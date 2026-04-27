पिंट्या झाला बाबा; ‘होणार सून मी या घरची’ फेम रोहन गुजरने तीन महिन्यांनी शेअर केला पहिला फोटो

गेल्या तीन महिन्यांपूर्वीच रोहनच्या घरी जुळ्या बाळांचं आगमन झालं. रोहनला एक गोड मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन जुळी बाळं झाली. तब्बल तीन महिन्यांनी अभिनेत्याने मुलांची नावं सोशल मीडियावर शेअर केली आहेत. रोहन लिहितो की, 3 Months / 2 Souls / 1 Family.
View this post on Instagram
आद्या स्नेहल रोहन गुजर !
अद्वय स्नेहल रोहन गुजर !
असं कॅप्शन देत त्य़ाने दोन्ही मुलांच्या हाताचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. रोहनच्या या पोस्टवर चाहते आणि कलाकारांनी देखील शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अभिनेत्री नंदिता धुरी, स्वरदा ढिगळे, साक्षी गांधी तसंच अभिजीत केळकर, अमोल पाटील, पल्लवी पाटील आणि आकांक्षा गाडे यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत.
रोहनच्या आतापर्यंतच्या कामाबाबत सांगायचं तर त्याने, नाटक मालिका आणि सिनेमातून त्याने अभिनयाची छाप पाडली. होणार सून मी ह्या घरची मालिकेव्यतिरिक्त त्याने बन मस्का, एकाच ह्य़ा जन्मी जणू, लव्ह लग्न लोचा या मालिकांतून घराघरात पोहोचला. रोहन सध्या आमने सामने या नाटकातून देखील रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे.