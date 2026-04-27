Astro Tips: या शुभ नक्षत्रांमध्ये जन्मलेल्या मुली वडिलांसाठी मानल्या जातात शुभ, घरात आणतात सुख समृद्धी

ज्योतिषशास्त्रानुसार, विशिष्ट नक्षत्राखाली जन्मलेल्या मुली त्यांच्या वडिलांसाठी अत्यंत भाग्यवान असतात. या मुली आपल्या वडिलांचे करिअर आणि भाग्य कसे उज्वल करतात, हे जाणून घ्या.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:40 PM
  • शुभ नक्षत्रांमध्ये जन्मलेल्या मुली
  • कोणत्या नक्षत्रात जन्मलेल्या मुली वडिलांसाठी शुभ असतात
  • कोणते आहेत ते नक्षत्र
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नक्षत्रांचा व्यक्तीच्या जीवनाशी घनिष्ठ संबंध असतो असे मानले जाते. भारतीय संस्कृती आणि मुलींना नेहमीच लक्ष्मी आणि सुदैवाचे प्रतीक मानले गेले आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की जन्माच्या वेळी असलेले नक्षत्र हे देखील सूचित करते की मुलगी तिच्या वडिलांसाठी किती भाग्यवान असेल?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, विशिष्ट नक्षत्राखाली जन्मलेल्या मुली जन्माला येताच त्यांच्या वडिलांमधील सुप्त भाग्य जागृत करतात. त्यांच्या जन्मामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होते आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा वाढतो. असे म्हटले जाते की त्यांच्या जन्माने घरात सुख-समृद्धी येते, तसेच वडिलांच्या कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीतही सकारात्मक बदल घडतात. कोणत्या नक्षत्रात जन्मलेल्या मुली वडिलांसाठी शुभ मानल्या जातात जाणून घ्या

वडिलांचे भाग्य उज्वल करणारे शुभ नक्षत्र

कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी आणि उत्तराषाद नक्षत्र

या नक्षत्रांखाली जन्मलेल्या मुली अत्यंत आत्मविश्वासू, बुद्धिमान आणि नेतृत्वगुण असलेल्या असतात. त्यांच्या जन्मामुळे वडिलांच्या कारकिर्दीत किंवा व्यवसायात अचानक प्रगती होते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात जन्मलेल्या मुली त्यांच्या वडिलांसाठी विशेषतः शुभ मानल्या जातात.

सूर्य रविचे नक्षत्र

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा ‘पिता’ ग्रह मानला जातो. त्यामुळे, सूर्याच्या प्रभावाखाली जन्मलेल्या मुली आपल्या वडिलांसाठी खरे भाग्य घेऊन येतात. या मुली धाडसी, शहाणे निर्णय घेण्यात पटाईत असतात आणि आयुष्यातील प्रत्येक आव्हानात आपल्या वडिलांचे आणि कुटुंबाचे रक्षण करतात.

रोहिणी, हस्त आणि श्रावण नक्षत्र

जेव्हा चंद्र या नक्षत्रांमधून भ्रमण करतो आणि त्यावेळी मुलीचा जन्म होतो, तेव्हा ती घरात प्रचंड आनंद आणि शांती आणते. अशा मुली स्वभावाने खूप प्रेमळ आणि सहनशील असतात. त्या आपल्या प्रेमाने संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवतात. असे मानले जाते की ज्या घरांमध्ये या नक्षत्रांच्या मुली असतात, त्या घरांमध्ये वडिलांना सर्वत्र मान-सन्मान आणि प्रगती मिळते.

मृगाशिरा आणि धनिष्ठ नक्षत्र

या अत्यंत शुभ नक्षत्रांमध्ये जन्मलेल्या मुली तल्लख बुद्धीच्या आणि अत्यंत मेहनती असतात. त्या केवळ आपल्या प्रतिभेने कुटुंबाला गौरव मिळवून देत नाहीत, तर आर्थिकदृष्ट्याही स्वतंत्र होतात. या मुली वडिलांच्या जबाबदाऱ्या स्वतःच्या जबाबदारीप्रमाणे पार पाडतात आणि अनेकदा यशाच्या बाबतीत मुलांनाही मागे टाकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुभ नक्षत्रात जन्मलेल्या मुली” म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही नक्षत्रे जन्मासाठी अत्यंत शुभ मानली जातात. अशा नक्षत्रात जन्मलेल्या मुलींना कुटुंबासाठी, विशेषतः वडिलांसाठी भाग्यवर्धक मानले जाते.

  • Que: कोणती नक्षत्रे मुलींसाठी शुभ मानली जातात?

    Ans: परंपरेनुसार रोहिणी, मृगशीर्ष, अनुराधा, पुनर्वसू, उत्तर फाल्गुनी, रेवती अशी काही नक्षत्रे शुभ मानली जातात (अचूक परिणाम कुंडलीवर अवलंबून असतात).

  • Que: या मुली वडिलांसाठी शुभ का मानल्या जातात?

    Ans: असे मानले जाते की या नक्षत्रांमध्ये जन्मलेल्या मुली घरात सकारात्मक ऊर्जा, प्रगती आणि आनंद आणतात, ज्याचा लाभ वडिलांच्या आयुष्यावरही होतो.

Published On: Apr 27, 2026 | 02:40 PM

