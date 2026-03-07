Ashubh Trigrahi Yog: राहू-बुध-मंगळ ग्रहयोगामुळे या राशींच्या लोकांच्या कामात येऊ शकतो अडथळा

राहूसोबत कोणत्याही शुभ किंवा दैवी देणगी असलेल्या ग्रहाचा संयोग किंवा संलयन नेहमीच अशुभ मानले जाते. सध्या, राहू बुध आणि मंगळासह कुंभ राशीत स्थित आहे. हे त्रिकूट ग्रह किंवा युती 11 एप्रिलपर्यंत राहणार आहे. जे मूळ राशीच्या लोकांसाठी एक कठीण परीक्षा ठरेल. कारण राहू हा अनिश्चितता आणि गोंधळ वाढवणारा ग्रह आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा भ्रम आणि आसक्ती यांचा कारक राहू, मंगळाच्या उर्जेसह आणि बुद्धिमत्ता आणि विवेकाचा कारक बुध यांच्याशी संयोग पावतो, तेव्हा बुद्धीवर गोंधळ आणि घाईचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची बरोबर आणि चूक ओळखण्याची क्षमता कधीकधी डळमळीत होऊ शकते. हा काळ अत्यंत आव्हानात्मक मानला जातो, कारण ग्रहांचे हे त्रिकूट मानसिक ताण आणि चुकीचे निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देत आहे. राहू-बुध-मंगळाच्या अशुभ योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या
राहू, बुध आणि मंगळ हे त्रिकूट मेष राशीच्या लोकांमधील मानसिक अस्थिरता आणि गोंधळ वाढवू शकतात. कामात वारंवार अडथळे येण्याची शक्यता आहे. पूर्णत्वाच्या जवळ असलेली कामे अचानक थांबू शकतात. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात चुकीचे निर्णय घेण्याचा धोका वाढू शकतो. एखाद्यावर खूप लवकर विश्वास ठेवल्याने नुकसान होऊ शकते. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता. कुटुंबामध्ये तणाव वाढू शकतो. मानसिक थकवा आणि निराशा वाढू शकते.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात अपेक्षित काम वेळेवर पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. खर्चात अचानक वाढ झाल्यामुळे तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडू शकते. गुंतवणूक किंवा भागीदारीतील निर्णयांमुळे नुकसान होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद देखील वाढू शकतात. नातेसंबंधांमध्ये अंतर निर्माण होऊ शकते. सततच्या दबावामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकतो. कामात अचानक अडथळे येऊ शकतात. योजना आखल्या जातील, परंतु त्या वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला टीका किंवा विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. पैशाच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कुटुंबात तणावपूर्ण वातावरण राहू शकते. चिंता आणि नकारात्मक विचार वाढण्याची शक्यता असते. कधीकधी आत्मविश्वासही कमी होऊ शकतो. या काळात मानसिक थकवा आणि निराशा वाढण्याची शक्यता असते.
Ans: जेव्हा तीन ग्रह एकाच राशीत किंवा जवळच्या स्थितीत येतात तेव्हा त्याला त्रिग्रही योग म्हणतात. काही वेळा राहू, बुध आणि मंगळ एकत्र आल्यास त्याला अशुभ त्रिग्रही योग मानले जाते.
Ans: राहू भ्रम आणि अनिश्चिततेचे प्रतीक मानला जातो, बुध बुद्धिमत्ता आणि संवादाचा ग्रह आहे, तर मंगळ ऊर्जा आणि आक्रमकतेचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे या तिन्ही ग्रहांची युती काही वेळा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण करू शकते.
Ans: राहू-बुध-मंगळाच्या युतीमुळे मेष, वृश्चिक आणि कर्क राशीच्या लोकांनी सावध राहावे