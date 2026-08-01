Mountain Climbing Day: पर्वतांना गवसणी घालणाऱ्या साहसाचा उत्सव; जाणून घ्या 1 ऑगस्टचा इतिहास, महत्त्व आणि प्रेरणादायी कथा

उंचच उंच बर्फाच्छादित डोंगररांगा, धुक्याची चादर, खोल दऱ्या आणि खडतर रस्ते… या सगळ्या आव्हानांवर मात करत जेव्हा एखादा गिर्यारोहक पर्वताच्या शिखरावर पोहोचतो आणि तिथे आपल्या जिद्दीचा झेंडा फडकवतो, तेव्हा तो केवळ एक डोंगर चढत नसतो; तर तो स्वतःच्या मर्यादांवर विजय मिळवत असतो. या अतुलनीय धैर्याला, चिकाटीला आणि निष्ठावंत भावनेला सलाम करण्यासाठी दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी ‘राष्ट्रीय गिर्यारोहण दिन’ (National Mountain Climbing Day) जगभरात उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका खेळाचा उत्सव नाही, तर मानवी मन आणि शरीराची सर्वोच्च कसोटी घेणाऱ्या एका ध्येयवेड्या प्रवासाचा सन्मान आहे.
गिर्यारोहण (Mountain Climbing) हा केवळ एक साहसी उपक्रम उरलेला नाही. आजच्या आधुनिक आणि धावपळीच्या युगात माणसाला निसर्गाच्या कुशीत घेऊन जाणारा, त्याला संयम आणि जिद्द शिकवणारा हा एक जीवनमार्ग बनला आहे. प्रतिकूल हवामान, ऑक्सिजनची कमतरता, पायाखालची घसरती जमीन आणि पावलोपावली असणारा धोक्याचा इशारा—या सर्वांना सामोरे जात जेव्हा गिर्यारोहक पुढे पाऊल टाकतात, तेव्हा ते संपूर्ण जगाला एकच संदेश देतात: “ध्येय कितीही उंच असले, तरी सातत्य आणि मेहनतीच्या बळावर त्यावर विजय मिळवता येतो.”
या विशेष दिवसाची सुरुवात कशी झाली, यामागे एक अत्यंत रंजक आणि प्रेरणादायी इतिहास दडला आहे. अमेरिकेतील न्यू यॉर्क राज्यात ‘ॲडिरॉन्डॅक पर्वतरांग’ (Adirondack Mountains) स्थित आहे. या पर्वतरांगेत एकूण ४६ उंच आणि आव्हानात्मक शिखरे आहेत. या सर्व ४६ शिखरांवर चढाई करणे हे कोणत्याही गिर्यारोहकासाठी एक स्वप्न मानले जाते.
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बॉबी मॅथ्यूज (Bobby Matthews) आणि त्यांचा जिवलग मित्र जोशुआ मॅडिगन (Josh Madigan) या दोन साहसी गिर्यारोहकांनी हे कठीण उद्दिष्ट गाठण्याचा निश्चय केला. त्यांनी एक-एक करत ॲडिरॉन्डॅक पर्वतरांगेतील ४५ कठीण शिखरे सर केली. अखेर १ ऑगस्ट २०१५ रोजी त्यांनी या मालिकेतील ४६ वे आणि अंतिम शिखर असणारे ‘व्हाइटफेस माउंटेन’ (Whiteface Mountain) यशस्वीरीत्या गाठले. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीच्या आणि अपार परिश्रमाच्या सन्मानार्थ १ ऑगस्ट हा दिवस ‘राष्ट्रीय गिर्यारोहण दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आला.
याशिवाय, १ ऑगस्ट १८९८ रोजी अमेरिकेतील वायोमिंग येथील ‘ग्रँड टेटॉन’ (Grand Teton) या कठीण शिखरावर नॅथॅनिएल लँगफोर्ड यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने प्रथमच यशस्वी चढाई केली होती. त्यामुळे गिर्यारोहणाच्या इतिहासात १ ऑगस्ट या तारखेला अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थान प्राप्त झाले आहे.
गिर्यारोहण हे केवळ पायांनी चालायचे काम नाही, तर ती एकाच वेळी शारीरिक ताकद आणि मानसिक कणखरतेची खरी परीक्षा असते. जेव्हा माणूस हजारो फूट उंचीवर असतो, जिथे हवेचा दाब कमी होतो आणि श्वास घेणेही कठीण होते, तिथे शरीरापेक्षाही माणसाची मानसिक ताकद अधिक महत्त्वाची ठरते.
