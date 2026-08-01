लग्न कर नाहीतर..., तिने लग्नाला नकार दिला, बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचा गळा आवळत मृतदेहाला जिवंत जाळले; मध्य प्रदेशातील घटना

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील दोन महिन्यांपासून पलक आपल्या कुटुंबाच्या संपर्कात नव्हती. खोलीतील संपूर्ण प्रकार पाहता तरुणीने आत्महत्या केल्याचा संशय प्राथमिक तपासात आला. परंतु पोस्टमार्टमसाठी पलकचा मृतदेह रुग्णालयात पाठवताच वेगळंच सत्य बाहेर आलं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणीचा सर्वात आधी गळा दाबण्यात आला होता आणि मग तिच्या मृतदेहाला आग लावण्यात आली. इथूनच प्रकरणाला नवे वळण प्राप्त झाले आणि पोलिसांनी आपला तपास सुरु केला.
खजराना पोलिसांनी एफएसएलच्या मदतीने घटनास्थळावरुन सर्व पुरावे गोळा केले. आजूबाजूला लावलेले सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि या तपासादरम्यानच त्यांना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक तरुण पेट्रोलचा डब्बा घेऊन जाताना दिसला. यावरुन पोलिसांनी तरुणाचा तपास सुरु केला आणि ग्वालियरच्या डबरा येथील रहिवाशी मयंकला संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेतलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मागील पाच वर्षांपासून मयंक पलकचा जवळचा मित्र होता. घटना घडली त्या दिवशी दोघेही एकमेकांना भेटले आणि त्यांच्यात विवाहावरुन वाद सुरु झाला. मयंकने पलकला लग्नासाठी विचारले असता पलकने लग्नाला थेट नकार दिला. या नकारानंतर मयंक संतापला आणि रागाच्या भरात त्याने कथितरित्या पलकचा गळा आवळून तिची हत्या केली. यानंतर मृतदेहावर पेट्रोल टाकून त्याने आग लावली. हे हत्येच नाही तर आत्महत्येचं प्रकरण आहे अस खोट कारण त्याला भासवायचं होतं आणि यामुळेच त्याने पलकच्या मृतदेहाला आग लावली.
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इंदूर पोलिसांच्या मते, खुनाचे पुरावे नष्ट करणे आणि तपासाची दिशा भरकटवणे हा आरोपीचा हेतू होता. परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फॉरेन्सिक सायन्सची तपासणी आणि सीसीटीव्ही फुटेजने त्याचा कथित कट उघडकीस आणला. सर्व पुराव्यांच्या आधारावर पोलिसांनी आरोपी मयंकला अटक केली असून हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या कलमांखाली त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.