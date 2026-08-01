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PM Modi Insta Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो;  पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:57 AM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील जेन-झी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वापरण्यात आलेल्या भाषेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ संदेश जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे

PM Narendra Modi Instagram Video Jantar Mantar, PM Modi Forgives Gen Z Students Protest

PM Modi Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो ; पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांच्या दबावापुढे धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला
  • पंतप्रधान मोदींनी जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान वापरलेल्या अपमानास्पद भाषेबद्दल त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
  • आपल्या मुली अशा प्रकारची भाषा कशी वापरू शकतात, याचा एक सांस्कृतिक धक्का बसला आहे
PM Modi Insta Video : दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानातील झेन-झी आंदोलनात विद्यार्थ्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या घोषणाबाजी करण्यात आल्या. संसद मार्चदरम्यान विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाणही करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. अखेर विद्यार्थ्यांच्या दबावापुढे धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या सगळ्या घटनेनंतर शुक्रवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर एक नवीन व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये, पंतप्रधान मोदींनी जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान वापरलेल्या अपमानास्पद भाषेबद्दल त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

“ज्या मुलांनी अपमानास्पद भाषा वापरली, त्यांना मी माफ करू इच्छितो.” ते म्हणाले, “नमस्कार मित्रांनो, आज मला तुमच्याशी बोलावेसे वाटत आहे. जंतर मंतरवर जे घडले ते देश आणि जगाने पाहिले आहे. काही खोडकर मुलांनी मला अत्यंत घाणेरड्या भाषेत शिवीगाळ केली. सुसंस्कृत समाजाला न शोभणारे शब्द वापरले गेले. मला शिवीगाळ झाली आणि माझ्या दिवंगत आईलाही शिवीगाळ झाली. ती शिवीगाळ किती अश्लील होती हे मला माहीत नाही, पण आज मला या वस्तुस्थितीबद्दल बोलायचे आहे की लहानपणी चुका होतात आणि बालपण त्या सुधारण्याची संधी देखील देते.”

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मी मुलांना माफ करू इच्छितो: पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “याबाबत समाजात असलेला संताप मी पूर्णपणे समजू शकतो. आपल्या मुली अशा प्रकारची भाषा कशी वापरू शकतात, याचा एक सांस्कृतिक धक्का बसला आहे, पण आता या मुलांना स्वीकारण्याची आणि त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याची वेळ आली आहे. ही मुले भरकटलेली आहेत.” त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले काम आहे. त्यांना शिक्षा देऊन, त्यांना कोर्टात फेऱ्या मारायला लावून आणि समाजात त्यांचा छळ करून परिस्थिती बदलणार नाही. मला त्यांना माफ करायचे आहे.

ही मुले आपलीच आहेत: पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “समाजानेही हे स्वीकारले पाहिजे, कारण माझ्या मनात फक्त एकच भावना आहे. कधीकधी आपली जीभ दातांमध्ये अडकते. रक्त येते, पण आपण आपले दात तोडत नाही, कारण दात आपले आहेत, जीभ आपली आहे. ही मुले आपली आहेत. त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले काम आहे. चुकीच्या मार्गावर गेलेल्यांना मार्ग दाखवणे कठीण असते, पण हे अवघड काम आपले आहे. आणि म्हणूनच मी या मुलांना म्हणतो: मुलांनो, आपण देशासाठी एकत्र पुढे जाऊया. काहीतरी नवीन शिका. चुकांमधून शिका. तुमच्या स्वप्नांसह पुढे जा.”

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ते म्हणाले, “देश खूप वेगाने प्रगती करत आहे. तो पुढे जातच राहणार आहे, आणि माझे स्वप्न आहे की तुमची प्रगतीही निश्चित आहे. मी तुमच्यासाठी जगतो. मी तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कठोर परिश्रम करतो. चला, आपण एकत्र देशाला पुढे नेऊया. फक्त या, चुकांमधून शिका. पुढे चला.” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडीओनंतर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीदेखील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना माफ केल्याचा व्हिडिओ शेअर करत निशाणा साधला आहे. पोस्टमध्ये पंतप्रधानांना टॅग करत त्यांनी लिहिले, “बघा…! देश त्यांना माफी मागायला सांगत आहे, आणि त्याऐवजी तेच देशाला माफ करत आहेत” अशी खोचक टिप्पणी खेरा यांनी केली आहे.

 

 

 

Web Title: National news pm narendra modi instagram video message jantar mantar gen z protest

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:57 AM

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