शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Odisha Floods 20 Districts Affected 1 89 Lakh People Shifted Mahanadi Water Level Rises

महानदीचा रौद्रावतार; ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

Updated On: Aug 01, 2026 | 10:11 AM IST
जाहिरात
सारांश

ओडिशामध्ये मुसळधार पाऊस आणि महानदीच्या वाढलेल्या पाणीपातळीमुळे पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. २० जिल्ह्यांतील लाखो नागरिक प्रभावित झाले असून प्रशासनाकडून बचाव आणि स्थलांतराचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

महानदीचा रौद्रावतार; ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २० जिल्ह्यांतील अनेक गावे आणि शेतजमीन पाण्याखाली; मोठ्या प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत.
  • सुमारे १.८९ लाख नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवून मदत व निवारा केंद्रांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली.
  • महानदीतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असून प्रशासन, NDRF आणि ODRAF पथके सतर्क आहेत.
महानदी आणि तिची प्रमुख उपनदी ‘काठजोडी’ यांच्या पाणी पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. मुंडाली आणि नाराज येथील पूरपाणी लवकरच धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता आहे. हे मुंडाली येथे पाण्याचा विसर्ग ८.८० लाख क्युसेक होता आणि पाणी पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा केवळ १.५ फूट खाली होती. नाराज येथे पाणी पातळी २५.८५ मीटर नोंदवली गेली आणि विसर्ग ४.३४ लाख क्युसेक होता. संध्याकाळपर्यंत जोब्रा अॅनिकटमधून ३.९७ लाख क्युसेक पाणी सोडले जात होते आणि तेथील पाणी पातळी २१.२० मीटरवर पोहोचली होती.

दिलासादायक ! ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात कपात; थेट 200 रुपयांनी झाला स्वस्त

अनेक गावांचा बाह्य जगाशी तुटला संपर्क

बैंकी-दमापाडा ब्लॉकमधील सखल भागांतही पूरपाणी पसरले आहे. अनेक पंचायतींमधील शेकडो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. बैंकी-तिगिरिया रस्त्यावरील रतागड येथील हुलुहुला पुलावरून पाच फूट खोल पाणी वाहत आहे.

भट्टारिका मंदिराच्या गर्भगृहात पाणी

महानदीतील वाढत्या पाणी पातळीमुळे, बुधवारी रात्री उशिरा भट्टारिका मंदिराच्या गर्भगृहात पूरपाणी शिरले, त्यानंतर, देवी भट्टारिका यांची मूर्ती एका तात्पुरत्या मंदिरात हलवण्यात आली. दरम्यान, बारवा येथील जोडम भागात महानदीच्या काठाची धूप झाल्यामुळे शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. पाणी पातळी वाढत असल्याने, गुरुवारपासून धबलेश्वर, भट्टारिका आणि सिंधनाथ या तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बीएनएसएसचे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे.

२० जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस

  • एसआरसी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, अंगुल, बलांगीर, बालासोर, बरगड, भद्रक, चौध, ढेंकनाल, जाजपूर, जगतसिंगपूर, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रपाडा, केंदुझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नुवापाडा, रायगडा, सोनेपूर आणि सुंदरगड या जिल्ह्यांमधील १०० ब्लॉक्समधील ५३९ ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणारी १,४५८ गावे आणि १४ शहरी भागांमधील १७६ वॉर्ड्सवर पूर व मुसळधार पावसाचा परिणाम झाला आहे.
  • पुरामुळे एकूण १,३१० जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १,८९,५९७ लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. एकवीस गावे पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत आणि २४.८९६ हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली आली आहे. याव्यतिरिक्त, पाऊस आणि पुरामुळे १.३५३ घरांचे नुकसान झाले आहे,
  • बाधित लोकांसाठी ५२० मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे १,८२,२५२ लोकांना शिजवलेले आणि सुके अन्न पुरवले जात आहे. जनावरांसाठी १९ चारा केंद्रांमार्फत ४२७मेट्रिक टन चारा वाटप करण्यात आला आहे.
J&K Terror Attack: मोठी बातमी ! जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी

पूरग्रस्तांना सुरक्षित हलवण्याची प्रक्रिया सुरू

खबरदारीचा उपाय म्हणून, प्रशासनाने अथागड उपविभागातील सुमारे १,५००, बांकीमधील ६००, कटक सदरमधील ८०० आणि कटक महानगरपालिका क्षेत्रातील १,००० लोकांना पूर निवारण केंद्रांमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तीन उपविभागांमध्ये प्रत्येकी एक ‘ओड्राफ’ पथक तैनात करण्यात आले आहे, तर कटक शहरात ‘एनडीआरएफ’ चे एक पथक तैनात केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Odisha floods 20 districts affected 1 89 lakh people shifted mahanadi water level rises

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरच्या दोन वर्षांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा
1

ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरच्या दोन वर्षांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा

Assam Floods: ‘दरवर्षी हे घडतं, तरीही आपण…’; सलमाननंतर आलिया भट्टही आसाम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरसावली; केली खास विनंती
2

Assam Floods: ‘दरवर्षी हे घडतं, तरीही आपण…’; सलमाननंतर आलिया भट्टही आसाम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरसावली; केली खास विनंती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Vs Sri Lanka: 32 वर्ष जुने रिपोर्ट कार्ड, 24 सामने 9 विजय; 12 नव्या भारतीय चेहऱ्यांपुढे मोठे आव्हान

India Vs Sri Lanka: 32 वर्ष जुने रिपोर्ट कार्ड, 24 सामने 9 विजय; 12 नव्या भारतीय चेहऱ्यांपुढे मोठे आव्हान

Aug 01, 2026 | 10:11 AM
महानदीचा रौद्रावतार; ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

महानदीचा रौद्रावतार; ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात, हजारो गावे जलमय तर १.८९ लाख नागरिक सुरक्षितस्थळी

Aug 01, 2026 | 10:10 AM
PM Modi Insta Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो;  पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

PM Modi Insta Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो;  पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

Aug 01, 2026 | 09:57 AM
लग्न कर नाहीतर…, तिने लग्नाला नकार दिला, बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचा गळा आवळत मृतदेहाला जिवंत जाळले; मध्य प्रदेशातील घटना

लग्न कर नाहीतर…, तिने लग्नाला नकार दिला, बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचा गळा आवळत मृतदेहाला जिवंत जाळले; मध्य प्रदेशातील घटना

Aug 01, 2026 | 09:51 AM
Amba Ghat Alert: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबा घाटातील रस्त्याला भेगा, अवजड वाहनांवर तातडीची बंदी

Amba Ghat Alert: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबा घाटातील रस्त्याला भेगा, अवजड वाहनांवर तातडीची बंदी

Aug 01, 2026 | 09:51 AM
Monthly Horoscpoe: सर्व राशींच्या लोकांसाठी ऑगस्टचा महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

Monthly Horoscpoe: सर्व राशींच्या लोकांसाठी ऑगस्टचा महिना कसा राहील ते जाणून घ्या

Aug 01, 2026 | 09:40 AM
महागडे कोलेजन ड्रिंक पिणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयाचे सेवन

महागडे कोलेजन ड्रिंक पिणे कायमचे जाल विसरून! चेहऱ्यावरील नॅचरल चमक वाढवण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पेयाचे सेवन

Aug 01, 2026 | 09:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा