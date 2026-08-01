महानदीचा रौद्रावतार; ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

दिलासादायक ! ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात कपात; थेट 200 रुपयांनी झाला स्वस्त
अनेक गावांचा बाह्य जगाशी तुटला संपर्क
बैंकी-दमापाडा ब्लॉकमधील सखल भागांतही पूरपाणी पसरले आहे. अनेक पंचायतींमधील शेकडो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. बैंकी-तिगिरिया रस्त्यावरील रतागड येथील हुलुहुला पुलावरून पाच फूट खोल पाणी वाहत आहे.
भट्टारिका मंदिराच्या गर्भगृहात पाणी
महानदीतील वाढत्या पाणी पातळीमुळे, बुधवारी रात्री उशिरा भट्टारिका मंदिराच्या गर्भगृहात पूरपाणी शिरले, त्यानंतर, देवी भट्टारिका यांची मूर्ती एका तात्पुरत्या मंदिरात हलवण्यात आली. दरम्यान, बारवा येथील जोडम भागात महानदीच्या काठाची धूप झाल्यामुळे शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. पाणी पातळी वाढत असल्याने, गुरुवारपासून धबलेश्वर, भट्टारिका आणि सिंधनाथ या तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बीएनएसएसचे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे.
२० जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस
पूरग्रस्तांना सुरक्षित हलवण्याची प्रक्रिया सुरू
खबरदारीचा उपाय म्हणून, प्रशासनाने अथागड उपविभागातील सुमारे १,५००, बांकीमधील ६००, कटक सदरमधील ८०० आणि कटक महानगरपालिका क्षेत्रातील १,००० लोकांना पूर निवारण केंद्रांमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तीन उपविभागांमध्ये प्रत्येकी एक ‘ओड्राफ’ पथक तैनात करण्यात आले आहे, तर कटक शहरात ‘एनडीआरएफ’ चे एक पथक तैनात केले.
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