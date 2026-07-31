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Hindu Beliefs: देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे नेमके काय? काय सांगते धर्मशास्त्र

Updated On: Jul 31, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

अनेक हिंदू घरांमध्ये देव्हाऱ्यात कलशावर किंवा देवासमोर नारळ ठेवण्याची प्राचीन परंपरा आहे. अनेकदा काही दिवस किंवा आठवड्यांनंतर त्या नारळाला कोंब फुटलेला दिसतो. देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे नेमके काय? धर्मशास्त्रात याचा उल्लेख आहे का? हा शुभ संकेत मानला जातो की अशुभ?

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे नेमके काय
  • काय सांगते धर्मशास्त्र
  • देव्हाऱ्यात नारळ का ठेवतात
 

भारतीय धर्मपरंपरा, लोकश्रद्धा आणि निसर्गशास्त्र या तिन्ही दृष्टिकोनातून या घटनेकडे पाहिले जाते. धर्मशास्त्रानुसार हा प्रसंग अत्यंत मंगल आणि दैवी कृपेचा संकेत मानला जातो, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून योग्य आर्द्रता आणि पोषक वातावरण मिळाल्यास नारळ अंकुरित होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.

देव्हाऱ्यात नारळ का ठेवला जातो?

हिंदू धर्मात नारळाला ‘श्रीफळ’ असे म्हटले जाते. ‘श्री’ म्हणजे लक्ष्मी, समृद्धी, ऐश्वर्य आणि मंगलत्व. त्यामुळे कोणतेही शुभ कार्य, यज्ञ, गृहप्रवेश, विवाह, वास्तुशांती किंवा देवपूजा नारळाशिवाय पूर्ण होत नाही.

कलशावर ठेवलेला नारळ हा सृष्टीची निर्मिती, जीवनशक्ती आणि पूर्णत्व यांचे प्रतीक मानला जातो. कलशातील जल हे जीवनाचे प्रतीक असून त्यावरील नारळ सृष्टीतील चैतन्याचे प्रतिनिधित्व करतो. म्हणूनच प्रत्येक शुभ कार्यात कलश आणि नारळाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

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नारळाला ‘श्रीफळ’ का म्हणतात?

धर्मग्रंथांमध्ये नारळाला सर्वश्रेष्ठ फळांपैकी एक मानले आहे. इतर अनेक फळे कापून किंवा सोलून अर्पण केली जातात; मात्र नारळ संपूर्ण स्वरूपात देवाला अर्पण केला जातो. त्यामुळे तो पूर्ण समर्पणाचे प्रतीक मानला जातो.

नारळाच्या बाहेरील कठीण कवचाला मानवी अहंकाराचे प्रतीक मानले जाते, तर आतले स्वच्छ पाणी आणि शुभ्र खोबरे हे निर्मळ मन, पवित्रता आणि सात्त्विकतेचे प्रतीक आहे. देवासमोर नारळ फोडण्यामागेही अहंकाराचा त्याग करून ईश्वराला शरण जाण्याचा संदेश दडलेला आहे.

नारळावरील तीन खुणांचे महत्त्व

नारळाच्या एका बाजूला दिसणाऱ्या तीन खुणांना हिंदू परंपरेत विशेष महत्त्व दिले जाते. त्याला भगवान शिवाच्या त्रिनेत्राचे प्रतीक मानल्या जातात, काही परंपरांमध्ये त्या ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तींचे प्रतीक मानल्या जातात, काही ठिकाणी त्या सत्त्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे नारळाला दैवी शक्तीचे प्रतीक मानले जाते.

देव्हाऱ्यातील नारळाला कोंब फुटणे म्हणजे काय?

देव्हाऱ्यात नियमित पूजा, कलशातील पाणी, आर्द्र वातावरण आणि योग्य तापमान यांमुळे काही वेळा नारळ अंकुरित होतो. धर्मशास्त्र आणि लोकपरंपरेत ही घटना अत्यंत शुभ संकेत मानली जाते. असा समज आहे की, ज्या घरात नियमित देवपूजा, मंत्रजप आणि सात्त्विक वातावरण असते, त्या घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढते. अशा वातावरणात अंकुरलेला नारळ हा दैवी कृपा, समृद्धी आणि नव्या शुभ प्रारंभाचे प्रतीक मानला जातो. पण, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की अंकुर फुटणे ही नैसर्गिक जैविक प्रक्रियाही आहे. त्यामुळे त्याला केवळ अलौकिक घटना मानण्याऐवजी श्रद्धा आणि विज्ञान या दोन्ही दृष्टिकोनांचा संतुलित विचार करणे योग्य ठरते.

