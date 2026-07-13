Ashadhi Ekadashi Special: पंढरीचा पांडुरंग आणि तिरूमलाचा व्यंकटेश या दोन्ही रूपांमागील साम्य काय? जाणून घ्या

भारतातील वैष्णव भक्तीपरंपरेत दोन देवस्थानांना अत्यंत मानाचे स्थान आहे. महाराष्ट्रातील पंढरपूरचा श्री विठ्ठल-पांडुरंग आणि आंध्र प्रदेशातील तिरुमलाचाश्री व्यंकटेश (बालाजी). भौगोलिकदृष्ट्या ही दोन तीर्थक्षेत्रे दूर असली, पूजा-पद्धतींमध्ये काही फरक असले, तरी दोघांचे मूळ स्वरूप भगवान श्रीविष्णूचेच असल्यामुळे त्यांच्यात अनेक विलक्षण साम्यस्थळे दिसून येतात. भक्ती, करुणा, भक्तवत्सलता आणि कलियुगातील लोककल्याण हा या दोन्ही देवतांचा समान संदेश आहे.
पुराणांनुसार पंढरपूरचे पांडुरंग आणि तिरुमलाचे व्यंकटेश हे दोघेही भगवान श्रीमहाविष्णूंचीच रूपे मानली जातात.
पंढरीतील विठ्ठल हा श्रीकृष्णाचे रूप मानला जातो. तर तिरुमलातील व्यंकटेश हा श्रीविष्णूंनी कलियुगातील भक्तांच्या उद्धारासाठी धारण केलेला अवतार मानला जातो. म्हणूनच दोघांच्याही उपासनेत विष्णुभक्ती, नामस्मरण आणि धर्मपालनाला विशेष महत्त्व आहे.
दोन्ही देवतांना ‘कलियुगातील प्रत्यक्ष दैवत’ मानले जाते.
महाराष्ट्रात अशी श्रद्धा आहे की, पांडुरंग भक्तांच्या हाकेला धावून येतो. तर दक्षिण भारतात व्यंकटेशाला ‘कलियुग प्रत्यक्ष दैवम्’ असे संबोधले जाते. दोघेही भक्तांच्या दुःखांचे निवारण करणारे आणि मनोकामना पूर्ण करणारे देव मानले जातात.
पंढरीचा पांडुरंग पुंडलिकाच्या भक्तीने विटेवर उभा राहिला, अशी कथा प्रसिद्ध आहे. यातून भक्तीला देवापेक्षा मोठे स्थान असल्याचा संदेश मिळतो.
तिरुमलाचा व्यंकटेशही भक्तांच्या प्रेमासाठी वैकुंठ सोडून तिरुमलाच्या पर्वतावर स्थायिक झाला, असे पुराणांमध्ये वर्णन आहे.
दोन्ही कथा एकच सांगतात की, देवाला भक्ताचे प्रेम सर्वांत प्रिय असते.
पंढरपूर आणि तिरुमला ही दोन्ही तीर्थक्षेत्रे शेकडो वर्षांपासून अखंड भक्तीची केंद्रे आहेत. पंढरपूर हे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ यांसारख्या संतांच्या भक्तीने पावन झाले. तर तिरुमला हे श्रीवैष्णव परंपरा, आळवार संत आणि श्रीरामानुजाचार्य यांच्या कार्यामुळे अधिक प्रसिद्ध झाले.
दोन्ही देवतांची उपासना कर्मकांडापेक्षा भक्तीवर अधिक भर देते.
पांडुरंगासाठी नामस्मरण, अभंग, कीर्तन आणि वारी यांना महत्त्व आहे. तर व्यंकटेशासाठी गोविंदा नामजप, वेदपठण, दिव्यप्रबंध आणि अखंड सेवा यांना विशेष स्थान आहे.
दोन्ही देवतांचा श्रीलक्ष्मीशी घनिष्ठ संबंध आहे. पांडुरंगासोबत रुक्मिणी माता विराजमान आहेत. रुक्मिणी या श्रीलक्ष्मीचेच स्वरूप मानल्या जातात. तर तिरुमलाचे व्यंकटेश हे श्री पद्मावती (लक्ष्मीस्वरूपा) यांचे पती मानले जातात. यातून विष्णू-लक्ष्मीचे अविभाज्य नाते अधोरेखित होते.
दोन्ही मंदिरांमध्ये वर्षभर लाखो भक्त दर्शनासाठी येतात. पंढरपूरमध्ये आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या वारीला लाखो वारकरी सहभागी होतात. तर तिरुमलामध्ये वर्षभर देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक दर्शनासाठी येतात. विशेषतः ब्रह्मोत्सव आणि वैकुंठ एकादशीला मोठी गर्दी असते.
पांडुरंगाची मूर्ती विटेवर उभी असून दोन्ही हात कमरेवर आहेत; व्यंकटेशाची मूर्ती उभी असून शंख, चक्र आणि वरदहस्ताच्या वैशिष्ट्यांसह अलंकृत आहे. तर पंढरपूरची भक्ती वारकरी परंपरेशी जोडलेली आहे; तिरुमलाची भक्ती श्रीवैष्णव परंपरेशी संबंधित आहे.
पंढरपूरमध्ये अभंग, टाळ-मृदंग आणि वारीचे महत्त्व आहे; तिरुमलामध्ये वैदिक मंत्रोच्चार, दिव्यप्रबंध आणि आगमशास्त्रानुसार पूजा केली जाते.
उत्तर-दक्षिण, भाषा किंवा परंपरा यांपलीकडे जाऊन हे दोन्ही देव भारतीय भक्तीसंस्कृतीला एका अद्वैत सूत्रात बांधतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होय. दोघेही भगवान श्रीमहाविष्णूंचीच विविध रूपे मानली जातात.
Ans: पांडुरंगांसोबत रुक्मिणी माता तर व्यंकटेशांसोबत पद्मावती देवी विराजमान आहेत. दोघीही श्रीलक्ष्मीचे स्वरूप मानल्या जातात.
Ans: भक्ती, सेवा, समर्पण, नामस्मरण आणि ईश्वरावरील अखंड श्रद्धा हेच जीवनाचे खरे तत्त्व असल्याचा संदेश मिळतो.