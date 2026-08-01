Vehicle purchase muhurat: ऑगस्ट महिन्यात वाहन खरेदीसाठी कोणते आहे शुभ मुहूर्त, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

नवीन कार, बाईक किंवा कोणतेही वाहन खरेदी करणे हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही; तर भारतीय परंपरेनुसार ते शुभ मानले जाते. म्हणूनच, आजही अनेक लोक वाहन खरेदी करण्यापूर्वी पंचांग, तारीख, नक्षत्र आणि शुभ मुहूर्ताचा विचार करतात. असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर वाहन खरेदी केल्याने दीर्घकाळ टिकणारे सुख, सुरक्षा आणि समृद्धी लाभते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, वाहन खरेदीसाठी केवळ शुभ दिवसच नव्हे, तर तारीख, नक्षत्र आणि शुभ वेळ यांनाही विशेष महत्त्व असते. जर एखाद्या व्यक्तीची कुंडली उपलब्ध असेल, तर त्यानुसार शुभ वेळ निश्चित करणे सर्वोत्तम मानले जाते. त्याचबरोबर, पंचांगामध्ये नमूद केलेल्या शुभ वेळा सामान्य लोकांसाठीही फायदेशीर मानल्या जातात. वाहन खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त कोणते आहेत ते जाणून घ्या
शुक्रवार, 7 ऑगस्ट संध्याकाळी 6:43 ते दुसऱ्या दिवशी 8 ऑगस्ट सकाळी 5:46 यावेळी रोहिणी नक्षत्र असेल.
रविवार, 9 ऑगस्ट सकाळी 5:47 ते 11:04 यावेळी मृगशिरा नक्षत्र असेल.
सोमवार, 10 ऑगस्ट दुपारी 12:26 ते 11 ऑगस्ट सकाळी 4:54 यावेळी पुनर्वसु नक्षत्र असेल.
रविवार 16 ऑगस्ट संध्याकाळी 4:52 ते 17 ऑगस्ट सकाळी 5:51 यावेळी हस्त, चित्रा नक्षत्र असेल
सोमवार 17 ऑगस्ट सकाळी 5:51 ते 18 ऑगस्ट सकाळी 5:52 यावेळी चित्रा नक्षत्र असेल.
गुरुवार 20 ऑगस्ट सकाळी 9:08 ते रात्री 9:18 यावेळी अनुराधा नक्षत्र असेल.
बुधवार 26 ऑगस्ट सकाळी 5:56 ते 7:59 यावेळी श्रवण नक्षत्र असेल.
गुरुवार, 27 ऑगस्ट सकाळी 9:08 ते दुसऱ्या दिवशी 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी 5:57 धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र असेल.
शुक्रवार, 28 ऑगस्ट सकाळी 5:57 ते रात्री 3:13 यावेळी शतभिषा नक्षत्र असेल.
सोमवार, 31 ऑगस्ट सकाळी 5:58 ते 8:50 रेवती नक्षत्र असेल.
वाहन खरेदीसाठी, पंचांग स्थिरता, सुरक्षितता आणि प्रगती दर्शवणाऱ्या नक्षत्रांना प्राधान्य देते. ऑगस्टमधील बहुतेक शुभ मुहूर्त रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसू, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा आणि रेवती या शुभ नक्षत्रांमध्ये येतात. मुहूर्तशास्त्रानुसार दीर्घकालीन वस्तू खरेदी करण्यासाठी ही नक्षत्रे शुभ मानली जातात.
रोहिणी हे समृद्धी आणि स्थिरतेचे नक्षत्र मानले जाते. या नक्षत्रात खरेदी केलेले वाहन दीर्घकाळ टिकते, असा विश्वास आहे.
हे नक्षत्र नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी आणि प्रवासासाठी शुभ मानले जाते. तसेच वाहन खरेदीसाठीही हे नक्षत्र चांगले मानले जाते.
पुनर्वसू नक्षत्र वाढत्या सुखसोयी आणि सकारात्मक सुरुवातीचे प्रतीक आहे. या नक्षत्रात वाहन खरेदी करणे शुभ मानले जाते.
हस्त नक्षत्र यश आणि कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे, तर चित्रा नक्षत्र सौंदर्य, आराम आणि आकर्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या दोन नक्षत्रांमध्ये वाहन खरेदी करणे शुभ मानले जाते.
हे तीन नक्षत्र प्रगती, प्रतिष्ठा आणि दीर्घकालीन लाभांशी संबंधित आहेत. व्यावसायिक वाहने किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वाहने खरेदी करणाऱ्यांसाठी हे नक्षत्र विशेषतः शुभ आहेत.
रेवती हे प्रवास आणि संरक्षणाचे नक्षत्र मानले जाते, तर शतभिषा नवीन सुरुवात आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहे. या नक्षत्रांदरम्यान वाहन खरेदी करणे शुभ मानले जाते.
ऑगस्टमध्ये असे अनेक दिवस आहेत, ज्या दिवशी पंचांगानुसार वाहन खरेदी करण्याची शिफारस केलेली नाही. यामध्ये १, ४, ८, ११, १५, १८, २२, २५ आणि २९ ऑगस्ट या दिवसांचा समावेश आहे. शिवाय, काही दिवसांमध्ये शुभ नक्षत्रांचा अभाव आहे किंवा अशा निषिद्ध तारखा आहेत, ज्या शुभ नक्षत्रांचा प्रभाव नाहीसा करतात. अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय या दिवसांमध्ये वाहन खरेदी टाळणेच उत्तम.
भारतीय परंपरेनुसार, वाहन खरेदी केल्यानंतर काही शुभ कार्ये केली पाहिजेत अशीही श्रद्धा आहे. वाहन घरी आणण्यापूर्वी गणपतीचे स्मरण करा. जर ही कौटुंबिक परंपरा असेल, तर नारळ फोडून किंवा पूजा करून वाहन सुरू करा. वाहनावर स्वस्तिक किंवा शुभ चिन्ह काढणे देखील शुभ मानले जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये मंदिर किंवा धार्मिक स्थळाला पहिली भेट देण्याची परंपरा आहे. तसेच, वाहनाची सर्व कागदपत्रे, विमा आणि सुरक्षिततेच्या आवश्यकता तपासल्याची खात्री करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)