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धर्मशास्त्रानुसार याचा अर्थ काय?

घरात दैवी चैतन्य आणि सात्त्विक वातावरण असणे, नवीन शुभ कार्यांची सुरुवात होण्याचे संकेत, लक्ष्मीची कृपा आणि समृद्धीची वाढ, कुटुंबात आनंद, प्रगती आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होणे, निसर्गाच्या सर्जनशक्तीचे दर्शन.

यासंदर्भात स्वतंत्र शास्त्रीय विधान सर्व धर्मग्रंथांमध्ये स्पष्टपणे आढळत नसले, तरी अनेक आगमिक परंपरा आणि लोकश्रद्धांमध्ये हा शुभ संकेत म्हणून स्वीकारला गेला आहे.

अंकुर आलेल्या नारळाचे काय करावे?

अनेक जण असा नारळ विसर्जित करतात किंवा टाकून देतात; परंतु परंपरेनुसार तसे करणे योग्य मानले जात नाही. अंकुर आलेल्या नारळाची प्रथम देवासमोर नम्रतेने पूजा करावी. त्यानंतर तो कुंडीत किंवा मोकळ्या जमिनीत लावावा. नियमित पाणी देऊन त्याचे संगोपन करावे. असे केल्याने निसर्गसंवर्धनाचे पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

नारळाच्या झाडाला ‘कल्पवृक्ष’ का म्हणतात?

भारतीय संस्कृतीत नारळाच्या झाडाला कल्पवृक्ष म्हटले जाते. कारण या झाडाचा प्रत्येक भाग मानवाच्या उपयोगी पडतो.

नारळाचे पाणी आणि खोबरे अन्न म्हणून उपयोगी पडते, करवंटी, शेंडी, पाने आणि खोड विविध कामांसाठी वापरले जाते, धार्मिक विधींमध्ये नारळाला सर्वोच्च स्थान आहे.
म्हणून अंकुरित नारळाचे झाड वाढवणे म्हणजे केवळ वृक्षलागवड नव्हे, तर धार्मिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीनेही पुण्यकारक कार्य मानले जाते.

देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे ही श्रद्धा आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम आहे. धार्मिक परंपरेनुसार तो घरातील मंगल वातावरण, दैवी कृपा आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो, तर वैज्ञानिकदृष्ट्या ही योग्य परिस्थितीत घडणारी नैसर्गिक अंकुरण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अशा नारळाकडे अंधश्रद्धेने किंवा भीतीने न पाहता, त्याचा आदरपूर्वक स्वीकार करून त्याचे रोपण करणे हीच भारतीय संस्कृतीची खरी शिकवण आहे.

अंकुरित नारळाचे रोप वाढवणे म्हणजे केवळ एका झाडाचे संगोपन नव्हे, तर श्रद्धा, पर्यावरण संवर्धन आणि जीवनाच्या अखंड सृजनचक्राचा सन्मान करण्याचा एक सुंदर संस्कार आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देव्हाऱ्यात ठेवलेल्या नारळाला कोंब फुटणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: होय. लोकश्रद्धेनुसार आणि अनेक धार्मिक परंपरांनुसार देव्हाऱ्यातील नारळाला कोंब फुटणे हे शुभ, समृद्धी आणि दैवी कृपेचे प्रतीक मानले जाते.

  • Que: धर्मशास्त्रानुसार अंकुरलेला नारळ काय दर्शवतो?

    Ans: तो घरातील सात्त्विक वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा, नवीन शुभ कार्यांची सुरुवात आणि लक्ष्मीच्या कृपेचा संकेत मानला जातो.

  • Que: . देव्हाऱ्यातील नारळाला कोंब फुटणे अशुभ असते का?

    Ans: नाही. धार्मिक परंपरांमध्ये याला सामान्यतः शुभ संकेत मानले जाते. तसेच ही एक नैसर्गिक अंकुरण प्रक्रिया असल्याने श्रद्धा आणि विज्ञान या दोन्ही दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहणे योग्य मानले जाते.

Web Title: Hindu beliefs what exactly does it mean when a coconut placed in a wall sprouts

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Published On: Jul 31, 2026 | 03:30 PM

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