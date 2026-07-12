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माऊलीच्या चरणी लीन महाराष्ट्राच्या लाडक्या नृत्यांगना! भक्तांच्या सेवेत रंगली गौतमी पाटील, राधानेही धरली पंढरीची वाट

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:00 PM IST
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सारांश

आषाढी वारीत सहभागी होत नृत्यांगना गौतमी पाटील यांनी माऊलींच्या पादत्राणांचे दर्शन घेत वारकऱ्यांची सेवा केली. त्यांनी वारकऱ्यांना फळे, आहार वाटप करत त्यांच्या सोयी-सुविधांचीही काळजी घेतली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • गौतमीने माउलींच्या पादत्राणांना स्पर्श करत माऊलीरुपी विठुरायाचे दर्शन घेतले आहे.
  • सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वारकऱ्यांसाठी तिने जेवणाचे आयोजन केले आहे.
  • पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये ‘माझ्या पांडुरंगाची वारी’ असे नमूद केले आहे.
माउलींच्या पालख्या पंढरपूरच्या दिशेने निघाल्या आहेत. राज्यभरातून हरिभक्तांची वारी हरीनगरीच्या दिशेने चालल्या आहेत. अशामध्ये विविध क्षेत्रातले पुढारीवर्ग रस्त्यावर उतरून हरिभक्तांची सेवा करण्यात दंग झाले आहेत. माऊलीच्या पालखीत सेवा करण्यासाठी स्वतः महाराष्ट्राची लाडकी नृत्यांगना गौतमी पाटील वारीत उतरली आहे. गौतमीने माउलींच्या पादत्राणांना स्पर्श करत माऊलीरुपी विठुरायाचे दर्शन घेतले आहे. तसेच या संदर्भात पोस्टही शेअर केली आहे.

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पोस्टमध्ये गौतमी पाटीलने वारीमध्ये सहभाग घेतल्याचे दिसत आहे. फक्त सहभाग नव्हे तर तिने हरिभक्तांची मनापासून सेवा केली आहे. वारीमध्ये उपस्थित सर्व माउलींना तिने फळदान केले आहे. आहारवाटप केला आहे. तसेच त्यांच्या सोयीसुविंधाचीही काळजी केली आहे. माउलीरुपी तिने स्वयं विठ्ठलाची सेवा केली आहे. वारकऱ्यांसोबत तिने विठ्ठलाच्या आरतीचाही लाभ घेतला आहे. आरतीदरम्यान, गौतमी भक्तीत लीन झालेली दिसून आली आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वारकऱ्यांसाठी तिने जेवणाचे आयोजन केले आहे.

गौतमीने पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये हरीचा जयजयकार केला आहे. ‘जय जय राम कृष्ण हरी’ लिहीत देवाचे नामस्मरण केले आहे. फक्त गौतमी नव्हे तर महाराष्ट्राची आणखीन एक लाडकी नृत्यांगना बिग बॉस मराठी फेम राधा मुंबईकर-पाटीलने पंढरपूराची वाट धरली आहे. अवघ्या काही दिवसांतच आषाढी एकादशी आहे, त्यामुळे विविध क्षेत्रातली मंडळी विठ्ठलाच्या भेटीसाठी पंढरपुराकडे वाटचाल करत आहेत. अशामध्ये राधाने पंढरपुरी जाऊन विठ्ठल रखुमाईच्या भेट घेतली आहे. तसेच पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये ‘माझ्या पांडुरंगाची वारी’ असे नमूद केले आहे.

 

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A post shared by Radhika Patil (@radha_mumbaikar_)

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आषाढी एकादशी!

आषाढी एकादशी २०२६ यंदा २५ जुलै (शनिवार) रोजी साजरी होणार असून तिला देवशयनी एकादशी असेही म्हटले जाते. या दिवसापासून चातुर्मासाची सुरुवात होते. महाराष्ट्रातील लाखो वारकरी संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्यांसह पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शनासाठी दाखल होतात. २०२६ मध्ये एकादशी तिथी २४ जुलै रोजी सकाळी ९.१२ वाजता सुरू होऊन २५ जुलै रोजी सकाळी ११.३४ वाजता समाप्त होईल. उपवासाचे पारणे २६ जुलै रोजी सकाळी ५.५८ ते ८.३६ या वेळेत सोडले जाईल. आषाढी वारी हा महाराष्ट्राच्या भक्ती, संस्कृती आणि परंपरेचा महत्त्वाचा उत्सव मानला जातो.

Web Title: Gautami patil and radha patil at pandharpur

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Published On: Jul 12, 2026 | 07:00 PM

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