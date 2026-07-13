Medha Manjrekar: मेधा मांजरेकरांना कर्करोगाचं निदान; आईसाठी लेक सईची भावनिक पोस्ट, फोटो शेअर करत म्हणाली…

ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या पत्नी तसेच अभिनेत्री आणि निर्माती मेधा मांजरेकर यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत आपल्याला कर्करोगाचे निदान झाल्याची माहिती दिली. त्यांना कॅन्सरचं निदान झाल्याचं कळताच इंडस्ट्रीतील कलाकरांनी काळजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय मेधा मांजरेकर यांच्यासाठी त्यांच्या लेकीने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
कर्करोगाशी सुरू असलेल्या लढ्याबद्दल अभिनेत्री आणि निर्माती मेधा मांजरेकर यांनी नुकतीच सोशल मीडियावर मन हेलावून टाकणारी पोस्ट शेअर केली. उपचारांच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रवास पूर्ण होत आल्याची माहिती देतानाच त्यांनी या कठीण काळात साथ देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. या पोस्टनंतर त्यांची मुलगी आणि अभिनेत्री सई मांजरेकर हिनेही आईसाठी भावनिक संदेश लिहित तिच्या धैर्याला सलाम केला.
मेधा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, “शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी आणि रेडिएशनपेक्षा या प्रवासात मला मिळालेलं प्रेम, आधार आणि आशीर्वाद माझ्यासाठी अधिक मोलाचे आहेत. माझे गुरु, डॉक्टर, परिचारिका, कुटुंबीय, मित्र-मैत्रिणी आणि महेश यांच्या पाठिंब्यामुळेच मी हा कठीण टप्पा पार करू शकले.” त्यांनी उपचारादरम्यानचे अनेक फोटोही पोस्ट करत हा संपूर्ण प्रवास चाहत्यांसमोर मांडला.
मेधा यांची ही पोस्ट अभिनेत्री सई मांजरेकरने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर रिशेअर केली. आईच्या धैर्याचं कौतुक करत सईने लिहिलं, “तू खूप जास्त खंबीर आहेस… मला तुझा अभिमान आहे, आई…” या काही शब्दांत तिने आईवरील प्रेम, विश्वास आणि अभिमान व्यक्त केला. सईची ही पोस्ट सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरत असून, चाहत्यांकडून आई-लेकीच्या या नात्याचं कौतुक केलं जात आहे.
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अभिनेत्री केतकी माटेगांवकर, स्वप्नील जोशी, नीना कुलकर्णी, मंजिरी ओक, तेजस्विनी लोणारी, प्राजक्ता गायकवाड, मानसी नाईक, मेघा धाडे आणि मनवा नाईक यांच्यासह अनेकांनी कमेंट करत मेधा यांना धीर दिला. “तुम्ही लवकर बऱ्या व्हा”, “आम्ही कायम तुमच्या पाठीशी आहोत”, “खंबीर राहा मेधा ताई” अशा शब्दांत कलाकारांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. मेधा यांच्या धैर्याचे कौतुक करत या कठीण काळात संपूर्ण मनोरंजन विश्व त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
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