Astro Tips: शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे मानले जाते शुभ, जाणून घ्या

शनिदेवाला शास्त्रात धर्मराज देखील म्हटले आहे. ते प्रत्येक व्यक्तीच्या चांगल्या-वाईट कर्मांची नोंद ठेवतात. अशा परिस्थितीत माणसाने आपले कर्म चांगले ठेवावे, तरच शनिदेवाची कृपा त्याच्यावर होऊ शकते. आठवड्यातील प्रत्येक दिवस वेगवेगळ्या देवी-देवतांना समर्पित असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवारी शनिदेवाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही शनिवारी या ४ गोष्टी पाहिल्या असतील तर समजून घ्या शनिदेवाची कृपा तुमच्यावर लवकरच होणार आहे. शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे खूप शुभ मानले जाते, जाणून घेऊया.
कावळा हे शनिदेवाच्या अनेक वाहनांपैकी एक आहे. शनिवारी कावळा दिसणे देखील खूप शुभ मानले जाते. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला शनिवारी कावळा दिसला तर समजून घ्या की तुम्ही खूप भाग्यवान आहात. कावळा दिसणे म्हणजे शनिदेव तुमच्यावर प्रसन्न आहेत. जर तुम्हाला तुमच्या घराबाहेर कावळा पाणी पिताना दिसला तर याचा अर्थ तुम्हाला लवकरच काही आनंदाची बातमी मिळेल. शनिवारी घराच्या छतावर कावळा बसलेला दिसणे हे शुभ लक्षण मानले जाते.
शनिवारी काळा कुत्रा दिसणे शुभ चिन्ह आहे. जर तुम्ही देखील काळ्या कुत्र्याला पाहिले असेल तर त्याला तेल लावलेली पोळी नक्कीच खायला द्या. यामुळे केतू दोषापासून मुक्ती मिळतेच शिवाय शनिदेवाची कृपाही मिळते. शनिवारी काळी गाय पाहणे म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळणार आहे. जर तुम्हाला शनि मंदिराजवळ काळा कुत्रा दिसला तर त्याला पोळी खायला द्या. असे केल्याने शनिदेवाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो.
जर तुम्ही शनिवारी एखादा भिक्षुकी पाहिला असेल किंवा एखाद्या भिक्षुकाने तुमच्याकडे काही मागितले असेल तर त्याला नक्कीच काहीतरी द्या. असे केल्याने शनिदेव तुमच्यावर प्रसन्न होऊन तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करू शकतात. या दिवशी, कधीही गरजू कोणालाही तुमच्या दारातून रिकाम्या हाताने पाठवू नका. यामुळे शनिदेवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर कायम राहतील.
जर तुम्ही शनिवारी काही महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर गेलात आणि वाटेत काळी गाय दिसली तर समजून घ्या की तुमचे काम होणार आहे. जर शनिवारी तुमच्या दारात काळी गाय आली तर याचा अर्थ असा की तुम्हाला त्रासांपासून मुक्तता मिळणार आहे.
Ans: शनिवारी सकाळी किंवा दिवसभरात काळा कुत्रा, कावळा, काळी गाय, पीपळाचे झाड आणि शनी मंदिर पाहणे शुभ मानले जाते.
Ans: कावळा हा पितृदेवांचे प्रतीक मानला जातो. शनिवारी कावळा पाहणे किंवा त्याला अन्न देणे पितृदोष कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, श्रद्धेने केलेले दर्शन किंवा दान केल्याने मनःशांती, संयम आणि सकारात्मकता वाढते, जे अप्रत्यक्षपणे जीवनात सुधारणा घडवते.