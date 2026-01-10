Astro Tips: शनिवारी दान करताना काळजी घ्या, या चुका केल्यास लाभाऐवजी होऊ शकते नुकसान

शनिवारचा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे, ज्यांना न्यायाची देवता आणि कर्माचे फळ देणारा म्हणून ओळखले जाते. शनिवारच्या दिवशी शनिदेवाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. विधीपूर्वक पूजा शनिवारी करुन काही वस्तूंचे दान केल्याने शनिदेव प्रसन्न होतात आणि त्यांना सुख-समृद्धी मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवारी विशेषतः शनिदेवाची पूजा केली जाते. शनिदोषाने ग्रस्त असलेल्या लोकांनी या दिवशी त्यांची पूजा करणे आणि त्यांच्याशी संबंधित वस्तू दान करणे फायदेशीर मानले जाते. श्रद्धेनुसार या गोष्टी दान केल्याने कर्जातून सुटका होते आणि आरोग्याच्या समस्या दूर होतात. मात्र हे दान करतेवेळी कोणत्या गोष्टींचे दान करावेत आणि कोणत्या गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे ते जाणून घेऊया
शनिवारी मीठ दान करणे शुभ मानले जात नाही. शिवाय, शनिवारी तीक्ष्ण आणि टोकदार वस्तू दान करणे देखील टाळावे. असे मानले जाते की या वस्तू दान केल्याने शनिदेव क्रोधित होऊ शकतात. असे केल्याने आर्थिक किंवा इतर समस्या उद्भवू शकतात.
जर तुम्ही शनिवारी बूट आणि चप्पल दान करणार असाल तर ते फाटलेले किंवा जुने नसावेत याची खात्री करा, कारण यामुळे शनिदेवाचा कोप होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, शनिवारी प्लास्टिक आणि काचेच्या वस्तू दान करणे देखील अशुभ मानले जाते. म्हणून शनिवारी या वस्तूंचे दान करणे टाळावे.
शनिवारी मोहरीचे तेल दान करणे खूप शुभ मानले जाते. दरम्यान, जर तुम्ही वापरलेले किंवा दूषित तेल दान केले तर तुम्हाला या दानाचा कोणताही फायदा होणार नाही आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. असे केल्याने घरात दारिद्र्य येऊ शकते.
शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी तुम्ही शनिवारी लोखंडी वस्तू, काळे चणे आणि मोहरीचे तेल दान करू शकता. या वस्तूंचे दान केल्याने शनिदेव प्रसन्न होतात. भक्ताला सुख आणि समृद्धी मिळते. यासोबतच तुमच्या क्षमतेनुसार, तुम्ही गरीब आणि गरजू लोकांना अन्न आणि पैसेदेखील दान करू शकता.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: शनिवार हा शनि देवाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी योग्य प्रकारे दान केल्यास शनि दोष कमी होतो, अडचणी दूर होतात आणि जीवनात स्थैर्य येते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: काळे तीळ, उडीद डाळ, काळे कपडे, लोखंड, काळे चप्पल, तेल आणि अन्न यांचे दान शुभ मानले जाते.
Ans: शनिवारी मीठ, दूध, दही, पांढरे कपडे आणि सोने-चांदी यांचे दान करणे टाळावे, असे अनेक ज्योतिषीय मत आहे.