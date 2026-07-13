Riteish Deshmukh : ‘तू मला शिकवू नकोस…’; ‘lock upp 2’मध्ये रितेश देशमुखचा राग अनावर, ‘या’ स्पर्धकाला दिला इशारा

नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो Lock Upp 2 सध्या जोरदार चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर या शोचे रोज नवनवीन व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. राम कपूर आणि शिल्पा शिंदे यांसारखे प्रसिद्ध कलाकार या शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाले आहेत, आणि आपल्या विनोदी टायमिंगसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता रितेश देशमुख व दिग्दर्शिका फराह खान याचे सूत्रसंचालन करत आहेत. रितेश देशमुख सहसा शांत आणि विनोदी स्वभावाचा दिसतो, पण ‘लॉकअप २’ मध्ये त्याची एक वेगळीच बाजू समोर आली आहे. ‘लॉकअप २’ मधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये रितेश देशमुख योगेश रावतला खडसावताना दिसत आहे.
नुकतेच, रितेश देशमुखने ‘Lock Upp 2’ मध्ये स्पर्धकांना एक नवीन टास्क दिला आणि या टास्क दरम्यान योगेश रावतचा होस्ट रितेश देशमुखसोबत वाद झाला. योगेशचे हे वागणे रितेश देशमुखला अजिबात आवडले नाही आणि तो संतापला. त्याने योगेशला खडसावले आणि “माझ्यासमोर नाटक करू नकोस” असेही म्हणाला. जेव्हा योगेश म्हणाला, “सर, जर तुम्हाला हे करायचेच होते तर…” तेव्हा रितेश देशमुखचा पारा चढला. हे ऐकून रितेशला राग आला आणि त्याने योगेशला मध्येच थांबवत म्हटले, “मला सांगू नकोस. माझ्यासमोर नाटक करू नकोस.” योगेश गप्प झाला आणि त्याचा चेहरा पडला.
Who does this Yogesh think he is? Ritesh – meko mt bta ye sb ,mere saath natak mt kr 😭🔥 Thank God Ritesh put him in his place 😭🔥#LockUpp2 pic.twitter.com/74bdm2OHke — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) July 11, 2026
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नुकतेच, ‘Lock Upp 2’मध्ये डबल एलिमिनेशन पार पडले. शनिवारी, या रिॲलिटी शोमधून दोन स्पर्धकांना बाहेर काढण्यात आले. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रियाझ अली आणि गोविंदाची पत्नी, सुनिता आहुजा, या आठवड्यात बाहेर पडले. सुनिता आहुजा यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव शोमधून एक्झिट घेतली. तर रियाझला त्याच्या खेळामुळे बाहेर काढण्यात आले. सुनिता आहुजाबद्दल बोलायचे झाल्यास, शोमध्ये प्रवेश केल्यापासून त्या चर्चेत आहेत. त्यांच्या खेळाचेही कौतुक झाले होते, पण अलीकडेच त्यांनी खुलासा केला की त्या अनेक आरोग्य समस्यांचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना आता शो सोडायचा आहे.
लॉकअप २ मधील स्पर्धकांमध्ये प्रसिद्ध टीव्ही आणि सोशल मीडिया व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. टीव्ही कलाकार राम कपूर, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी आणि हर्षद चोप्रा यांच्यासोबत बिग बॉस १९ ची विजेती आणि टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोला यांनी स्पर्धक म्हणून शोमध्ये प्रवेश केला आहे. आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, श्रेया कालरा आणि सुफी मोतीवाला हे देखील त्यांच्या परफॉर्मन्समुळे चर्चेत आहेत. रितेश देशमुख आणि फराह खान यांनी होस्ट केलेला हा सीझन नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होत आहे.
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