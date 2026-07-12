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Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा जोरदार पलटवार; आखाती देशांना लक्ष्य

Updated On: Jul 12, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

Middle East Conflict Update : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे संकट गडद झाले आहे. अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवाईला इराणने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मध्यपूर्वेतील आखाती देशांना लक्ष्य करण्यात आले असून परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे.

Iran Attack Gluf Countries

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा जोरदार पलटवार; आखाती देशांना लक्ष्य (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर
  • कतार, UAE आणि बहरीनवर क्षेपणास्त्रांचा मारा
  • मध्यपूर्व पुन्हा पेटलं
Middle East Conflict News in Marathi : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्ध पेटलं असून अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणने जोरदार पलटवार केला आहे. रविवारी (१२ जुलै) इराणने आखाती देशांना लक्ष्य करत भीषण ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यात कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), बहरीन, आणि जॉर्डनवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण आखाती भागात हाय-अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनेक देशांनी नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन केले आहेत.

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कतार आणि बहरीनमध्ये सायरन वाजले

रविवारी (१२ जुलै) सकाळी कतारची राजधानी दोहा येथे मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू येऊ लागले. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. कतारच्या गृहमंत्रालयाने तातडीने पावले उचलत देशभरातील नागरिकांना मोबाईलवरुन आपत्कालीन संदेश पाठवण्यात आला.

नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले. दुसरीकडे बहरीनमध्येही एअर रेड सायर वाजवण्यात आले असून सरकारने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यूएईची हवाई संरक्षण यंत्रणा सक्रिय

संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही इराणकडून अनेक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन डागण्यात आले होते. परंतु यूएईच्या हवाई संरक्षण यंत्रणनेने सर्व हल्ले हवेतच नष्ट केल्याचा दावा केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण देशातील हवाई संरक्षण सक्रिय करण्यात आल्या असून धोका टाळण्यात यश आले आहे.

अमेरिकेच्या कारवाईनंतर जोरदार पलटवार

अलीकडेच अमेरिकेने इराणमधील लष्करी ठिकाणांवर केलेल्या कारवाईनंतर पलटवार करण्यात आला आहे. इराणने यापूर्वीच अमेरिकेच्या कारवाईला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. होर्मुझमधील वाढत्या तणावामुळे ही परिस्थिती बिकट बनली आहे.

होर्मुझमधील हल्ल्यामुळे बिघडली परिस्थिती

होर्मुझ सामुद्रधुनी जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या भागात काही दिवसांपूर्वी सलग तीन जहाजांवर हल्ले करण्यात आले होते. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) केलेल्या या कारवाईनंतर अमेरिकेने इराणच्या अब्बास बंदर आणि इतर अनेक महत्त्वपूर्ण ठिकाणांना लक्ष्य केले.

अमेरिकेने हल्ले अशा वेळी केले होते, जेव्हा इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामानेई यांची अंत्ययात्रा आणि दफनविधीला सुरुवात झाली होती. हा भव्यसोहळा सुरु होण्यापूर्वी इराणने अमेरिकेना हल्ला न करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु अमेरिकेने हल्ला केला आणि परिस्थिती आणखी चिघळली.

सध्या अमेरिका, इराण आणि इतर प्रादेशिक देशांमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजनैतिक प्रयत्न सुरु आहे. परंतु मध्यपूर्वेतील युद्ध दिवसेंदिवस पेटतच चालले आहे.


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Web Title: Middle east conflict iran retaliation after us strikes targets gulf countries

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Published On: Jul 12, 2026 | 10:02 AM

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