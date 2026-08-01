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नेहमीच्या चिकनला द्या हटके ट्विस्ट! फॅमिली डिनरसाठी घरच्या घरी बनवा Honey Orange Flavored Chicken

Updated On: Aug 01, 2026 | 10:20 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा भारी लागते.

नेहमीच्या चिकनला द्या हटके ट्विस्ट! फॅमिली डिनरसाठी घरच्या घरी बनवा Honey Orange Flavored Chicken

नेहमीच्या चिकनला द्या हटके ट्विस्ट! फॅमिली डिनरसाठी घरच्या घरी बनवा Honey Orange Flavored Chicken

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात चिकन, मटण किंवा मांसाहारी पदार्थ असतील तर चार घास जास्त जातात. वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि भाज्यांचा वापर करून बनवलेले चिकन चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त गुणकारी ठरते. पण नेहमीच मसालेदार किंवा तेलकट चिकन खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी झटपट तुम्ही हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. ओव्हनमध्ये चिकन बेक करताना तेलाची आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे कमीत कमी तेलाचा वापर करून बनवलेले आणि आंबट तिखट चवीचे पदार्थ खायचा असल्यास हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन उत्तम पर्याय आहे. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर हजारो रुपये खर्च करण्याऐवजी घरी बनवलेले चटपटीत आणि तिखट चिकन नक्कीच बनवून पहा. हा पदार्थ तुम्ही स्टर्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • चिकन
  • तेल
  • कांदा
  • लसूण पाकळ्या
  • संत्र्याचा रस
  • डार्क सोया सॉस
  • शिमला मिरची
  • कांद्याची पात
  • मीठ
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कृती:

  • हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चिकन आणून पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. स्वच्छ केलेल्या चिकनमधील पाणी पूर्णपणे काढून टाका.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरून घेतलेला लसूण आणि कांदा घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार मध्यम आकारात चिरून घेतलेल्या भाज्या घालून हलक्याशा शिजवून घ्या. यामुळे भाज्यांचा कच्चेपणा कमी होईल.
  • भाज्यांमध्ये मध, डार्क सोया सॉस आणि संत्र्याच्या फोडी घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • वाटीमध्ये चिकन घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ, काळीमिरी आणि इतर हर्ब्स टाकून व्यवस्थित मिक्स करा आणि ओव्हनमध्ये बेक करण्यासाठी ठेवा.
  • चिकन शिजल्यानंतर त्यावर तयार केलेला संत्र्याचा सॉस टाकून पुन्हा एकदा बेक करण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेले हनी ऑरेंज फ्लेवर्ड चिकन. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make honey orange flavored chicken at home simple food recipe chiken recipe

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Published On: Aug 01, 2026 | 10:20 AM

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