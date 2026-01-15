Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Makar Sankranti Why Is The Kikrant Day After Makar Sankranti Considered Inauspicious Know The Reason Behind The Belief

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किक्रांत अशुभ का आहे, जाणून घ्या यामागील कारण

संक्रांत हा केवळ एक दिवसाचा सण नसून तीन दिवसांचा सोहळा असतो. मकरसंक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा केला जाणारा सण किक्रांत. हा सण अशुभ मानला जातो. किक्रांत म्हणजे नेमकं काय, हा दिवस अशुभ का मानला जातो जाणून घ्या

Updated On: Jan 15, 2026 | 09:03 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • किक्रांत कधी आहे
  • किक्रांत अशुभ का मानली जाते
  • किक्रांतीचा सण का साजरा केला जातो
 

 

मकरसंक्रांतीच्या सणानंतर येणारा दुसरा दिवस म्हणजे किक्रांत होय. संक्रांतीचा सण हा तीन दिवसांचा असतो पहिला दिवस भोगी, दुसरा संक्रांत आणि तिसरा किक्रांत यालाच कर किंवा कर दिन असे म्हटले जाते. मात्र शास्त्रामध्ये हा दिवस अशुभ मानला जातो. या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. नवीन वस्तूंची खरेदीदेखील केली जात नाही.

किक्रांत आणि मकरसंक्रांतीचा संबंध

मकरसंक्रांती म्हणजे सूर्य उत्तरायणात प्रवेश करण्याचा दिवस. यानंतर वातावरण, ऋतू आणि निसर्गात बदल घडू लागतो.
ग्रामीण भाषेत संक्रांतीनंतर सुरू होणाऱ्या या बदलत्या काळाला “किक्रांत” असे म्हटले जाते.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांत का आणि कशी साजरी केली जाते? काय आहे या सणांमागील इतिहास

किक्रांत कशी साजरी केली जाते

किंक्रांतच्या दिवशी स्त्रिया हळदीकुंकू समारंभ आयोजित करतात. या दिवशी स्त्रियांनी शेणात हात घालू नये असे शास्त्रात सांगण्यात आलेले आहे. किंक्रांतीला भोगीच्या दिवशी केलेली भाकरी राखून ठेवली जाते आणि ती शिळी भाकरी खाल्ली जाते, केरकचरा काढण्यापूर्वी वेणी घालावी असे सांगितले जाते, तसेच दुपारी हळदीकुंकू करतात. अशा काही प्रथा किंक्रांतला महाराष्ट्रामध्ये पाळल्या जातात. तसेच, यादिवशी बेसनाचे धिरडे करून खाण्याचीही प्रथा आहे. या दिवशी संक्राती देवीची पूजा करून तिला गोडाधोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो. त्याचप्रमाणे कुलदैवताचे नामस्मरण केले जाते.

किक्रांत अशुभ का मानली जाते

कथेमध्ये म्हटल्यानुसार देवी संक्रांतीने संक्रांतीच्या दिवशी संकासुर नावाच्या राक्षसाचा वध केला होता. त्यानंतर मकरसंक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशी देवीने किंकर नावाच्या अत्यंत शक्तिशाली आणि क्रूर राक्षसाचा वध केला होता. याच विजयाच्या दिवसाला किक्रांत असे म्हटले जाते. देवीने या राक्षसाचा संहार करुन पृथ्वीवरील सज्जनांचे रक्षण केले होते. म्हणून या दिवशी देवीच्या विजयी रुपाची पूजा केली जाते.

Zodiac Sign: वाशी योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होईल वाढ

किक्रांतचे महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रात किंक्रांत हा दिवस अशुभ मानला जातो. महाराष्ट्रासारख्या काही भागामध्ये या दिवशी महिला शेण सारवत नाही. या दिवशी शिळी भाकरी खाल्ली जाते. तसेच या सणाच्या दिवशी बेसनाचे धिरडे बनवण्याची परंपरादेखील आहे. किंक्रांतीला मोकळे केस सोडून काम करणे वर्ज्य मानले जाते. घरात सतत भांडण होत असल्यास तर या दिवशी शांत राहायला हवे. लांबचा प्रवास करणे टाळायला हवा. या दिवशी कुलदैवतेचे स्मरण करुन देवाची करावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: किक्रांत म्हणजे काय?

    Ans: किक्रांत हा मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किंवा काळ दर्शवणारा लोकपरंपरेतील शब्द आहे. काही भागांत तो संक्रमणानंतरचा अस्थिर काळ मानला जातो.

  • Que: किक्रांत दिवसाला अशुभ का मानले जाते?

    Ans: लोकसमजुतीनुसार संक्रांतीच्या दिवशी सूर्याचे संक्रमण होते आणि त्यानंतरचा दिवस हा ऊर्जेच्या समतोलाचा मानला जातो. त्यामुळे शुभकार्य टाळण्याची प्रथा आहे.

  • Que: किक्रांत दिवशी काय करणे शुभ मानले जाते?

    Ans: दानधर्म, बोरन्हाण, देवपूजा, सूर्योपासना या गोष्टी शुभ मानल्या जातात.

Web Title: Makar sankranti why is the kikrant day after makar sankranti considered inauspicious know the reason behind the belief

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ
1

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर
2

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
3

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
4

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM