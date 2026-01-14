Zodiac Sign: मकरसंक्रांतीला तयार होणार सिद्धी आणि रवि योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

बुधवार, 14 जानेवारीचा दिवस. माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीशी, म्हणजेच माघ संक्रांतीशी जुळत आहे. आज चंद्र दिवसरात्र वृश्चिक राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. यामुळे आज वरिष्ठ योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य मकर राशीतून संक्रमण करेल. अनुराधा नक्षत्रामुळे सर्वार्थ सिद्धी योग आणि रवियोग देखील तयार होणार आहे. मकर संक्रांती आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. मकरसंक्रांतीला वृषभ राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये यश मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा शुभ राहील. कामामध्ये प्रगती होईल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार यश मिळेल. नातेसंबंध चांगले राहतील.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. सरकारी कामाशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला यश मिळण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे आज पूर्ण होतील. तुमच्या वडिलांच्या किंवा कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांच्या सहकार्याने नफ्याच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक क्षेत्रात तुम्ही उत्साहाने सहभागी व्हाल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. परदेशात काम करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल.
तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल आणि तुमच्या मुलांकडूनही काही चांगली बातमी मिळू शकेल. कोर्ट-संबंधित प्रकरणांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल.
मकर संक्रांती आणि षट्तिला एकादशीचा मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. समाजात तुमचा प्रभाव वाढेल आणि तुमचा आदर वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. वडिलांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. सरकारशी संबंधित कोणतेही प्रलंबित कामे आज पूर्ण होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील.
मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. घर आणि वाहनाशी संबंधित तुमची स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस अनुकूल राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अपेक्षित यश मिळेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना आजचा दिवस चांगला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)