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अथांग पसरलेले पर्वत माणसाला एकाच वेळी नम्रता आणि आत्मविश्वास शिकवतात. डोंगराच्या विशालतेपुढे माणूस किती लहान आहे, याची जाणीव शिखरावर उभं राहिल्यावर होते. म्हणूनच, गिर्यारोहण हा केवळ पर्वतांवर विजय मिळवण्याचा मार्ग नसून निसर्गाच्या गूढ आणि सुंदर रूपाशी एकरूप होण्याचा अनोखा अनुभव आहे.
राष्ट्रीय गिर्यारोहण दिनाच्या निमित्ताने जगभरात विविध उपक्रम राबवले जातात. या दिवशी गिर्यारोहक संस्था, ट्रेकिंग क्लब आणि निसर्गप्रेमी एकत्र येऊन निसर्ग संरक्षणाची शपथ घेतात. आजकाल पर्यटनाच्या नावाखाली पर्वतीय भागात प्लास्टिकचा कचरा आणि प्रदूषण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘नो ट्रेस एथिक्स’ (Leave No Trace) म्हणजेच पर्वतांवर जाताना तिथे कोणतीही घाण किंवा कचरा न सोडणे, याविषयी जनजागृती केली जाते. पर्वतांचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि जैवविविधता टिकवून ठेवणे ही प्रत्येक गिर्यारोहकाची आणि पर्यटकाची नैतिक जबाबदारी आहे.
भारताला हिमालयासारख्या भव्य आणि दिव्य पर्वतरांगेचे वरदान लाभले आहे. जगात सर्वात उंच असणाऱ्या माउंट एव्हरेस्टवर (Mount Everest) विजय मिळवणाऱ्यांमध्ये अनेक भारतीय गिर्यारोहकांचा समावेश आहे. १९६५ मध्ये अवतार सिंग चीमा यांनी प्रथमच भारताचा झेंडा एव्हरेस्टवर फडकवला होता. तर १९८४ मध्ये बचेंद्री पाल यांनी माउंट एव्हरेस्ट सर करून इतिहास रचला आणि त्या एव्हरेस्ट गाठणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या.
विशेषतः महाराष्ट्राचा विचार केला तर सह्याद्रीच्या कडेकपारीत वसलेले किल्ले आणि डोंगर हे मराठी माणसाच्या नसानसात साहसाची प्रेरणा भरतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून सह्याद्रीच्या कठीण वाटांवर मात करण्याचे कौशल्य महाराष्ट्राने जतन केले आहे. आज महाराष्ट्रातील हजारो तरुण-तरुणी सह्याद्रीतील अलंग, मदन, कुलंग, लिंगाणा यांसारखे कठीण सुळके सर करतात आणि पुढे जाऊन हिमालयातील चढाई मोहिमा यशस्वी करतात. महाराष्ट्रातील ट्रेकिंग संस्कृती ही तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून दूर ठेवून साहसी आणि निरोगी जीवनशैलीकडे नेण्याचे काम करत आहे.
जर तुम्हालाही या १ ऑगस्टच्या निमित्ताने गिर्यारोहणाची आवड निर्माण झाली असेल किंवा पर्वतारोहण सुरू करायचे असेल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे:
१. योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण: सुरुवातीला कोणत्याही मोठ्या शिखरावर चढाई न करता अनुभवी ट्रेकिंग ग्रुप किंवा प्रशिक्षित मार्गदर्शकांसोबतच (Guide) प्रवासाला सुरुवात करा.
२. योग्य साहित्याची निवड (Essential Gear): गिर्यारोहणासाठी योग्य शूज (Grip Shoes), कम्फर्टेबल कपडे, रेनकोट, फर्स्ट एड किट (First Aid), पुरेशी पाण्याची बाटली आणि ऊर्जा देणारे पदार्थ (Energy Bars) सोबत ठेवा.
३. हवामानाचा अंदाज घ्या: चढाईला निघण्यापूर्वी त्या भागातील हवामानाची पूर्ण माहिती घ्या. अतिवृष्टी किंवा धुक्यात धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळा.
४. शारीरिक पूर्वतयारी: ट्रेकिंगला जाण्यापूर्वी काही दिवस रोज धावणे, पायऱ्या चढणे आणि व्यायाम करून Stamina वाढवणे फायदेशीर ठरते.
‘राष्ट्रीय गिर्यारोहण दिन’ हा केवळ एका खेळापुरता मर्यादित नसून तो जीवनातील संघर्षावर मात करण्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे. पर्वतावर चढताना जसे प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक टाकावे लागते, तसेच आयुष्यातील आव्हानांना सामोरे जाताना धैर्य आणि चिकाटी ठेवावी लागते. १ ऑगस्टच्या या शुभप्रसंगी आपण सर्वांनी निसर्गाचा आदर करण्याचा, साहसाला आयुष्याचा भाग बनवण्याचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा संकल्प करूया!