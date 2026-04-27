Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

संभाजीनगरमध्ये गुंडांची खैर नाही! पालकमंत्र्यांचा ‘स्पेशल फोर्स’चा मास्टरप्लॅन; बागेश्वर बाबांनाही दिला इशारा

पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी संभाजीनगरमधील गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी 'स्पेशल फोर्स' तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बागेश्वर बाबांना इशारा देत राजकीय भेटींच्या अफवा फेटाळल्या आहेत.

Updated On: Apr 27, 2026 | 02:34 PM
संभाजीनगरमध्ये गुंडांची खैर नाही! पालकमंत्र्यांचा 'स्पेशल फोर्स'चा मास्टरप्लॅन (Photo Credit- X)

संभाजीनगरमध्ये गुंडांची खैर नाही! पालकमंत्र्यांचा 'स्पेशल फोर्स'चा मास्टरप्लॅन (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • संभाजीनगरमध्ये गुंडांची खैर नाही!
  • पालकमंत्र्यांचा ‘स्पेशल फोर्स’चा मास्टरप्लॅन
  • बागेश्वर बाबांनाही दिला इशारा
छत्रपती संभाजीनगर, शहर प्रतिनिधी: संभाजीनगर शहरात वाढत असलेल्या गुंडगिरीवर आळा घालण्यासाठी लवकरच अॅक्शन प्लॅन तयार करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी रविवारी विविध मुद्यांवर प्रसारमाध्यमांशी चर्चा केली. यावेळी ते बोलत होते. शहरात सुरु असलेल्या गुन्हेगारी कारवायांबद्दल ते म्हणाले, शहरात गेल्या महिन्याभरात चार-पाच खून झाले आहेत. मी कालच पोलीस आयुक्तांना याबाबत विचारणा केली आहे.

पालकमंत्र्यांचा ‘स्पेशल फोर्स’चा मास्टरप्लॅन

ड्रग्सचे वाढते प्रमाण लक्षात आले आहे. शहरात संघटित गुन्हेगारी आता प्रत्येक विभागात तयार होत चालली आहे. पुंडलिक नगर पोलीस ठाणे हद्दीत दररोज नवनवीन गुन्ह्याचा प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांना मी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही वाढत असलेली संघटित गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी पोलिसांकडील एक स्पेशल फोर्स तयार करून गुंडांना शोधणे, त्यांना जेलमध्ये टाकणे, त्यांच्यावर मोक्कासारख्या कारवाया करणे, इतकेच काम या टीमने करायचे आहे. तेव्हाच ही गुंडगिरी थांबेल. किरकोळ गुन्हेगारसुद्धा आज रस्त्यावर चाकू घेऊन फिरताना दिसतोय. लवकरच याचा ऍक्शन प्लॅन तयार होईल अशी माहिती मंत्री शिरसाट यांनी दिली.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्णतेचा हाहाकार! पारा ४३.४ अंशांवर, मागील ३ वर्षांतील एप्रिलचा सर्व विक्रम मोडीत

बाबांनी बाबागिरी सोडून आता राजकारणात यावे

बागेश्वर बाबा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या बक्तव्याचा समाचार घेताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, बागेश्वर बाबांना काय इतिहास माहिती आहे? शिवाजी महाराज त्यांनी कधी वाचले आहेत का? काहीही वक्तव्य करून स्वतःची विद्वत्ता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बाबांनी आता बाबागिरी सोडावी आणि राजकारणात यावं, हे त्यांच्यासाठी योग्य राहील. जनसमुदाय ऐकतोय म्हणून कुठलेही वक्तव्य करून लोकांच्या डोक्यात काहीतरी राग घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये, असा इशारा शिरसाट यांनी दिला.

त्या बातमीत विश्वासार्हता नाही..

शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानावर त्यांची भेट घेतल्याची चर्चा राज्यात सुरु आहे. यावरून पडद्यामागे राजकारणात काहीतरी शिजतंय असेही बोलले जात आहे. यावर मंत्री शिरसाट म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी रात्री वर्षावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत, मात्र या बातमीत विश्वासार्हता नाही.

Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस टंचाईवर सरकारचा तोडगा! १.४४ लाख लिटर रॉकेल मंजूर; आजपासून ग्रामीण भागात वितरण सुरू

Web Title: Sanjay shirsat action plan against crime in sambhajinagar warning to bageshwar baba

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM