नेहमीच्या चिकनला द्या हटके ट्विस्ट! फॅमिली डिनरसाठी घरच्या घरी बनवा Honey Orange Flavored Chicken

जेवणाच्या ताटात चिकन, मटण किंवा मांसाहारी पदार्थ असतील तर चार घास जास्त जातात. वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि भाज्यांचा वापर करून बनवलेले चिकन चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त गुणकारी ठरते. पण नेहमीच मसालेदार किंवा तेलकट चिकन खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी झटपट तुम्ही हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. ओव्हनमध्ये चिकन बेक करताना तेलाची आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे कमीत कमी तेलाचा वापर करून बनवलेले आणि आंबट तिखट चवीचे पदार्थ खायचा असल्यास हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन उत्तम पर्याय आहे. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर हजारो रुपये खर्च करण्याऐवजी घरी बनवलेले चटपटीत आणि तिखट चिकन नक्कीच बनवून पहा. हा पदार्थ तुम्ही स्टर्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
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