामध्ये मिथुन, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

