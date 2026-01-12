Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे मानले जाते शुभ, जाणून घ्या

शनिवारचा दिवस हा शनिदेवाला समर्पित असतो. या दिवशी काही गोष्टी पाहणे शुभ तर काही गोष्टी अशुभ मानल्या जातात. ज्योतिषशास्त्रात शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे शुभ मानले जाते ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 02:51 PM
शनिदेवाला शास्त्रात धर्मराज देखील म्हटले आहे. ते प्रत्येक व्यक्तीच्या चांगल्या-वाईट कर्मांची नोंद ठेवतात. अशा परिस्थितीत माणसाने आपले कर्म चांगले ठेवावे, तरच शनिदेवाची कृपा त्याच्यावर होऊ शकते. आठवड्‌यातील प्रत्येक दिवस वेगवेगळ्या देवी-देवतांना समर्पित असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवारी शनिदेवाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही शनिवारी या ४ गोष्टी पाहिल्या असतील तर समजून घ्या शनिदेवाची कृपा तुमच्यावर लवकरच होणार आहे. शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे खूप शुभ मानले जाते, जाणून घेऊया.

कोणत्या आहेत शुभ गोष्टी

कावळा दिसणे

कावळा हे शनिदेवाच्या अनेक वाहनांपैकी एक आहे. शनिवारी कावळा दिसणे देखील खूप शुभ मानले जाते. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला शनिवारी कावळा दिसला तर समजून घ्या की तुम्ही खूप भाग्यवान आहात. कावळा दिसणे म्हणजे शनिदेव तुमच्यावर प्रसन्न आहेत. जर तुम्हाला तुमच्या घराबाहेर कावळा पाणी पिताना दिसला तर याचा अर्थ तुम्हाला लवकरच काही आनंदाची बातमी मिळेल. शनिवारी घराच्या छतावर कावळा बसलेला दिसणे हे शुभ लक्षण मानले जाते.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला पतंग का उडविले जाते? उडवण्यामागे काय आहे कारण शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक कारण

काळा कुत्रा दिसणे

शनिवारी काळा कुत्रा दिसणे शुभ चिन्ह आहे. जर तुम्ही देखील काळ्या कुत्र्याला पाहिले असेल तर त्याला तेल लावलेली पोळी नक्कीच खायला द्या. यामुळे केतू दोषापासून मुक्ती मिळतेच शिवाय शनिदेवाची कृपाही मिळते. शनिवारी काळी गाय पाहणे म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळणार आहे. जर तुम्हाला शनि मंदिराजवळ काळा कुत्रा दिसला तर त्याला पोळी खायला द्या. असे केल्याने शनिदेवाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो.

भिक्षुकी दिसणे

जर तुम्ही शनिवारी एखादा भिक्षुकी पाहिला असेल किंवा एखाद्या भिक्षुकाने तुमच्याकडे काही मागितले असेल तर त्याला नक्कीच काहीतरी द्या. असे केल्याने शनिदेव तुमच्यावर प्रसन्न होऊन तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करू शकतात. या दिवशी, कधीही गरजू कोणालाही तुमच्या दारातून रिकाम्या हाताने पाठवू नका. यामुळे शनिदेवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर कायम राहतील.

Mangal Gochar: मंगळाच्या संक्रमणामुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी, ‘हे’ उपाय ठरतील फायदेशीर

काळ्या रंगांची गाय दिसणे

जर तुम्ही शनिवारी काही महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर गेलात आणि वाटेत काळी गाय दिसली तर समजून घ्या की तुमचे काम होणार आहे. जर शनिवारी तुमच्या दारात काळी गाय आली तर याचा अर्थ असा की तुम्हाला त्रासांपासून मुक्तता मिळणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

  • Que: शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे शुभ मानले जाते?

    Ans: शनिवारी सकाळी किंवा दिवसभरात काळा कुत्रा, कावळा, काळी गाय, पीपळाचे झाड आणि शनी मंदिर पाहणे शुभ मानले जाते.

  • Que: शनिवारी कावळा पाहण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: कावळा हा पितृदेवांचे प्रतीक मानला जातो. शनिवारी कावळा पाहणे किंवा त्याला अन्न देणे पितृदोष कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.

  • Que: शनिवारी शुभ गोष्टी पाहण्याचा प्रत्यक्ष फायदा होतो का?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, श्रद्धेने केलेले दर्शन किंवा दान केल्याने मनःशांती, संयम आणि सकारात्मकता वाढते, जे अप्रत्यक्षपणे जीवनात सुधारणा घडवते.

Published On: Jan 12, 2026 | 02:30 PM

