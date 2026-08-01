PM Modi Insta Video: अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या मुलांना मी माफ करू इच्छितो;  पंतप्रधान मोदींचा इन्स्टाग्राम व्हिडिओ

“ज्या मुलांनी अपमानास्पद भाषा वापरली, त्यांना मी माफ करू इच्छितो.” ते म्हणाले, “नमस्कार मित्रांनो, आज मला तुमच्याशी बोलावेसे वाटत आहे. जंतर मंतरवर जे घडले ते देश आणि जगाने पाहिले आहे. काही खोडकर मुलांनी मला अत्यंत घाणेरड्या भाषेत शिवीगाळ केली. सुसंस्कृत समाजाला न शोभणारे शब्द वापरले गेले. मला शिवीगाळ झाली आणि माझ्या दिवंगत आईलाही शिवीगाळ झाली. ती शिवीगाळ किती अश्लील होती हे मला माहीत नाही, पण आज मला या वस्तुस्थितीबद्दल बोलायचे आहे की लहानपणी चुका होतात आणि बालपण त्या सुधारण्याची संधी देखील देते.”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “याबाबत समाजात असलेला संताप मी पूर्णपणे समजू शकतो. आपल्या मुली अशा प्रकारची भाषा कशी वापरू शकतात, याचा एक सांस्कृतिक धक्का बसला आहे, पण आता या मुलांना स्वीकारण्याची आणि त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याची वेळ आली आहे. ही मुले भरकटलेली आहेत.” त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले काम आहे. त्यांना शिक्षा देऊन, त्यांना कोर्टात फेऱ्या मारायला लावून आणि समाजात त्यांचा छळ करून परिस्थिती बदलणार नाही. मला त्यांना माफ करायचे आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “समाजानेही हे स्वीकारले पाहिजे, कारण माझ्या मनात फक्त एकच भावना आहे. कधीकधी आपली जीभ दातांमध्ये अडकते. रक्त येते, पण आपण आपले दात तोडत नाही, कारण दात आपले आहेत, जीभ आपली आहे. ही मुले आपली आहेत. त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले काम आहे. चुकीच्या मार्गावर गेलेल्यांना मार्ग दाखवणे कठीण असते, पण हे अवघड काम आपले आहे. आणि म्हणूनच मी या मुलांना म्हणतो: मुलांनो, आपण देशासाठी एकत्र पुढे जाऊया. काहीतरी नवीन शिका. चुकांमधून शिका. तुमच्या स्वप्नांसह पुढे जा.”
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ते म्हणाले, “देश खूप वेगाने प्रगती करत आहे. तो पुढे जातच राहणार आहे, आणि माझे स्वप्न आहे की तुमची प्रगतीही निश्चित आहे. मी तुमच्यासाठी जगतो. मी तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कठोर परिश्रम करतो. चला, आपण एकत्र देशाला पुढे नेऊया. फक्त या, चुकांमधून शिका. पुढे चला.” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडीओनंतर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीदेखील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना माफ केल्याचा व्हिडिओ शेअर करत निशाणा साधला आहे. पोस्टमध्ये पंतप्रधानांना टॅग करत त्यांनी लिहिले, “बघा…! देश त्यांना माफी मागायला सांगत आहे, आणि त्याऐवजी तेच देशाला माफ करत आहेत” अशी खोचक टिप्पणी खेरा यांनी केली आहे.