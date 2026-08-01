August Festivals List 2026: नागपंचमी ते रक्षाबंधनापर्यंत ऑगस्ट महिन्यातील सणांची यादी

२०२६ सालाचा आठवा महिना म्हणजेच ऑगस्ट महिन्याची आजपासून सुरुवात होत आहे. हा महिना खूप महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या महिन्यामध्ये अनेक मोठे उपवास आणि सण येणार आहेत. ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात संकष्टी चतुर्थीने होणार आहे. त्यानंतर श्रावण महिन्याला प्रारंभ होईल आणि सण उत्सवांची रेलचेल सुरू होईल. हिंदू संस्कृतीत श्रावण महिना हा भगवान शिवाला समर्पित आहे. नाग पंचमी, श्रावण पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन यासारखे प्रमुख सणही या महिन्यात येत आहेत. या काळात कामिका आणि पवित्र एकादशीचे व्रत देखील केले जाईल, ज्याचे शास्त्रांमध्ये आणि पद्मपुराणात विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे व्रत आणि सणांच्या बाबतीत हा महिना खूप खास आणि महत्त्वाचा असणार आहे. ऑगस्ट महिन्यातील सणांची यादी सविस्तर जाणून घेऊया
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच संकष्टी चतुर्थी आहे. या चतुर्थीला गजानन संकष्टी चतुर्थी म्हटले जाते.
श्रावण महिन्यातील कालाष्टमी ५ ऑगस्ट २०२६ (बुधवार) रोजी आहे. या दिवशी भगवान काल भैरवाची पूजा केली जाते.
रोहिणी व्रत शनिवार 8 ऑगस्ट रोजी आहे. हा जैन धर्मातील एक महत्त्वाचा उपवास आहे जो भगवान वासुपूज्य स्वामींना समर्पित आहे. हा दिवस आत्मशुद्धी, सुख, शांती आणि समृद्धीसाठी पाळला जातो.
श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या एकादशी तिथीला कामिका एकादशी म्हणतात. यावर्षी कामिका एकादशी रविवार, ९ ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी, ठरलेल्या विधींनुसार भगवान विष्णूची पूजा केली जाते आणि उपवास ठेवला जातो. असे केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि प्रचंड पुण्यप्राप्ती होते, असा विश्वास आहे.
सोम प्रदोष व्रत १० ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी आणि सोमवार यांचा दुर्मिळ योगायोग जुळून आला आहे.
श्रावण महिन्याची शिवरात्री ११ ऑगस्ट रोजी आहे. चतुर्दशी तिथी १२ ऑगस्ट रोजी पहाटे ०४:५४ वाजता सुरू होते आणि पहाटे ०१:५३ वाजता संपते.
बुधवार, १२ ऑगस्ट रोजी येणारी आषाढ अमावस्या ही महाराष्ट्रात दीप अमावस्या (दिव्यांची अमावस्या) आणि गटारी अमावस्या म्हणून साजरी केली जाते.
हिंदू पंचांगानुसार श्रावण महिन्याची सुरुवात गुरुवार, १३ ऑगस्ट रोजी होत असून सांगता शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी होईल. हा महिना भगवान शंकराच्या पूजेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो.
रविवार १६ ऑगस्ट रोजी श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील विनायक चतुर्थी आहे. या दिवशी गणपतीची पूजा केली जाते आणि उपवास पाळला जातो.
सोमवार, 17 ऑगस्ट रोजी नागपंचमी आणि महाराष्ट्राच्या (दक्षिण व पश्चिम भारतीय) कॅलेंडरनुसार पहिला श्रावणी सोमवार व्रत आला आहे. (उत्तर भारतात हा तिसरा श्रावणी सोमवार आहे). या दिवशी नागदेवता आणि भगवान शंकराची पूजा केली जाते.
रविवार, २३ ऑगस्ट रोजी श्रावण पुत्रदा एकादशीचा उपवास पाळला जातो. या शुभ दिवशी भगवान विष्णूची पूजा केली जाते आणि संततीच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना केली जाते.
मंगळवार, २५ ऑगस्ट रोजी रोजी भौम प्रदोष व्रत आहे. या दिवशी, प्रदोष काळात भगवान शिव आणि माता पार्वती यांची पूजा केली जाते, कर्जातून मुक्ती मिळते आणि मंगळ दोष शांत होतो.
गुरुवार, २७ ऑगस्ट रोजी नारळी पौर्णिमा हा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी पौर्णिमा तिथीची सुरुवात सकाळी ९ वाजून १८ मिनिटांनी होते.
रक्षाबंधन हा सण श्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो. यावर्षी हा सण 28 ऑगस्ट, शुक्रवारी येतोय. या दिवशी बहिणी आपल्या भावाच्या मनगटावर राखी बांधतात आणि त्या बदल्यात तो तिचे रक्षण करण्याचे वचन देतो.
संकष्टी चतुर्थीचा उपवास सोमवार, ३१ ऑगस्ट रोजी आहे. हा दिवस भगवान गणेशाला समर्पित असून, संकटे दूर करण्यासाठी विधी केले जातात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ऑगस्ट 2026 मध्ये नागपंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी उपक्रमांसह अनेक महत्त्वाचे हिंदू सण आणि व्रत येणार आहेत.
Ans: श्रावण महिन्यातील सोमवार व्रत, नागपंचमी, रक्षाबंधन आणि इतर धार्मिक व्रतांना विशेष महत्त्व दिले जाते
Ans: या महिन्यातील सण भक्ती, कुटुंबातील नाती, निसर्गपूजन, देवपूजा आणि भारतीय संस्कृतीतील पारंपरिक मूल्यांचे जतन करण्याचा संदेश देतात.